Nokelan sillan korjaustyöt alkavat Oulussa
3.9.2026 08:07:21 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkurin ja Hiirosen liittymien välillä sijaitsevalla Nokelan ylikulkusillalla alkavat korjaustyöt viikolla 37.
Korjaustöiden aikana 7.9.– 25.9.2026 sillalla on käytössä yksi ajokaista ja liikenne voi ajoittain ruuhkautua.
Ajantasaiset tiedot tietöistä:
Tienkäyttäjälinja puh. 0200 2100
Liikennetilanne (liikennetilanne.fintraffic.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ville Koskenkorva, elinvoimakeskus, p. 050 380 8149
Valvoja Tero Antti, Welado Oy p. 040 518 0624
Työmaapäällikkö Olli Tiiro, NYAB Finland Oy, p. 040 574 3250
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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