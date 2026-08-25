Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vaahteraliigan finalistit ratkaistaan viikonlopun välierissä

2.9.2026 14:01:58 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigassa on edessä kauden ratkaisuviikonloppu. Perjantaina ja lauantaina pelattavissa välierissä ratkaistaan joukkueet, jotka kohtaavat toisensa lauantaina 12. syyskuuta Helsingin Bolt Arenalla pelattavassa Vaahteramalja XLVII -loppuottelussa.

Vaahteraliigan välieräpelit viikoloppuna
Vaahteraliigan välieräpelit viikoloppuna SAJL

Välieräparit ja paikkakunnat ovat täsmälleen samat kuin vuosi sitten. Perjantaina 4. syyskuuta Kuopion Väinölänniemellä kohtaavat runkosarjan toiseksi sijoittunut Kuopio Steelers ja kolmanneksi sijoittunut Seinäjoki Crocodiles. Lauantaina 5. syyskuuta Porvoon Keskuskentällä runkosarjan voittanut Porvoon Butchers saa vastaansa neljänneksi sijoittuneen Helsinki Roostersin. Viime kaudella näistä välieräpareista Vaahteramaljaan etenivät Crocodiles ja Butchers.

Vaahteraliigan välierät 2026

Perjantai 4.9. klo 18.00
Kuopio Steelers – Seinäjoki Crocodiles
Väinölänniemi, Kuopio

Lauantai 5.9. klo 14.00
Porvoon Butchers – Helsinki Roosters
Keskuskenttä, Porvoo

Molemmat ottelut tarjoillaan suorina studiolähetyksinä Ruudussa.

Välierien voittajat etenevät Vaahteramalja XLVII -loppuotteluun, joka pelataan lauantaina 12.9.2026 klo 18.00 Helsingin Bolt Arenalla. Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruudesta pelataan tänä vuonna jo 47. kerran.

Median akkreditointi 12.9. Vaahteramaljaan:  Vaahteramalja XLVII

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Vaahteraliigan välieräpelit viikoloppuna
Vaahteraliigan välieräpelit viikoloppuna
SAJL
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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