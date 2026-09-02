Pohde pyytää palautetta ja lausuntoja hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2027–2030

Hyvinvoinnin edistäminen ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman laatiminen ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen lakisääteisiä tehtäviä. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat resurssit. Suunnitelma tähtää asukkaiden hyvinvoinnin vahvistumiseen ja esimerkiksi sairauksien ja vaikeiden elämäntilanteiden ennaltaehkäisyyn.

Suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä kevään ja kesän ajan

Suunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet muun muassa Pohjois-Pohjanmaan kunnat, asukkaat, kokemustoimijoita, Pohteen vaikuttamistoimielimet ja järjestöt. Valmistelua on ohjannut hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta.

Suunnitelmaa pohjustettiin helmikuussa 2026 hyväksytyllä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomuksella ja kunnille tehdyllä kyselyllä. Näiden pohjalta Pohde järjesti 1.4. yhteistyökumppaneilleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) neuvottelun, jossa sovittiin se, mihin hyvinvointisuunnitelmassa keskitytään.

Suunnitelma huomioi lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyneet ja harvoin kuulluksi tulevat

Suunnitelma sisältää lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmat. Toimenpiteitä toteutettaessa huomioidaan myös harvoin kuulluksi tulevien asukasryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Tällä tarkoitetaan ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat tukea tai erityisjärjestelyjä, jotta heillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus hyvinvoinnin edistämiseen (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät, vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt, kulttuuri- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat).

Palautetta voi antaa Pohteen verkkosivujen kautta 1.10.2026 saakka

Pohteen aluehallitus lähetti 1.9.2026 luonnoksen lausunto- ja palautekierrokselle. Kierroksen aikana asukkaat, henkilöstö, kunnat ja muut yhteistyötahot voivat kertoa näkemyksensä luonnoksesta. Näkemyksiä hyödynnetään suunnitelman jatkovalmistelussa.

Lausuntoaika alkaa 3.9.2026 ja päättyy 1.10.2026 klo 23.59.

Ohjeet lausunnon tai palautteen antamiseen

Tutustu ensin hyvinvointisuunnitelman luonnokseen Pohteen verkkosivulla

Voit antaa luonnoksesta palautetta tai virallisen lausunnon:

Jos haluat antaa nimettömänä palautetta, täytä palautelomake

Jos haluat omalla tai edustamasi tahon nimellä virallisen ja julkisen lausunnon, täytä lausuntolomake

Suunnitelma etenee aluevaltuustoon marraskuussa

Pohde käy saadut palautteet ja lausunnot läpi ja tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset suunnitelmaan. Päivitetty hyvinvointisuunnitelma käsitellään hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnassa 26.10.2026, aluehallituksessa 3.11.2026 ja aluevaltuustossa 16.11.2026.

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