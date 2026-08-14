Iisalmen liikerakennus valmistui – Tekovan ja Prisma Propertiesin ensimmäinen yhteishanke päätökseen

Vähittäiskauppaketjut Rusta sekä Musti ja Mirri ovat jo käynnistäneet toimintansa uudessa liikerakennuksessa. Myös JYSK avaa myymälänsä vielä kuluvan syksyn aikana.

Kyseessä on Tekovan omakehitteinen hankekehitysprojekti ja ensimmäinen yhteishanke Prisma Propertiesin kanssa. Prisma Properties on keskittynyt erityisesti vähittäiskaupan kohteisiin, ja yhtiön omistuksessa on useita kiinteistöjä myös Suomessa.

”Tekova on panostanut omaan hankekehitykseen entistä määrätietoisemmin viime vuosien aikana. Iisalmen hanke on hyvä osoitus kyvykkyydestämme käynnistää hankekehitysprojekteja ja viedä ne loppuun asti valmiiksi, toimiviksi kiinteistöiksi. Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeeseen kokonaisuutena sekä yhteistyöhön Prisma Propertiesin ja käyttäjien kanssa”, kertoo Tekova Oyj:n liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.

”Olemme iloisia saadessamme lisätä salkkuumme jälleen yhden korkealaatuisen suomalaisen kiinteistön. Kohde on vuokrattu menestyville vähittäiskauppiaille pitkäaikaisin vuokrasopimuksin, mikä tuottaa vakaan ja ennustettavan kassavirran. Tämänkaltaiset hankinnat tukevat kykyämme kasvattaa osakekohtaista tulostamme tasaisesti, kun keskitymme laadukkaisiin kohteisiin ja kasvuun yhdessä vuokralaistemme kanssa. Kiitämme Tekovaa hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme vuokralaisillemme menestystä liiketoiminnassa”, kommentoi Prisma Propertiesin Head of Transactions Tom Hagen.

Tekovalla ja Prisma Propertiesilla on tällä hetkellä käynnissä Raaseporissa myös toinen liikerakennushanke, joka valmistuu syksyn aikana.