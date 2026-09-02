Pirkanmaan hyvinvointialueella on tapahtunut tietosuojapoikkeama
2.9.2026 14:35:00 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Seulontapotilaiden tiedonsiirrossa uudelle palveluntuottajalle on tapahtunut tietosuojapoikkeama. Uudelle palveluntuottajalle siirretyissä asiakastiedoissa on ilmennyt virheitä.
Aiemmalta palveluntuottajalta saatuja luetteloita, joissa on seulontaan kutsuttavien asiakkaiden tietoja, on käsitelty Pirkanmaan hyvinvointialueella. Inhimillisen virheen takia pienessä osassa asiakastietoja asiakkaan henkilötunnukseen on yhdistynyt toisen asiakkaan nimi. Tiedot on tämän jälkeen siirretty uudelle palveluntuottajalle Terveystalolle.
Terveystalo vastaa mammografiaseulonnoista osassa Pirkanmaata. Virheitä sisältävät tiedot on yhdistetty Terveystalon järjestelmään, jossa on myös mammografiaseulonnan asiakastietoja. Asiakas on voinut nähdä toisen asiakkaan nimen ajanvarausjärjestelmässä, jos hän on vaihtanut mammografiaseulonnan aikaa, tai seulonnan kutsukirjeessä. Mitään muita toisen asiakkaan tietoja, kuten henkilötunnusta, yhteystietoja tai potilastietoja ei ole ollut nähtävissä.
Virheitä on havaittu alle kymmenen asiakkaan tiedoissa, ja näihin asiakkaisiin on otettu yhteyttä. Pirkanmaan hyvinvointialue pahoittelee tapahtunutta.
Yhteyshenkilöt
Rainesalo SirpaVastaava johtajaylilääkäriPuh:050 3520 929sirpa.rainesalo@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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