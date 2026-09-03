18-vuotiaana perustettu ILME täyttää tänään 30 vuotta – perustajan yrittäjäpolku vei Lahdesta Floridan ruoantuotantoon

Oskari Kariste perusti Mainostoimisto ILMEen Lahdessa vuonna 1996 ollessaan 18-vuotias.

Kolmen vuosikymmenen aikana markkinointiviestintä on käynyt läpi internetin, sosiaalisen median, digitaalisen kaupankäynnin ja nyt tekoälyn aiheuttaman murroksen. ILME toimii edelleen samalla alalla, mutta perustajansa yrittäjäpolku on vienyt huomattavasti kauemmas.

– Kun perustin mainostoimiston Lahteen vuonna 1996, en olisi villeimmissä kuvitelmissanikaan ajatellut, että 30 vuotta myöhemmin kasvattaisin salaattia ja yrttejä Floridassa. Minusta juuri tämä on yrittäjyydessä hienoa. Kaikkea ei tarvitse tietää tai suunnitella valmiiksi, Kariste sanoo.

Yrittäjyys vei kokonaan uudelle toimialalle

Mainostoimistoyrittäjyyden rinnalla Kariste lähti rakentamaan suomalaiseen kasvihuone- ja teknologiaosaamiseen perustuvaa ruoantuotantoa Yhdysvaltoihin.

Ensimmäinen Floridan kasvihuonehanke Finn Farms myytiin vuonna 2021 Green Life Farmsille. Sen jälkeen Kariste kumppaneineen päätti tehdä sen uudelleen.

Nyt Floridan LaBellessa sijaitseva The Little Garden on valmistunut, ja siellä kasvatetaan salaatteja ja yrttejä kontrolloidussa kasvuympäristössä.

– Siellä ei enää suunnitella tulevaisuuden ruoantuotantoa. Siellä kasvatetaan ruokaa.

Karisteen mukaan yksi hänen yrittäjäuransa tärkeimmistä havainnoista on ollut, ettei vuosien aikana hankitun osaamisen tarvitse sitoa ihmistä yhteen toimialaan.

– Puhumme yrittäjyydestä usein työpaikkoina, veroina, rahoituksena ja riskeinä. Ne ovat kaikki tärkeitä. Mutta jokaisen uuden yrityksen alussa on myös ihminen, jolla on ollut ajatus jostain, mitä ei vielä ole olemassa, ja joka on päättänyt yrittää tehdä siitä totta.

Voiko 30 vuoden markkinointiosaamista käyttää muuttamaan ruoantuotantoa?

Kariste näkee mainostoimiston ja ruoantuotannon välillä yhteyden, joka ei ensi silmäyksellä ole ilmeinen.

Kolmekymmentä vuotta markkinointiviestinnän parissa on opettanut hänelle, ettei parempikaan tuote muuta ihmisten käyttäytymistä, elleivät ihmiset halua valita sitä.

– Voimme kehittää kuinka hienoja vastuullisia innovaatioita tahansa, mutta niiden vaikutus jää pieneksi, jos kuluttajat eivät valitse niitä. Markkinoinnin, brändin ja tarinankerronnan voima on siinä, että niillä voidaan vaikuttaa ihmisten valintoihin.

Se on myös yksi Karisteen seuraavista yrittäjäunelmista: yhdistää suomalainen ruoantuotanto- ja teknologiaosaaminen markkinointiosaamiseen siten, että vastuullisempi vaihtoehto olisi kuluttajalle myös haluttavampi vaihtoehto.

”Älä päätä liian aikaisin, mikä sinusta tulee”

ILMEen 30-vuotispäivänä Kariste haluaa suunnata viestin erityisesti nuorille.

– Jos olisin 18-vuotiaana päättänyt tarkasti, mikä minusta tulee, olisin todennäköisesti ollut väärässä. Sanoisin nuorelle ennemmin: ole utelias, hanki osaamista ja opettele tekemään ajatuksista totta. Et voi vielä tietää, mihin se vie.

Karisteen tapauksessa luova työ johti mainostoimistoon, mainostoimisto kolmeenkymmeneen vuoteen yrittäjyyttä ja yrittäjyys lopulta ruoantuotantoon toisella puolella Atlanttia.

– Kolmekymmentä vuotta sitten unelmani oli rakentaa hyvä mainostoimisto. Tänään yksi unelmistani on suurempi: jos suomalaisella osaamisella voidaan tuottaa ruokaa vastuullisemmin ja markkinointiosaamisella saada ihmiset myös valitsemaan sitä, voimme ehkä omalta pieneltä osaltamme muuttaa kokonaista toimialaa.

Mainostoimisto ILME Oy

ILME on vuonna 1996 Lahdessa perustettu suomalainen mainostoimisto. Vuonna 2026 yhtiö viettää 30-vuotisjuhlavuottaan.