Howard Smithin kauan odotettu retrospektiivi avautuu EMMAssa
4.9.2026 09:00:00 EEST | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote
EMMA – Espoon modernin taiteen museo esittelee Howard Smithin (1928–2021) kauan odotetun retrospektiivin. Vallilan rakastetuista painokankaista ja Arabian keramiikasta monille tuttu Smith työskenteli yhtä luontevasti niin maalausten, kollaasien, veistosten, paperileikkausten kuin monumentaalisten julkisten teosten parissa. Nyt avautuva retrospektiivi sisältää noin 90 teosta vuosilta 1965–2010 korostaen taiteilijan tuotannon laajuutta ja merkitystä suomalaiselle visuaaliselle kulttuurille.
New Jerseyssä syntynyt Howard Smith saapui Suomeen 1960-luvun alussa alun perin lyhyeksi tarkoitetulle vierailulle. Hän päätyi kuitenkin jäämään, ja tekemään Suomesta pitkäaikaisen kotinsa. Smithin yli viiden vuosikymmenen mittainen ura oli jatkuvaa tekniikoiden, materiaalien ja ilmaisumuotojen tutkimista. Hän työskenteli saumattomasti taiteen, muotoilun ja suurten julkisen taiteen komissioiden parissa. Monet sukupolvet Suomessa ovat kohdanneet Smithin tuotantoa kodeissaan ja arjen ympäristöissä, mutta niiden tekijä on jäänyt suurelle yleisölle verrattain tuntemattomaksi.
“Howard Smithin tapa liikkua vapaasti eri ilmaisumuotojen välillä tekee hänestä poikkeuksellisen ja kiehtovan taiteilijan. Kuva-aiheet saattoivat saada alkunsa paperileikkauksina ja myöhemmin toistua painettuna kankaalle, keramiikassa tai suurikokoisessa vanerileikkauksessa. Retrospektiivissä nähtävät teokset tuovat esiin paitsi Smithin taiteellisen tuotannon laajuuden, myös niitä läpileikkaavan taiteellisen ajattelun”, näyttelyn kuraattori Tuomas Laulainen kertoo.
Paperin työstäminen eri muodoissa oli Howard Smithille tärkein ja pitkäaikaisin taiteen tekemisen muoto. Paperileikkaukset toimivat hänelle tapana testata erilaisia aiheita ja serigrafiat keinona tehdä hänen taiteensa saavutettavammaksi laajemmille yleisöille. Vuosikymmenten aikana hän kehitti omaleimaisen visuaalisen kielen, jolle olivat tunnusomaisia kirkkaat värit ja leikkisät sommitelmat. Toistuvina elementteinä hänen taiteessaan toimivat myös kasvot, silmät ja tekstit. Paperiteosten rinnalla retrospektiivissä on esillä keramiikkaa, tekstiilitaidetta, veistoksia, maalauksia ja kollaaseja. Yhdessä teokset tuovat esiin Smithin tuotantoa läpäisevän taiteellisen ajattelun.
Howard Smithillä on ainutlaatuinen paikka suomalaisen taiteen ja muotoilun historiassa afrikkalaisamerikkalaisena taiteilijana, joka rakensi elämänsä ja uransa Suomessa. Hänen tuotantonsa laajentaa käsitystämme suomalaisesta modernismista ja osoittaa kulttuurien välisen vuorovaikutuksen merkityksen. Smithin 1970-luvun lopulla Yhdysvaltoihin tekemän paluun aikana syntynyt Afrikka-sarja heijastaa hänen uudelleen virinnyttä yhteyttään afrikkalaisamerikkalaiseen kulttuuriin ja afrikkalaisen diasporan visuaaliseen maailmaan. Teokset avaavat näkökulmia identiteettiin, kuulumisen kokemuksiin ja representaatioon.
Näyttelyyn on tilattu myös uudet teokset kuvataiteilija Sasha Huberilta (s. 1975) ja muotisuunnittelija Ervin Latimerilta (s. 1988), jotka asettavat Smithin tuotannon ja perinnön vuoropuheluun nykytaiteen kanssa. EMMAn 20-vuotisjuhlavuoden ohjelmistoon kuuluva retrospektiivi heijastaa museon sitoutumista suomalaisen taide- ja muotoiluhistorian näkökulmien laajentamiseen sekä niiden taiteilijoiden esiin nostamiseen, joiden työ resonoi edelleen ajassamme.
