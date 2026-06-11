Tuottajavastuu luo puitteet asianmukaiselle jätehuollolle ja uudelleenkäytölle
3.9.2026 13:24:04 EEST | Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK | Tiedote
Viime päivinä julkisuudessa käyty keskustelu akkujen uudelleenkäytöstä on herättänyt kysymyksiä siitä, mahdollistaako tuottajavastuujärjestelmä tuotteiden uudelleenkäytön. Tuottajavastuun tarkoituksena on varmistaa käytöstä poistuvien tuotteiden asianmukainen jätehuolto, mutta se ei estä uudelleenkäyttöä. Tuottajayhteisöt ovat voittoa tavoittelemattomia toimijoita, jotka huolehtivat tuottajien velvoitteiden toteuttamisesta ja edistävät Suomen kierrätystavoitteita.
Tuottajalla on velvollisuus ja ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien tuotteiden jätehuolto. Käytännössä tuottajat hoitavat velvoitteensa liittymällä tuottajayhteisöön, joka vastaa tuotteiden vastaanoton, käsittelyn ja hyödyntämisen asianmukaisesta järjestämisestä niiden elinkaaren loppupäässä.
”Tuottajavastuun perusajatus on yksinkertainen: tuottaja vastaa tuotteen asianmukaisesta jätehuollosta, ja käytännössä vastuu hoidetaan tuottajayhteisön kautta. Samalla voidaan edistää uudelleenkäyttöä silloin, kun se on tuotteen ja lainsäädännön kannalta mahdollista”, sanoo Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan TYNKin puheenjohtaja Juha Kenraali.
Julkisessa keskustelussa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, miten tuottajavastuu ja uudelleenkäyttö voidaan sovittaa yhteen. Olennaista on löytää toimivat käytännöt, joilla käyttökelpoiset tuotteet ja niiden osat voidaan ohjata uudelleenkäyttöön turvallisesti, tehokkaasti ja lainsäädännön mukaisesti.
”Tuottajayhteisöihin kuuluvat yritykset ovat keskeisessä roolissa käytännön kiertotaloustyössä. Käyttökelpoiset tuotteet ja niiden osat kannattaa pitää kierrossa mahdollisimman pitkään. Olemme mielellämme mukana keskustelussa ja etsimässä yhdessä toimivia ratkaisuja, joilla uudelleenkäyttöä voidaan edistää turvallisesti ja lainsäädännön mukaisesti”, Kenraali jatkaa.
Lisätietoja
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta (TYNK), puheenjohtaja Juha Kenraali
juha.kenraali@autokierratys.fi | p. 040 772 2026
Yhteyshenkilöt
Maija HirsmäkiPääsihteeriTYNK - Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntainfo@tuottajayhteiso.fi
Tietoja julkaisijasta
Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntaan (TYNK) kuuluu 14 tuottajayhteisöä sekä yksi juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä, jotka toteuttavat yhteistä edunvalvontaa ja tekevät tuottajavastuuta tunnetuksi. Tuottajavastuusta säädetään jätelaissa (646/2011) sekä sitä täydentävissä asetuksissa. Pääosa yrityksistä hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Tuottajayhteisöt huolehtivat markkinoille saatettujen tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden jätehuollosta ja sen kustannuksista sekä uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvän tiedon tuottamisesta kuluttajille. Tuottajavastuu koskee akkuja ja paristoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ajoneuvoja, renkaita, pakkauksia, juomapakkauksia, paperia ja paperituotteita, tiettyjä kertakäyttöisiä muovituotteita sekä muovia sisältäviä kalastusvälineitä. Juomapakkausten tuottaja voi liittyä juomapakkausten palautusjärjestelmään.
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