KUTSU: Ilta tieteelle 14.9. - aiheina ruokavalinnat, tekoäly ja viittomakieli
4.9.2026 10:01:53 EEST | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu
Miten eriarvoisuus näkyy lautasella? Miten säilyttää mielenrauha tekoälyn aikakaudella? Mitä viittomakielet paljastavat kielestä? Tuoretta tutkimustaan esittelevät ravitsemustieteen professori Maijaliisa Erkkola, tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos sekä viittomakielen professori Tommi Jantunen.
Maijaliisa Erkkola tarkastelee pienituloisten, maahanmuuttajataustaisten, pakolaislasten ja vankien ruokalautasia. Miten ilmaisemme ruokavalintojemme kautta paitsi tiedollisia, taidollisia, taloudellisia ja ajallisia resurssejamme, myös arvojamme, asenteitamme ja tunteitamme?
Teemu Roosin aiheena on generatiivinen tekoäly. Tekoälyä on totuttu ajattelemaan teknologisena ilmiönä. Sen käytännön vaikutusten ymmärtäminen on kuitenkin mahdollista vain, jos lähestymme sitä myös eettisenä, lainopillisena, taloudellisena ja kulttuurisena ilmiönä. Mitkä ovat kunkin lähestymistavan avainkysymykset?
Tommi Jantunen tarkastelee puheenvuorossaan sitä, miten ihmiset rakentavat merkityksiä kehonsa avulla osana kielellistä toimintaa, erityisesti viittomakielten näkökulmasta. Miten merkitysten muodostaminen kytkeytyy kognitiivisiin, kehollisiin ja sosiaalisiin prosesseihin?
Tilaisuudessa toivotetaan tervetulleiksi Tiedeakatemiaan tänä vuonna kutsutut uudet jäsenet.
Tilaisuuden juontaa toimittaja Annastiina Heikkilä.
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!
****
Aika
Maanantai 14.9.2026 klo 17.15–19.00
Paikka
Ritarihuone (Ritarikatu 1, Helsinki). Suora lähetys verkossa ja Yle Areenassa, jossa tallenne on katsottavissa 30 päivän ajan.
Valitettavasti Ritarihuoneelle ei ole täysin esteetöntä kulkua. Mikäli tarvitsette hissiä, olettehan yhteydessä Tiedeakatemian toimistoon viimeistään tapahtumapäivänä klo 14 mennessä.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset tapahtumaan paikan päälle viimeistään keskiviikkona 9.9. sähköisellä lomakkeella tai toimistoomme: sade.kunnas@acadsci.fi / 050 4338 636
*****
Tiedeakatemian illat tarjoavat yleistajuisia kurkistuksia ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tapahtumat ovat avoimia kaikille tieteestä kiinnostuneille. Tapahtumissamme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita (avautuu PDF-tiedostona).
Avainsanat
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Tiedeakatemia ry
Miten luottamus säilytetään jättileikkausten aikana - tutkijoiden näkökulmia kansliapäälliköiden evästyksiin tuleville hallituksille16.6.2026 10:37:11 EEST | Tiedote
Poliittisessa päätöksenteossa joudutaan tekemään vaikeita valintoja tulevien kahden hallituskauden aikana. Niiden vaikutusarvioinnissa tulisi huomioida myös vaikutukset yhteiskunnalliseen luottamukseen. Tiedeakatemian tuottamat tietokoosteet nostavat esiin tutkimukseen pohjautuvia riskejä ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat Suomen toimintaympäristöön tulevaisuudessa.
Tutkijat: Taantuman vaikutukset nuorten työuriin eivät välttämättä jää pitkäkestoisiksi26.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Taantumat vaikuttavat nuorten työtilanteeseen voimakkaammin kuin muiden ikäryhmien, mutta niiden vaikutukset nuorten työuriin vaikuttavat jäävän lyhytaikaisiksi. Koulutuksen ja työn välinen yhteys työmarkkinoilla on kuitenkin heikentynyt ja nuorilla on vaikeuksia täyttää työnantajien entistä korkeampia rekrytointivaatimuksia, toteavat tutkijat Suomalaisen Tiedeakatemian uudessa tiedekoosteessa.
Tietokoosteen julkistamistilaisuus: Nuorten paikka työelämässä?15.5.2026 07:58:18 EEST | Kutsu
Mikä tukee ja toisaalta vaikeuttaa nuorten pääsyä työelämään? Miten nykyinen taloustilanne tulee vaikuttamaan pidemmällä aikavälillä nuorten asemaan työmarkkinoilla? Suomalainen Tiedeakatemia julkaisee tiiviin tutkimuspohjaisen tiedekoosteen Nuorten paikka työelämässä?, joka käsittelee nuorten pääsyä ja kiinnittymistä työelämään.
Tutkijat ehdottavat keinoja perusopetuksen oppimistulosten kääntämiseksi nousuun4.5.2026 10:04:54 EEST | Tiedote
Lukuharrastus ja lukemisaktiivisuus ovat tutkitusti yhteydessä koululaisten lukutaidon tasoon, mutta kirjoja luetaan yhä vähemmän. Matematiikassa koulujärjestelmämme ei pysty riittävästi tukemaan eritasoisia oppilaita, arvioivat tutkijat Suomalaisen Tiedeakatemian opetus- ja kulttuuriministeriölle laatimassa tiedekoosteessa.
Tietojenkäsittelytieteen pioneeri Esko Ukkonen palkittiin Tiedeakatemian kunniapalkinnolla17.4.2026 18:06:24 EEST | Tiedote
Algoritmien ja koneoppimisen tutkija, professori emeritus Esko Ukkonen on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinnon. Helsingin yliopistolla lähes 50-vuotisen uran tehnyt Ukkonen tunnetaan tehokkaiden, esimerkiksi tautigeenien etsinnässä hyödynnettävien laskentamenetelmien kehittäjänä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme