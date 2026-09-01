Espoon kaupunki - Esbo stad

Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely kuvaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisessa

3.9.2026 12:00:00 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Tunturihaukan silmin -valokuvanäyttely kuvaa haukan näkökulmasta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisen alueen luontoon, elinkeinoihin ja paikallisten ihmisten elämään. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 9.9.-8.10.2026

Tunturihaukka lentää sinistä taivasta vasten.
Markus Varesvuo

Miltä Lappi tulee näyttämään tulevina vuosikymmeninä, kun se lämpenee seuraavan 50 vuoden aikana 4–5 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna?

Muutos luonnossa on jo niin nopeaa, että yhden ihmissukupolven aikana avotunturi metsittyy nuoreksi metsäksi, kirkasvetinen järvi samentuu ruskeaksi ja lohikalojen sijasta pyydykseen uivat särkikalat, ahven ja hauki.

Pohjoisessa ilmastonmuutos näkyy jo nyt sekä luonnossa että ihmisten arjessa. Talvet ovat leudontuneet ja erittäin kireitä paukkupakkasia koetaan harvemmin. Näyttelyssä pääset näkemään muutokset lintuperspektiivistä.

Tunturihaukan silmin – Pohjoinen alue ilmastonmuutoksen kynsissä -näyttely kokoaa kattavasti yhteen paikkaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pohjois-Norjan sekä Suomen ja Ruotsin Lappiin. Näyttelyssä yhdistyvät vaikuttava valokuvataide ja tieteellinen tietopohja.

Näyttelyyn voi tutustua suomeksi, ruotsiksi, saameksi ja englanniksi. Pääasiassa Pohjois-Suomea kiertäneestä näyttelystä on toteutettu myös virtuaalinen näyttely, joka täydentää ja syventää fyysisen näyttelyn teemoja. 

Näyttely on osa Suomen ympäristökeskuksen Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen (BARIMS) -hanketta, ja sen toteuttamiseen ovat osallistuneet asiantuntijat ja tutkijat Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Näyttely on tehty yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa ja sen on rahoittanut ulkoministeriö.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna syyskuussa ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10-16. Lokakuussa aukioloajat ovat ma-pe klo 9-15 ja su klo 10-16. Luontotaloon ja näyttelyyn on vapaa pääsy.

Avainsanat

ilmastonmuutoshaukansilminvilla elfvikluonto

Yhteyshenkilöt

Katri Luukkonen, Villa Elfvikin luontotalo, katri.luukkonen@espoo.fi, puh. 043 826 5253

Kuvat

Tunturihaukka lentää sinistä taivasta vasten.
Markus Varesvuo
Lataa
Haukka lentää sinisellä taivaalla.
Markus Varesvuo
Lataa
Syksyinen maisema, jossa näkyy vuoria, metsää ja järvi. Lehdet loistavat keltaisen ja oranssin sävyissä.
Riku Lumiaro
Lataa

Linkit

Villa Elfvikin luontotalo

Villa Elfvikin luontotalo kuuluu Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen ympäristönsuojelun palvelualueeseen.

Ympäristönsuojelun palvelualue edistää ympäristövastuullisuutta Espoossa vaalimalla ja parantamalla luonnon monimuotoisuutta ja toimintakykyä, ennaltaehkäisemällä ja korjaamalla ympäristöhaittoja sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta ja kannustamalla vaikuttamaan. 

Seuraa meitä somessa:
Instagram: https://www.instagram.com/villaelfvik/
Facebook: https://www.facebook.com/espoonymparistonsuojelu

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye