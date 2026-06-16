KUTSU: Ilta tieteelle 14.9. - aiheina ruokavalinnat, tekoäly ja viittomakieli

Maijaliisa Erkkola tarkastelee pienituloisten, maahanmuuttajataustaisten, pakolaislasten ja vankien ruokalautasia. Miten ilmaisemme ruokavalintojemme kautta paitsi tiedollisia, taidollisia, taloudellisia ja ajallisia resurssejamme, myös arvojamme, asenteitamme ja tunteitamme?

Teemu Roosin aiheena on generatiivinen tekoäly. Tekoälyä on totuttu ajattelemaan teknologisena ilmiönä. Sen käytännön vaikutusten ymmärtäminen on kuitenkin mahdollista vain, jos lähestymme sitä myös eettisenä, lainopillisena, taloudellisena ja kulttuurisena ilmiönä. Mitkä ovat kunkin lähestymistavan avainkysymykset?

Tommi Jantunen tarkastelee puheenvuorossaan sitä, miten ihmiset rakentavat merkityksiä kehonsa avulla osana kielellistä toimintaa, erityisesti viittomakielten näkökulmasta. Miten merkitysten muodostaminen kytkeytyy kognitiivisiin, kehollisiin ja sosiaalisiin prosesseihin?

Tilaisuudessa toivotetaan tervetulleiksi Tiedeakatemiaan tänä vuonna kutsutut uudet jäsenet.

Tilaisuuden juontaa toimittaja Annastiina Heikkilä.

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

****

Aika

Maanantai 14.9.2026 klo 17.15–19.00

Paikka

Ritarihuone (Ritarikatu 1, Helsinki). Suora lähetys verkossa ja Yle Areenassa, jossa tallenne on katsottavissa 30 päivän ajan.

Valitettavasti Ritarihuoneelle ei ole täysin esteetöntä kulkua. Mikäli tarvitsette hissiä, olettehan yhteydessä Tiedeakatemian toimistoon viimeistään tapahtumapäivänä klo 14 mennessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tapahtumaan paikan päälle viimeistään keskiviikkona 9.9. sähköisellä lomakkeella tai toimistoomme: sade.kunnas@acadsci.fi / 050 4338 636

*****

Tiedeakatemian illat tarjoavat yleistajuisia kurkistuksia ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tapahtumat ovat avoimia kaikille tieteestä kiinnostuneille. Tapahtumissamme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita (avautuu PDF-tiedostona).