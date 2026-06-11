Tuottajavastuu luo puitteet asianmukaiselle jätehuollolle ja uudelleenkäytölle

Tuottajalla on velvollisuus ja ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien tuotteiden jätehuolto. Käytännössä tuottajat hoitavat velvoitteensa liittymällä tuottajayhteisöön, joka vastaa tuotteiden vastaanoton, käsittelyn ja hyödyntämisen asianmukaisesta järjestämisestä niiden elinkaaren loppupäässä.

”Tuottajavastuun perusajatus on yksinkertainen: tuottaja vastaa tuotteen asianmukaisesta jätehuollosta, ja käytännössä vastuu hoidetaan tuottajayhteisön kautta. Samalla voidaan edistää uudelleenkäyttöä silloin, kun se on tuotteen ja lainsäädännön kannalta mahdollista”, sanoo Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan TYNKin puheenjohtaja Juha Kenraali.

Julkisessa keskustelussa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, miten tuottajavastuu ja uudelleenkäyttö voidaan sovittaa yhteen. Olennaista on löytää toimivat käytännöt, joilla käyttökelpoiset tuotteet ja niiden osat voidaan ohjata uudelleenkäyttöön turvallisesti, tehokkaasti ja lainsäädännön mukaisesti.

”Tuottajayhteisöihin kuuluvat yritykset ovat keskeisessä roolissa käytännön kiertotaloustyössä. Käyttökelpoiset tuotteet ja niiden osat kannattaa pitää kierrossa mahdollisimman pitkään. Olemme mielellämme mukana keskustelussa ja etsimässä yhdessä toimivia ratkaisuja, joilla uudelleenkäyttöä voidaan edistää turvallisesti ja lainsäädännön mukaisesti”, Kenraali jatkaa.



Lisätietoja

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta (TYNK), puheenjohtaja Juha Kenraali

juha.kenraali@autokierratys.fi | p. 040 772 2026