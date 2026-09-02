Pirha muistuttaa: epäasiallinen käytös kuormittaa hyvinvointialueen ammattilaisia
2.9.2026 13:54:55 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha toivoo asiakkailta, potilailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta kaikissa kohtaamisissa.
Epäasiallista käytöstä esiintyy kasvotusten, tapahtumissa ja eri viestintäkanavissa. Se voi olla esimerkiksi häirintää, henkilöön menevää arvostelua, uhkailua tai maalittamista. Pirha korostaa, ettei henkilöstöön kohdistuvaa häirintää, uhkailua, epäasiallista kohtelua tai maalittamista hyväksytä missään muodossa.
Työterveyslaitoksen syksyn 2025 työhyvinvointitutkimuksen mukaan esimerkiksi sairaalapalveluissa ja pelastus- ja ensihoitopalveluissa noin puolet henkilöstöstä on kokenut asiakkaiden tai potilaiden taholta henkistä väkivaltaa. Tilanne on huolestuttava, sillä näissä tehtävissä työntekijät toimivat usein kriittisissä tilanteissa, joissa työrauha ja turvallisuuden tunne ovat välttämättömiä.
– Karski ja karu puhetapa ovat lisääntyneet, ja se kuormittaa työntekijöitämme. Toivomme, että kriittinenkin palaute annetaan asiallisesti ja rakentavasti. Palautteen saa ja pitääkin kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin – ei yksittäisiin työntekijöihin henkilöinä, sanoo HR-johtaja Aija Tuimala.
Epäasiallinen käytös lisää henkilöstön kuormitusta, heikentää työhyvinvointia ja voi vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen sekä työssä jaksamiseen. Sairauspoissaolojen vähentäminen on Pirhalle tärkeä tavoite, ja hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Kevan arvion mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueen välittömät sairauspoissaolojen kustannukset olivat viime vuonna noin 42,3 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia palkkasummasta.
– Henkiseen kuormitukseen vaikuttaa moni asia, mutta asiakkaiden epäasiallinen tai aggressiivinen käyttäytyminen on yksi niistä tekijöistä, joihin voimme yhdessä vaikuttaa. Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen työympäristöön ja asialliseen kohteluun, Tuimala sanoo.
Asiakkailla ja potilailla voi olla ammattilaisista poikkeavia näkemyksiä siitä, millaista hoitoa tai palvelua heille tulisi antaa. Hoito- ja palveluvalinnoista voi syntyä erimielisyyttä, mutta Pirhan toiminta perustuu lainsäädäntöön, valtakunnallisiin ohjeisiin sekä tieteelliseen tutkimukseen ja näyttöön perustuviin menetelmiin.
– Ymmärrämme, että viranomaisen tai asiantuntijan ratkaisut eivät aina vastaa asiakkaan odotuksia. Silti jokainen työntekijä ansaitsee tulla kohdatuksi arvostavasti. Asiallinen keskustelu auttaa ratkaisemaan ongelmia ja rakentamaan luottamusta, Tuimala toteaa.
Rakentava palaute, kysymykset ja eriävät näkemykset ovat tärkeä osa palveluiden kehittämistä, ja niitä toivotaan jatkossakin. Pirha muistuttaa, että hyvinvointialueen henkilöstö toimii koulutuksensa, ammattietiikkansa, voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jokainen työntekijä ansaitsee tulla kohdatuksi arvostavasti riippumatta siitä, miten palvelutilanteen lopputulos vastaa asiakkaan odotuksia.
– Palautteen tulee kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin – ei yksittäisiin työntekijöihin henkilöinä.
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Tuimala AijaHR-johtajaPuh:040 8696494aija.tuimala@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Kanta-tiedoista apua sairauksien ennaltaehkäisyyn – Pirkanmaalla pilotoidaan uutta toimintamallia2.9.2026 09:58:26 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella KATSO-hankkeessa omalääkärien tueksi kehitetty toimintamalli etenee pilotointivaiheeseen. Mallissa omalääkäri voi Kanta-tietojen avulla tunnistaa potilaita, jotka tarvitsevat hoitonsa tehostamista tai joilla on kohonnut sairastumisriski. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla.
Hiljainen sairaus koskettaa monia – Pirkanmaa kutsuu nyt 65‑vuotiaat maksuttomaan kroonisen munuaistaudin seulontaan1.9.2026 10:00:39 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa kroonisen munuaistaudin seulontapilotin 65-vuotiaille pirkanmaalaisille. Syyskuussa 2026 käynnistyvässä pilotissa kutsu lähetetään kaikille tänä vuonna 65 vuotta täyttäville pirkanmaalaisille.
Aluevaltuusto päätti ostaa Keskuspaloaseman Tampereen kaupungilta31.8.2026 21:18:36 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto päätti maanantaina hyväksyä kauppakirjan Keskuspaloaseman ostamiseksi Tampereen kaupungilta, merkitsi tiedoksi jaostotyön kehittämistyön raportin ja keskusteli pitkään vastauksista valtuustoaloitteisiin.
Aluevaltuusto kokoontuu etänä 31.8. – seuraa kokousta verkossa27.8.2026 15:04:37 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu etäyhteydellä maanantaina 31. elokuuta 2026 klo 17. Kokouksessa käsitellään muun muassa keskuspaloaseman kiinteistön ostoa ja jaostotyön kehittämishankkeen loppuraporttia sekä vastauksia valtuustoaloitteisiin.
Pirhan vuoden paras tieteellinen julkaisu vahvistaa hoitotyön vaikuttavuutta27.8.2026 13:13:06 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 parhaaksi tieteelliseksi julkaisuksi on valittu hoitotyön tutkimusartikkeli The Effectiveness of Nursing Interventions in Hospital: An Umbrella Review.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme