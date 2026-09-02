Kenosta suuri voitto - 200 000 euron potti Lappeenrantaan
2.9.2026 15:04:15 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lappeenrannassa pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja nappasi rivillään 200 000 euron suurvoiton.
Lappeenrannassa pelattuun riviin osui Kenon maanantain ilta-arvonnassa iso 200 000 euron arvoinen täysosuma yhden euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman KunkkuNumeroa, Kenon 10-tasolla.
Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja yhden euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 200 000 euroa.
- Lämpimät onnittelut lappeenrantalaiselle pelaajalle, sanoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
Kenossa vietetään tällä viikolla korotettujen voittojen viikkoa, jolloin Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin.
- Lappeenrantalaisen voittajan pelissä oli valittu mukaan KunkkuKertoimet, mutta KunkkuNumero ei osunut pelattuun riviin. KunkkuKertoimilla ja Kunkkunumeron osuessa voitto olisi tällä kampanjaviikolla noussut 650 000 euroon normaalin 500 000 euron sijaan. Jäämme jännityksellä odottamaan, löytyykö tämän viikon aikana vielä korotettuja voittoja, Sundholm jatkaa.
Kenossa vietetään tällä viikolla korotettujen voittojen viikkoa. 31.8.-6.9. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran.
|Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|14.8.
|250 000,00 €
|Inari
|25.5.
|250 000,00 €
|Pälkäne
|31.8.
|200 000,00 €
|Lappeenranta
|29.8.
|200 000,00 €
|Tohmajärvi
|21.7.
|200 000,00 €
|Kankaanpää
|30.3.
|200 000,00 €
|Äänekoski
|16.8.
|150 000,00 €
|Lahti
|25.8.
|100 000,00 €
|Kurikka
|9.5.
|100 000,00 €
|Orimattila
|25.4.
|100 000,00 €
|Uusikaupunki
|26.3.
|100 000,00 €
|Rauma
|19.3.
|100 000,00 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
|3.4.
|100 000,00 €
|Lohja
|21.6.
|100 000,00 €
|Turku
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