Pohde pyytää palautetta ja lausuntoja hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2027–2030
3.9.2026 08:08:12 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman luonnos vuosille 2027–2030 on avattu lausunto- ja palautekierrokselle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kutsuu asukkaita, henkilöstöä, kuntia, järjestöjä ja muita yhteistyökumppaneita tutustumaan suunnitelmaan ja antamaan siitä näkemyksensä.
Hyvinvoinnin edistäminen ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman laatiminen ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen lakisääteisiä tehtäviä. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat resurssit. Suunnitelma tähtää asukkaiden hyvinvoinnin vahvistumiseen ja esimerkiksi sairauksien ja vaikeiden elämäntilanteiden ennaltaehkäisyyn.
Suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä kevään ja kesän ajan
Suunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet muun muassa Pohjois-Pohjanmaan kunnat, asukkaat, kokemustoimijoita, Pohteen vaikuttamistoimielimet ja järjestöt. Valmistelua on ohjannut hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta.
Suunnitelmaa pohjustettiin helmikuussa 2026 hyväksytyllä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomuksella ja kunnille tehdyllä kyselyllä. Näiden pohjalta Pohde järjesti 1.4. yhteistyökumppaneilleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) neuvottelun, jossa sovittiin se, mihin hyvinvointisuunnitelmassa keskitytään.
Suunnitelma huomioi lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyneet ja harvoin kuulluksi tulevat
Suunnitelma sisältää lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmat. Toimenpiteitä toteutettaessa huomioidaan myös harvoin kuulluksi tulevien asukasryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Tällä tarkoitetaan ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat tukea tai erityisjärjestelyjä, jotta heillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus hyvinvoinnin edistämiseen (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät, vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt, kulttuuri- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat).
Palautetta voi antaa Pohteen verkkosivujen kautta 1.10.2026 saakka
Pohteen aluehallitus lähetti 1.9.2026 luonnoksen lausunto- ja palautekierrokselle. Kierroksen aikana asukkaat, henkilöstö, kunnat ja muut yhteistyötahot voivat kertoa näkemyksensä luonnoksesta. Näkemyksiä hyödynnetään suunnitelman jatkovalmistelussa.
Lausuntoaika alkaa 3.9.2026 ja päättyy 1.10.2026 klo 23.59.
Ohjeet lausunnon tai palautteen antamiseen
Tutustu ensin hyvinvointisuunnitelman luonnokseen Pohteen verkkosivulla
Voit antaa luonnoksesta palautetta tai virallisen lausunnon:
- Jos haluat antaa nimettömänä palautetta, täytä palautelomake
- Jos haluat omalla tai edustamasi tahon nimellä virallisen ja julkisen lausunnon, täytä lausuntolomake
Suunnitelma etenee aluevaltuustoon marraskuussa
Pohde käy saadut palautteet ja lausunnot läpi ja tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset suunnitelmaan. Päivitetty hyvinvointisuunnitelma käsitellään hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnassa 26.10.2026, aluehallituksessa 3.11.2026 ja aluevaltuustossa 16.11.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna SalmelaHyvinvoinnin edistämisen päällikköPuh:040 589 0132sanna.salmela@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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