Iisalmen liikerakennus valmistui – Tekovan ja Prisma Propertiesin ensimmäinen yhteishanke päätökseen
2.9.2026 14:57:03 EEST | Tekova Oyj | Tiedote
Tekovan kolmen käyttäjän tarpeisiin toteuttama, noin 5 000 neliömetrin liikerakennus valmistui elokuussa Iisalmen Kivikoulunkujalle. Valmistumisen myötä kiinteistön omistus siirtyi 1.9.2026 ruotsalaiselle kiinteistöyhtiö Prisma Propertiesille kaupan toimeenpanon yhteydessä.
Vähittäiskauppaketjut Rusta sekä Musti ja Mirri ovat jo käynnistäneet toimintansa uudessa liikerakennuksessa. Myös JYSK avaa myymälänsä vielä kuluvan syksyn aikana.
Kyseessä on Tekovan omakehitteinen hankekehitysprojekti ja ensimmäinen yhteishanke Prisma Propertiesin kanssa. Prisma Properties on keskittynyt erityisesti vähittäiskaupan kohteisiin, ja yhtiön omistuksessa on useita kiinteistöjä myös Suomessa.
”Tekova on panostanut omaan hankekehitykseen entistä määrätietoisemmin viime vuosien aikana. Iisalmen hanke on hyvä osoitus kyvykkyydestämme käynnistää hankekehitysprojekteja ja viedä ne loppuun asti valmiiksi, toimiviksi kiinteistöiksi. Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeeseen kokonaisuutena sekä yhteistyöhön Prisma Propertiesin ja käyttäjien kanssa”, kertoo Tekova Oyj:n liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.
”Olemme iloisia saadessamme lisätä salkkuumme jälleen yhden korkealaatuisen suomalaisen kiinteistön. Kohde on vuokrattu menestyville vähittäiskauppiaille pitkäaikaisin vuokrasopimuksin, mikä tuottaa vakaan ja ennustettavan kassavirran. Tämänkaltaiset hankinnat tukevat kykyämme kasvattaa osakekohtaista tulostamme tasaisesti, kun keskitymme laadukkaisiin kohteisiin ja kasvuun yhdessä vuokralaistemme kanssa. Kiitämme Tekovaa hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme vuokralaisillemme menestystä liiketoiminnassa”, kommentoi Prisma Propertiesin Head of Transactions Tom Hagen.
Tekovalla ja Prisma Propertiesilla on tällä hetkellä käynnissä Raaseporissa myös toinen liikerakennushanke, joka valmistuu syksyn aikana.
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Yhteyshenkilöt
Jussi LahtinenLiiketoimintajohtajaTekova OyjPuh:050 340 3466jussi.lahtinen@tekova.fi
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Tekova lyhyesti
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, logistiikka-, tuotanto-, varasto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 140 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 70 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 110,7 MEUR ja liikevoitto 10,3 MEUR (9,3 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
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