Vaahteraliigan finalistit ratkaistaan viikonlopun välierissä
2.9.2026 14:01:58 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigassa on edessä kauden ratkaisuviikonloppu. Perjantaina ja lauantaina pelattavissa välierissä ratkaistaan joukkueet, jotka kohtaavat toisensa lauantaina 12. syyskuuta Helsingin Bolt Arenalla pelattavassa Vaahteramalja XLVII -loppuottelussa.
Välieräparit ja paikkakunnat ovat täsmälleen samat kuin vuosi sitten. Perjantaina 4. syyskuuta Kuopion Väinölänniemellä kohtaavat runkosarjan toiseksi sijoittunut Kuopio Steelers ja kolmanneksi sijoittunut Seinäjoki Crocodiles. Lauantaina 5. syyskuuta Porvoon Keskuskentällä runkosarjan voittanut Porvoon Butchers saa vastaansa neljänneksi sijoittuneen Helsinki Roostersin. Viime kaudella näistä välieräpareista Vaahteramaljaan etenivät Crocodiles ja Butchers.
Vaahteraliigan välierät 2026
Perjantai 4.9. klo 18.00
Kuopio Steelers – Seinäjoki Crocodiles
Väinölänniemi, Kuopio
Lauantai 5.9. klo 14.00
Porvoon Butchers – Helsinki Roosters
Keskuskenttä, Porvoo
Molemmat ottelut tarjoillaan suorina studiolähetyksinä Ruudussa.
Välierien voittajat etenevät Vaahteramalja XLVII -loppuotteluun, joka pelataan lauantaina 12.9.2026 klo 18.00 Helsingin Bolt Arenalla. Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruudesta pelataan tänä vuonna jo 47. kerran.
Median akkreditointi 12.9. Vaahteramaljaan: Vaahteramalja XLVII
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Roope NoronenSAJL puheenjohtajaPuh:+358 400634968Puh:+358 400634968roope.noronen@sajl.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vaahteraliigan playoff-ratkaisut venyvät viimeiselle kierrokselle25.8.2026 14:00:08 EEST | Uutinen
Vaahteraliigan ennätystasainen runkosarja huipentuu tulevana viikonloppuna, kun kaikki sijoitukset toisesta seitsemänteen ovat vielä avoinna. Ainoastaan Porvoon Butchers on varmistanut lopullisen sijoituksensa runkosarjan voittajana.
Suomen jenkkifutisnaiset Euroopan mestaruuteen22.8.2026 20:22:18 EEST | Tiedote
Suomen naiset ovat voittaneet kolmannen amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruutensa. Saksa kaatui tasaisessa ottelussa erittäin märällä Myyrmäen jalkapallostadioilla lukemin 6-0 (0-0). Ottelun ratkaisevan touchdownin viimeisteli pelin kolmannella neljänneksellä keskushyökkääjä Tytti Kuusinen.
Suomen tavoitteena kolmas EM-kulta21.8.2026 15:58:04 EEST | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa lauantaina kotikentällään EM-kullasta. Vantaan Myyrmäen jalkapallostadionilla Suomen vastustajaksi asettuu vahvana pidetty Saksa.
Suomen naisten joukkue EM-loppuotteluun nyt nimetty18.8.2026 16:10:36 EEST | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa Saksan EM-loppuottelussa kotikentällään Vantaan Myyrmäessä lauantaina 22. elokuuta. Valmennusjohto on nimennyt 45 pelaajan kokoonpanon, joka tavoittelee Suomelle kolmatta Euroopan mestaruutta.
Helsinki Wolverines vei Naisten Vaahteraliigan mestaruuden15.8.2026 16:19:50 EEST | Tiedote
Helsinki Wolverines sinetöi puhtaan kautensa kukistamalla Oulu Northern Lightsin Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa Vantaalla lukemin 34-0. Helsinkiläisjoukkue voitti kaikki kauden pelinsä eikä päästänyt vastustajaa koko kauden aikana kertaakaan maalialueelleen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme