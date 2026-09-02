Aluehallitus käsittelee 7.9. ikäihmisten palvelujen seurantaraportteja ja vastausta arviointikertomukseen
2.9.2026 16:13:49 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hallitukselle raportoidaan erityisesti ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelmasta ja IKI2035-kehittämisohjelman raportista. Ne ovat menossa tiedoksi myös aluevaltuustolle.
Aluehallituksen esityslistalla olevat asiat:
- Kuukausiraportti
- Ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelman seurantaraportti 1-6/2026
- IKI2035-kehittämisohjelman puolivuotisraportti 1-6/2026
- Liikkeenluovutuksen valmistelun käynnistäminen Tammenlehväkeskus Oy:n kanssa
- Vastaus vuoden 2025 arviointikertomukseen
- Virkojen perustaminen
- Yhteistoimintaelimen ja työsuojelutoimikunnan työnantajajäsenten nimeäminen 2026-2029
- Oikaisuvaatimus Niittykodin yhteisöllisen asumisen yksikön toiminnan lakkauttamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä, Parkanon Rantakoto ry
- Oikaisuvaatimus Niittykodin yhteisöllisen asumisen yksikön toiminnan lakkauttamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä, Ikaalisten-Parkanon Kehitysvammaisten tuki ry
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden kieltäminen Pirkanmaan hyvinvointialueella
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - In-house-yhtiötoiminnan selvittämiseksi koskien virka-ajan ulkopuolisia kiirevastaanottoja
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Perusterveydenhuollon reuna-alueiden työntekijöiden saatavuuden varmistamisesta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Väittelijöiden huomioiminen liputuksella hyvinvointialueella
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Alle 5 000 euron lahjoitusten kierrättämisestä tukisäätiön kautta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn vahvistamiseksi THL:n avainhenkilömallin avulla
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisystä Pirkanmaan hyvinvointialueella
- Tiedoksi merkittävät asiat
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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