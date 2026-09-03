Sote-auto tuo hoitajan vastaanottopalvelut uudella tavalla lähelle Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan asukkaita
3.9.2026 13:25:47 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön liikkuvan sote-auton 14. syyskuuta 2026. Sote-auto palvelee Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan asukkaita tuomalla terveyspalveluja uudella tavalla lähelle ihmisten arkea.
Sote-auto aloittaa toimintansa Myrskylässä ja Pukkilassa tiistaina 15.9.2026. Lapinjärvellä palvelu käynnistyy torstaina 17.9.2026. Auto pysähtyy kunnissa ennalta määritellyillä pysäkeillä ja palvelee ajanvarauksella.
Mitä palveluja sote-autossa tarjotaan?
Sote-autossa tarjotaan hoitajan vastaanottopalveluja. Lääkärin tuki on tarvittaessa saatavilla konsultaation kautta.
-Sote-autossa voi asioida esimerkiksi pitkäaikaissairauksien seurannassa, lääkitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä erilaisissa ohjaus- ja neuvontatilanteissa, kertoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveyspalveluiden vastuualuejohtaja Carita Schröder. Palvelut on suunniteltu tukemaan asukkaiden sujuvaa hoitoa turvallisesti myös liikkuvassa palvelussa, jatkaa Schröder.
Seuraavia palveluita on saatavilla sote-autossa:
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ohjaus ja neuvonta
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lääkityksen tarkistus ja ohjaus
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pitkäaikaissairauksien seuranta, esimerkiksi diabeteskontrollit ja verenpaine- ja sydänsairauksien seuranta
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ompeleiden poisto
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säännölliset injektiot (esimerkiksi B12-vitamiini)
Palvelukokonaisuus on suunniteltu huolellisesti potilas- ja työturvallisuus sekä palvelun sujuvuus huomioiden. Sote-autossa voidaan tarjota monipuolisia vastaanottopalveluja lähellä asukkaita. Auton tilaratkaisujen ja hygieniavaatimusten vuoksi osa palveluista toteutetaan edelleen sosiaali- ja terveysasemilla. Esimerkiksi haavanhoito ja laboratorionäytteiden ottaminen eivät kuulu sote-auton palveluihin.
Kenelle palvelu on tarkoitettu?
Liikkuva sote-auto on tarkoitettu kaikille Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven asukkaille ilman ikärajoitusta. Sote-auto ajaa Pukkilaan, Myrskylään ja Lapinjärvelle kerran viikossa.
-Kaikki sote-auton palvelut toimivat ajanvarauksella. Sote-autossa ei voida hoitaa akuutteja tai kiireellistä arviota vaativia terveysongelmia, kertoo Schröder.
Asiointi sote-autossa edellyttää, että asiakas pystyy nousemaan autoon itsenäisesti tai avustajan tukemana. Autoon kulku tapahtuu portaiden kautta, joten asiakkaan tulee pystyä käyttämään autoon johtavaa askelmaa.
Näin varaat ajan sote-autoon
Asiakkaat voivat varata vastaanottoajan joko hyvinvointialueen verkkosivuilla digitaalisen sosiaali- ja terveysaseman HyVä-digin avulla tai soittamalla oman alueensa palvelunumeroon. Palvelunumerot löytyvät alla olevasta infolaatikosta sekä hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Pukkilan ja Myrskylän asukkaat varaavat ajan hyvinvointialueen Askolassa sijaitsevan sosiaali- ja terveysaseman puhelinpalvelun kautta.
Lapinjärven asukkaat varaavat ajan hyvinvointialueen Loviisassa sijaitsevan sosiaali- ja terveysaseman puhelinpalvelun kautta.
Lisätietoa sote-auton toiminnasta ensi viikolla
Sote-auton reiteistä, pysähdyspaikoista ja palveluaikatauluista tiedotamme tarkemmin viikolla 37.
Sosiaalipalveluiden tarjoamisesta sote-autossa tiedotetaan myöhemmin, mikäli palvelu otetaan käyttöön. Mikäli sote-autossa asioivalla asiakkaalla tunnistetaan tarve sosiaalipalveluille, hänet ohjataan tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin hyvinvointialueen muihin palvelupisteisiin.
Sote-auton käyttöönotto on osa palveluverkon uudistusta alueilla, joilla palveluihin on tehty muutoksia. Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuutta myös jatkossa ja tarjota asukkaille mahdollisuus asioida tutussa lähiympäristössä. Liikkuvalla palvelulla vastaanottopalveluja tuodaan lähemmäs Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan asukkaiden arkea.
INFOLAATIKKO
Sosiaali- ja terveysasema Askolassa:
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Terveystie 1, 07500 Askola
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maanantai-perjantai kello 8-16
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019 560 0200
Sosiaali- ja terveysasema Loviisassa:
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Öhmaninkatu 4, Loviisa
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maanantai–perjantai kello 8–16
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019 5600 300
Sähköinen sosiaali- ja terveyspalvelu HyVä-digi
-
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Yhteyshenkilöt
Jaana PietiläinenPalveluvastaavaPuh:0400860866jaana.pietilainen@itauusimaa.fi
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Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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