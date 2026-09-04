Howard Smithin kauan odotettu retrospektiivi avautuu EMMAssa

New Jerseyssä syntynyt Howard Smith saapui Suomeen 1960-luvun alussa alun perin lyhyeksi tarkoitetulle vierailulle. Hän päätyi kuitenkin jäämään, ja tekemään Suomesta pitkäaikaisen kotinsa. Smithin yli viiden vuosikymmenen mittainen ura oli jatkuvaa tekniikoiden, materiaalien ja ilmaisumuotojen tutkimista. Hän työskenteli saumattomasti taiteen, muotoilun ja suurten julkisen taiteen komissioiden parissa. Monet sukupolvet Suomessa ovat kohdanneet Smithin tuotantoa kodeissaan ja arjen ympäristöissä, mutta niiden tekijä on jäänyt suurelle yleisölle verrattain tuntemattomaksi.

“Howard Smithin tapa liikkua vapaasti eri ilmaisumuotojen välillä tekee hänestä poikkeuksellisen ja kiehtovan taiteilijan. Kuva-aiheet saattoivat saada alkunsa paperileikkauksina ja myöhemmin toistua painettuna kankaalle, keramiikassa tai suurikokoisessa vanerileikkauksessa. Retrospektiivissä nähtävät teokset tuovat esiin paitsi Smithin taiteellisen tuotannon laajuuden, myös niitä läpileikkaavan taiteellisen ajattelun”, näyttelyn kuraattori Tuomas Laulainen kertoo.

Howard Smith: Retrospektiivi 1965–2010 © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Paperin työstäminen eri muodoissa oli Howard Smithille tärkein ja pitkäaikaisin taiteen tekemisen muoto. Paperileikkaukset toimivat hänelle tapana testata erilaisia aiheita ja serigrafiat keinona tehdä hänen taiteensa saavutettavammaksi laajemmille yleisöille. Vuosikymmenten aikana hän kehitti omaleimaisen visuaalisen kielen, jolle olivat tunnusomaisia kirkkaat värit ja leikkisät sommitelmat. Toistuvina elementteinä hänen taiteessaan toimivat myös kasvot, silmät ja tekstit. Paperiteosten rinnalla retrospektiivissä on esillä keramiikkaa, tekstiilitaidetta, veistoksia, maalauksia ja kollaaseja. Yhdessä teokset tuovat esiin Smithin tuotantoa läpäisevän taiteellisen ajattelun.

Arkistokuva Howard Smithistä studiollaan Tervakoskella.

Howard Smithillä on ainutlaatuinen paikka suomalaisen taiteen ja muotoilun historiassa afrikkalaisamerikkalaisena taiteilijana, joka rakensi elämänsä ja uransa Suomessa. Hänen tuotantonsa laajentaa käsitystämme suomalaisesta modernismista ja osoittaa kulttuurien välisen vuorovaikutuksen merkityksen. Smithin 1970-luvun lopulla Yhdysvaltoihin tekemän paluun aikana syntynyt Afrikka-sarja heijastaa hänen uudelleen virinnyttä yhteyttään afrikkalaisamerikkalaiseen kulttuuriin ja afrikkalaisen diasporan visuaaliseen maailmaan. Teokset avaavat näkökulmia identiteettiin, kuulumisen kokemuksiin ja representaatioon.

Näyttelyyn on tilattu myös uudet teokset kuvataiteilija Sasha Huberilta (s. 1975) ja muotisuunnittelija Ervin Latimerilta (s. 1988), jotka asettavat Smithin tuotannon ja perinnön vuoropuheluun nykytaiteen kanssa. EMMAn 20-vuotisjuhlavuoden ohjelmistoon kuuluva retrospektiivi heijastaa museon sitoutumista suomalaisen taide- ja muotoiluhistorian näkökulmien laajentamiseen sekä niiden taiteilijoiden esiin nostamiseen, joiden työ resonoi edelleen ajassamme.

Howard Smith: Retrospektiivi 1965–2010 on esillä EMMAssa 5.9.2026–7.2.2027. Näyttelyn ovat kuratoineet Tuomas Laulainen ja Mariia Niskavaara. EMMAn Verholla – Painokankaiden taide -näyttely esittelee samanaikaisesti Smithin tekstiilejä 1.11.2026 asti.

Näyttelyn avajaiset

Perjantai 4.syyskuuta klo 18–21

EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Lisätietoa

Lämpimästi tervetuloa!

Taiteilijavideo

EMMAn tuottama taiteilijavideo sisältäen arkistomateriaalia Howard Smithistä sekä haastattelun hänen vaimonsa, Erna Aaltosen kanssa, on katsottavissa näyttelyssä sekä EMMA Zone -verkkosivulla.