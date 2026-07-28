Devocan uutuus tuo WMS-tason varastonohjauksen myös kasvavien pk-yritysten ulottuville
3.9.2026 07:49:00 EEST | eLuotsi Finland Oy | Tiedote
Uusi Talk’nPick WMS vastaa tarpeeseen, jossa monelle kasvavalle ERP-vetoiselle varastolle ei ole ollut kustannusten, resurssien tai toiminnallisuuksien näkökulmasta sopivaa vaihtoehtoa. Ratkaisu mahdollistaa yrityksille WMS-tason varastonohjauksen ilman perinteisen WMS-projektin investointia ja riskejä. Uutuus esitellään Suomessa Logistiikka-messuilla Tampereella 9.–10.9.2026.
Devoca tuo syksyllä markkinoille uuden Talk’nPick WMS -ratkaisun, joka mahdollistaa WMS-tason varaston työn ohjauksen myös yrityksille, joille perinteinen WMS-hanke on ollut mahdoton perustella hinnan, projektin keston ja käytössä olevien resurssien kuormituksen näkökulmasta.
Ratkaisu uudelle markkinalle
Ratkaisu on suunnattu erityisesti kasvaville pk- ja mid-market-yrityksille, joiden varastoprosessit ovat kehittyneet ERP-järjestelmän perustoimintoja vaativammiksi. Näissä yrityksissä tarve varaston kehittämiseen on usein selvä, mutta markkinalla olevat vaihtoehdot eivät vastaa todelliseen tilanteeseen. Enterprise-tason WMS-ratkaisut voivat olla liian suuria investointeja ja kevyet skanneri/mobiiliratkaisut liian kapea-alaisia kompromisseja. Talk’nPick WMS on rakennettu juuri tähän väliin.
Sisäänrakennettu puheohjaus - ainutlaatuinen kokonaisuus
Ratkaisu tuo ERP rinnalle kehittyneen multimodaalisen mobiilikäytön ja älykkään, mutta käytännönläheisen työn ohjauksen raportteineen. Ratkaisulla voidaan joustavasti hallita varaston päivittäisiä tehtäviä, kuten vastaanottoa, hyllytystä, keräilyä, pakkausta, lähettämistä, saldohallintaa ja poikkeamia. Ratkaisun erityispiirteenä on sisäänrakennettu puheohjaus, jolla varastotyöt voidaan suorittaa tilanteen mukaan puheella, lukemalla viivakoodi, kosketusnäytöllä tai vapaasti valiten näiden yhdistelmällä.
WMS riskit pelottavat monia pienempiä yrityksiä
“Moni kasvava yritys tunnistaa tarpeen kehittää varastoaan, mutta ei ole löytänyt siihen järkevää väylää. Perinteinen WMS-projekti voi olla liian raskas suhteessa yrityksen kokoon, resursseihin ja takaisinmaksutavoitteeseen. Talk’nPick WMS muuttaa tätä asetelmaa tuomalla WMS-tason työn tehokkuuden sekä laadun saavutettavaksi myös pienemmille ja keskisuurille yrityksille”, sanoo toimitusjohtaja Leo Hämäläinen, Devoca Oy.
Devocan mukaan ratkaisu avaa uuden kehityspolun yrityksille, joiden ERP toimii edelleen liiketoiminnan ja varaston master-järjestelmänä, mutta joiden varaston arki tarvitsee vahvempaa operatiivista ohjausta. Tavoitteena ei ole korvata ERP-järjestelmää, vaan täydentää sitä työn ohjauksella, joka tukee kasvua, vähentää manuaalityötä ja parantaa varaston läpinäkyvyyttä. Samalla sovellusarkkitehtuuri säilyy yksinkertaisena ja kustannustehokkaana.
Talk’nPick WMS merkitys korostuu tilanteissa, joissa yrityksen nimikemäärät, tilausten määrä, toimitusvaatimukset tai varastotyön monimutkaisuus kasvavat. Tyypillisiä käyttökohteita ovat tukkukauppa, valmistava teollisuus, verkkokauppa ja muut varastoympäristöt, joissa ERP perusvarastotoiminnot eivät enää yksin riitä päivittäisen työn tehokkaaseen ohjaamiseen.
“Kyse ei ole vain uudesta tuotteesta, vaan uudesta kehitysmahdollisuudesta. Haluamme madaltaa kynnystä investoida varaston tehokkuuteen, laatuun ja skaalautuvuuteen myös niissä yrityksissä, joille perinteinen WMS-markkina ei ole aiemmin tarjonnut järkevää ratkaisua”, Hämäläinen jatkaa.
Devoca esittelee Talk’nPick WMS -ratkaisun Suomen markkinalle Logistiikka-messuilla Tampereella 9.–10.9.2026. Messuilla yritykset voivat tutustua ratkaisuun käytännön demojen kautta ja arvioida, miten ERP-vetoinen varasto voidaan nostaa vaiheittain WMS-tason työn ohjaukseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leo HämäläinenToimitusjohtajaDevoca OyPuh:050 567 2003leo.hamalainen@devoca.fi
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Devoca
Devoca kehittää varaston ja sisälogistiikan ohjauksen ratkaisuja yrityksille, jotka haluavat tehostaa ERP-vetoisia varastoprosesseja ilman raskaita järjestelmähankkeita. Devocan Talk’nPick-ratkaisut yhdistävät älykkään työn ohjauksen, viivakoodit, kosketusnäytöt ja puheohjauksen käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi varaston päivittäiseen työhön.
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