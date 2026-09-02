Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialueella on tapahtunut tietosuojapoikkeama

2.9.2026 14:35:00 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Seulontapotilaiden tiedonsiirrossa uudelle palveluntuottajalle on tapahtunut tietosuojapoikkeama. Uudelle palveluntuottajalle siirretyissä asiakastiedoissa on ilmennyt virheitä.

Aiemmalta palveluntuottajalta saatuja luetteloita, joissa on seulontaan kutsuttavien asiakkaiden tietoja, on käsitelty Pirkanmaan hyvinvointialueella. Inhimillisen virheen takia pienessä osassa asiakastietoja asiakkaan henkilötunnukseen on yhdistynyt toisen asiakkaan nimi. Tiedot on tämän jälkeen siirretty uudelle palveluntuottajalle Terveystalolle.

Terveystalo vastaa mammografiaseulonnoista osassa Pirkanmaata. Virheitä sisältävät tiedot on yhdistetty Terveystalon järjestelmään, jossa on myös mammografiaseulonnan asiakastietoja. Asiakas on voinut nähdä toisen asiakkaan nimen ajanvarausjärjestelmässä, jos hän on vaihtanut mammografiaseulonnan aikaa, tai seulonnan kutsukirjeessä. Mitään muita toisen asiakkaan tietoja, kuten henkilötunnusta, yhteystietoja tai potilastietoja ei ole ollut nähtävissä.

Virheitä on havaittu alle kymmenen asiakkaan tiedoissa, ja näihin asiakkaisiin on otettu yhteyttä. Pirkanmaan hyvinvointialue pahoittelee tapahtunutta.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Kanta-tiedoista apua sairauksien ennaltaehkäisyyn – Pirkanmaalla pilotoidaan uutta toimintamallia2.9.2026 09:58:26 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueella KATSO-hankkeessa omalääkärien tueksi kehitetty toimintamalli etenee pilotointivaiheeseen. Mallissa omalääkäri voi Kanta-tietojen avulla tunnistaa potilaita, jotka tarvitsevat hoitonsa tehostamista tai joilla on kohonnut sairastumisriski. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye