Suomalainen Tiedeakatemia ry

KUTSU: Ilta tieteelle 14.9. - aiheina ruokavalinnat, tekoäly ja viittomakieli

4.9.2026 10:01:53 EEST | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu

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Miten eriarvoisuus näkyy lautasella? Miten säilyttää mielenrauha tekoälyn aikakaudella? Mitä viittomakielet paljastavat kielestä? Tuoretta tutkimustaan esittelevät ravitsemustieteen professori Maijaliisa Erkkola, tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos sekä viittomakielen professori Tommi Jantunen.

Tommi Jantunen, Maijaliisa Erkkola ja Teemu Roos sekä teksti: Ilta tieteelle 14.9: kurkistuksia ajankohtaiseen tutkimukseen.
Tommi Jantunen (kuva: Outi Pippuri), Maijaliisa Erkkola (kuva: Maarit Kytöharju) ja Teemu Roos (kuva: Maarit Kytöharju)

Maijaliisa Erkkola tarkastelee pienituloisten, maahanmuuttajataustaisten, pakolaislasten ja vankien ruokalautasia. Miten ilmaisemme ruokavalintojemme kautta paitsi tiedollisia, taidollisia, taloudellisia ja ajallisia resurssejamme, myös arvojamme, asenteitamme ja tunteitamme? 

Teemu Roosin aiheena on generatiivinen tekoäly. Tekoälyä on totuttu ajattelemaan teknologisena ilmiönä. Sen käytännön vaikutusten ymmärtäminen on kuitenkin mahdollista vain, jos lähestymme sitä myös eettisenä, lainopillisena, taloudellisena ja kulttuurisena ilmiönä. Mitkä ovat kunkin lähestymistavan avainkysymykset? 

Tommi Jantunen tarkastelee puheenvuorossaan sitä, miten ihmiset rakentavat merkityksiä kehonsa avulla osana kielellistä toimintaa, erityisesti viittomakielten näkökulmasta. Miten merkitysten muodostaminen kytkeytyy kognitiivisiin, kehollisiin ja sosiaalisiin prosesseihin?  

Tilaisuudessa toivotetaan tervetulleiksi Tiedeakatemiaan tänä vuonna kutsutut uudet jäsenet. 

Tilaisuuden juontaa toimittaja Annastiina Heikkilä.  

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! 

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Aika     
Maanantai 14.9.2026 klo 17.15–19.00 

Paikka  
Ritarihuone (Ritarikatu 1, Helsinki). Suora lähetys verkossa ja Yle Areenassa, jossa tallenne on katsottavissa 30 päivän ajan. 

Valitettavasti Ritarihuoneelle ei ole täysin esteetöntä kulkua. Mikäli tarvitsette hissiä, olettehan yhteydessä Tiedeakatemian toimistoon viimeistään tapahtumapäivänä klo 14 mennessä.

Ilmoittautuminen     
Ilmoittautumiset tapahtumaan paikan päälle viimeistään keskiviikkona 9.9. sähköisellä lomakkeella tai toimistoomme: sade.kunnas@acadsci.fi / 050 4338 636 

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Tiedeakatemian illat tarjoavat yleistajuisia kurkistuksia ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tapahtumat ovat avoimia kaikille tieteestä kiinnostuneille. Tapahtumissamme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita (avautuu PDF-tiedostona).

Avainsanat

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Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.

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