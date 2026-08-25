Vaahteraliigan finalistit ratkaistaan viikonlopun välierissä

Välieräparit ja paikkakunnat ovat täsmälleen samat kuin vuosi sitten. Perjantaina 4. syyskuuta Kuopion Väinölänniemellä kohtaavat runkosarjan toiseksi sijoittunut Kuopio Steelers ja kolmanneksi sijoittunut Seinäjoki Crocodiles. Lauantaina 5. syyskuuta Porvoon Keskuskentällä runkosarjan voittanut Porvoon Butchers saa vastaansa neljänneksi sijoittuneen Helsinki Roostersin. Viime kaudella näistä välieräpareista Vaahteramaljaan etenivät Crocodiles ja Butchers.

Vaahteraliigan välierät 2026

Perjantai 4.9. klo 18.00

Kuopio Steelers – Seinäjoki Crocodiles

Väinölänniemi, Kuopio

Lauantai 5.9. klo 14.00

Porvoon Butchers – Helsinki Roosters

Keskuskenttä, Porvoo

Molemmat ottelut tarjoillaan suorina studiolähetyksinä Ruudussa.

Välierien voittajat etenevät Vaahteramalja XLVII -loppuotteluun, joka pelataan lauantaina 12.9.2026 klo 18.00 Helsingin Bolt Arenalla. Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruudesta pelataan tänä vuonna jo 47. kerran.

Median akkreditointi 12.9. Vaahteramaljaan: Vaahteramalja XLVII