Howard Smith: Retrospektiivi 1965–2010 on esillä EMMAssa 5.9.2026–7.2.2027. Näyttelyn ovat kuratoineet Tuomas Laulainen ja Mariia Niskavaara. EMMAn Verholla – Painokankaiden taide -näyttely esittelee samanaikaisesti Smithin tekstiilejä 1.11.2026 asti.
Näyttelyn avajaiset
Perjantai 4.syyskuuta klo 18–21
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Lisätietoa
Lämpimästi tervetuloa!
Taiteilijavideo
EMMAn tuottama taiteilijavideo sisältäen arkistomateriaalia Howard Smithistä sekä haastattelun hänen vaimonsa, Erna Aaltosen kanssa, on katsottavissa näyttelyssä sekä EMMA Zone -verkkosivulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iris Suomimarkkinointi- ja viestintäpäällikköEMMA – Espoo Museum of Modern ArtPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
Linkit
EMMA Zone
EMMA Zone on EMMA – Espoon modernin taiteen museon digitaalinen ulottuvuus. Zine-kulttuurista inspiroitunut alusta kokoaa yhteen artikkeleita, taiteilijahaastatteluja, keskusteluja ja tarinoita kulissien takaa, jotka kutsuvat yleisön pohtimaan ja oivaltamaan. Taiteilijoiden työhuonevierailujen ja prosessivideoiden kautta EMMA Zone tarjoaa kurkistuksia taiteen ja muotoilun luomiseen. Maksuton ja kaikille avoin EMMA Zone syventää museokokemusta museon seinien ulkopuolella – ja on aina avoinna taiteelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta EMMA – Espoo Museum of Modern Art
Howard Smiths länge emotsedda retrospektiv öppnar på EMMA4.9.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
EMMA – Esbo moderna konstmuseum presenterar en länge emotsedd retrospektiv över Howard Smith (1928–2021). Många känner Smith för hans älskade trycktextilier från Vallila och keramiken från Arabia, men han arbetade lika ledigt med målningar, collage, skulptur, pappersklipp och monumentala offentliga verk. Retrospektiven som nu öppnar omfattar omkring 90 verk från åren 1965–2010 och lyfter fram bredden i konstnärens produktion och dess betydelse för finsk visuell kultur.
EMMA opens the long-awaited retrospective of Howard Smith4.9.2026 09:00:00 EEST | Press release
EMMA – Espoo Museum of Modern Art presents the long-awaited retrospective dedicated to Howard Smith (1928–2021). Best known for his printed fabrics for Vallila and ceramics for Arabia, Smith was also an exceptionally versatile artist who worked across painting, collage, papercuts, sculpture, textiles and public art. Bringing together around 90 works from 1965 to 2010, the exhibition reveals the breadth of Smith’s practice and his lasting impact on Finnish visual culture.
PRESSINBJUDAN| Howard Smith: Retrospektiv 1965–201021.8.2026 09:45:00 EEST | Pressinbjudan
Howard Smith: Retrospektiv 1965–2010 öppnar för allmänheten fredagen den 4 september på EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Vernissagen äger rum kl. 18.00–21.00. Medierepresentanter är varmt välkomna att besöka utställningen före öppningen för allmänheten. Tidpunkter avtalas separat.
KUTSU MEDIALLE | Howard Smith: Retrospektiivi 1965–201021.8.2026 09:45:00 EEST | Kutsu
Howard Smith: Retrospektiivi 1965–2010 -näyttelyn avajaisia vietetään perjantaina 4. syyskuuta klo 18–21 EMMA – Espoon modernin taiteen museossa. Median edustajille tarjotaan mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennakkoon erikseen sovittavina ajankohtina.
PRESS INVITATION | Howard Smith: Retrospective 1965–201021.8.2026 09:45:00 EEST | Press invitation
Howard Smith: Retrospective 1965–2010 opens to the public on Friday 4 September at EMMA – Espoo Museum of Modern Art, with an opening event from 6pm to 9pm. Individual media previews and interview opportunities can be arranged by appointment ahead of the opening.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme