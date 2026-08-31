Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Nokelan sillan korjaustyöt alkavat Oulussa

3.9.2026 08:07:21 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Kaakkurin ja Hiirosen liittymien välillä sijaitsevalla Nokelan ylikulkusillalla alkavat korjaustyöt viikolla 37.

Sijaintikarttaan on merkitty Nokelan ylikulkusilta.
Nokelan ylikulkusilta on ympyröity punaisella karttaan.

Korjaustöiden aikana 7.9.– 25.9.2026 sillalla on käytössä yksi ajokaista ja liikenne voi ajoittain ruuhkautua.

Ajantasaiset tiedot tietöistä:
Tienkäyttäjälinja puh. 0200 2100
Liikennetilanne (liikennetilanne.fintraffic.fi)

Avainsanat

elinvoimakeskussiltatyönokelaoulu

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ville Koskenkorva, elinvoimakeskus, p. 050 380 8149
Valvoja Tero Antti, Welado Oy p. 040 518 0624
Työmaapäällikkö Olli Tiiro, NYAB Finland Oy, p. 040 574 3250

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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