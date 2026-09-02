Uudenmaan RKP: Kolmannen sektorin leikkaukset ovat kestämättömiä
2.9.2026 18:08:23 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Uudenmaan RKP ilmaisee pettymyksensä ja huolensa hallituksen budjettineuvotteluissa päätetyistä mittavista leikkauksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustuksiin. Vuonna 2027 avustukset vähenevät noin 84 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa noin kolmanneksen leikkausta yhden vuoden aikana. Vahva kansalaisyhteiskunta on RKP:lle olennainen osa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa. Uudenmaan RKP on siksi syvästi pettynyt siihen, että leikkaukset pysyvät voimassa puolueen neuvotteluissa esittämästä vastustuksesta huolimatta.
– Olen erittäin pettynyt siihen, ettei suunnitelluista STEA-avustusten leikkauksista peräännytty. Ei ole kohtuullista, että rahoitus leikataan vain muutamassa vuodessa noin puoleen vuoden 2024 tasosta. Kyse on toiminnasta, joka tukee ihmisiä silloin, kun he ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ja tarvitsevat apua, sanoo Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja Karin Cederlöf.
Leikkausten seuraukset näkyvät jo nyt. Järjestöt ovat joutuneet supistamaan toimintaansa, irtisanomaan henkilöstöä ja lakkauttamaan palveluita. Koska päätökset leikkauksista on tehty nopeasti, järjestöillä ei ole ollut aikaa sopeuttaa toimintaansa. Tämä johtaa hallitsemattomiin ja kiireellä toteutettaviin säästöihin.
– Tämä on lyhytnäköinen päätös, jonka todelliset seuraukset tulevat näkyviin vasta muutaman vuoden kuluttua. Kun ihmiset eivät enää saa apua ajoissa, tuen tarve ei katoa. Päinvastoin ongelmat uhkaavat kasvaa ja kustannukset siirtyvät hyvinvointialueiden ja kuntien kannettaviksi. On huonoa talouspolitiikkaa säästää toiminnasta, jolla ehkäistään huomattavasti kalliimpia ongelmia, sanoo Uudenmaan RKP:n varapuheenjohtaja Edvard Lindfors.
– Kolmannen sektorin järjestöt tekevät korvaamatonta työtä, jota ilman yhteiskuntamme ei pärjäisi. Ne tavoittavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja tarjoavat tukea ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi. Tämä työ keventää sekä hyvinvointialueiden että kuntien taakkaa, sanoo Uudenmaan RKP:n varapuheenjohtaja Werner Orre.
Samalla kun Uudenmaan RKP ilmaisee tyytymättömyytensä leikkauksiin, piiri pitää myönteisenä sitä, etteivät sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin aiemmin esittämät syrjivät elementit uusiksi avustuskriteereiksi ole enää mukana aiemmassa muodossaan. Rydmanin alkuperäiset kriteerit olisivat voineet muun muassa sulkea avustusten ulkopuolelle järjestöjä, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään. RKP vastusti kriteerejä voimakkaasti ja vaati kesällä valmistelun tekemistä uudelleen.
– RKP osoitti, että pystymme pysäyttämään politiikan, joka kulkee väärään suuntaan. Nyt meidän on jatkettava samaa työtä itse rahoituksen osalta. Uudenmaan RKP tekee kaikkensa puolustaakseen kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä, ja odotamme, että RKP:n eduskuntaryhmä jatkaa tätä työtä, kun budjettia käsitellään eduskunnassa. Kaikki keinot on käytävä läpi, jotta löydämme tapoja lieventää leikkausten seurauksia niille järjestöille ja ihmisille, joihin ne nyt kohdistuvat, Cederlöf päättää.
Yhteyshenkilöt
Karin CederlöfSFP i Nylands kretsordförande - RKP Uudenmaan piirin puheenjohtajaPuh:050 494 9780
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