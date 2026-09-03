Sote-auto tuo hoitajan vastaanottopalvelut uudella tavalla lähelle Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan asukkaita

Sote-auto aloittaa toimintansa Myrskylässä ja Pukkilassa tiistaina 15.9.2026. Lapinjärvellä palvelu käynnistyy torstaina 17.9.2026. Auto pysähtyy kunnissa ennalta määritellyillä pysäkeillä ja palvelee ajanvarauksella.

Mitä palveluja sote-autossa tarjotaan?



Sote-autossa tarjotaan hoitajan vastaanottopalveluja. Lääkärin tuki on tarvittaessa saatavilla konsultaation kautta.

-Sote-autossa voi asioida esimerkiksi pitkäaikaissairauksien seurannassa, lääkitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä erilaisissa ohjaus- ja neuvontatilanteissa, kertoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveyspalveluiden vastuualuejohtaja Carita Schröder. Palvelut on suunniteltu tukemaan asukkaiden sujuvaa hoitoa turvallisesti myös liikkuvassa palvelussa, jatkaa Schröder.

Seuraavia palveluita on saatavilla sote-autossa:

ohjaus ja neuvonta

lääkityksen tarkistus ja ohjaus

pitkäaikaissairauksien seuranta, esimerkiksi diabeteskontrollit ja verenpaine- ja sydänsairauksien seuranta

ompeleiden poisto

säännölliset injektiot (esimerkiksi B12-vitamiini)

Palvelukokonaisuus on suunniteltu huolellisesti potilas- ja työturvallisuus sekä palvelun sujuvuus huomioiden. Sote-autossa voidaan tarjota monipuolisia vastaanottopalveluja lähellä asukkaita. Auton tilaratkaisujen ja hygieniavaatimusten vuoksi osa palveluista toteutetaan edelleen sosiaali- ja terveysasemilla. Esimerkiksi haavanhoito ja laboratorionäytteiden ottaminen eivät kuulu sote-auton palveluihin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?



Liikkuva sote-auto on tarkoitettu kaikille Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven asukkaille ilman ikärajoitusta. Sote-auto ajaa Pukkilaan, Myrskylään ja Lapinjärvelle kerran viikossa.

-Kaikki sote-auton palvelut toimivat ajanvarauksella. Sote-autossa ei voida hoitaa akuutteja tai kiireellistä arviota vaativia terveysongelmia, kertoo Schröder.

Asiointi sote-autossa edellyttää, että asiakas pystyy nousemaan autoon itsenäisesti tai avustajan tukemana. Autoon kulku tapahtuu portaiden kautta, joten asiakkaan tulee pystyä käyttämään autoon johtavaa askelmaa.

Näin varaat ajan sote-autoon



Asiakkaat voivat varata vastaanottoajan joko hyvinvointialueen verkkosivuilla digitaalisen sosiaali- ja terveysaseman HyVä-digin avulla tai soittamalla oman alueensa palvelunumeroon. Palvelunumerot löytyvät alla olevasta infolaatikosta sekä hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Pukkilan ja Myrskylän asukkaat varaavat ajan hyvinvointialueen Askolassa sijaitsevan sosiaali- ja terveysaseman puhelinpalvelun kautta.

Lapinjärven asukkaat varaavat ajan hyvinvointialueen Loviisassa sijaitsevan sosiaali- ja terveysaseman puhelinpalvelun kautta.

Lisätietoa sote-auton toiminnasta ensi viikolla



Sote-auton reiteistä, pysähdyspaikoista ja palveluaikatauluista tiedotamme tarkemmin viikolla 37.

Sosiaalipalveluiden tarjoamisesta sote-autossa tiedotetaan myöhemmin, mikäli palvelu otetaan käyttöön. Mikäli sote-autossa asioivalla asiakkaalla tunnistetaan tarve sosiaalipalveluille, hänet ohjataan tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin hyvinvointialueen muihin palvelupisteisiin.

Sote-auton käyttöönotto on osa palveluverkon uudistusta alueilla, joilla palveluihin on tehty muutoksia. Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuutta myös jatkossa ja tarjota asukkaille mahdollisuus asioida tutussa lähiympäristössä. Liikkuvalla palvelulla vastaanottopalveluja tuodaan lähemmäs Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan asukkaiden arkea.

INFOLAATIKKO

Sosiaali- ja terveysasema Askolassa:

Terveystie 1, 07500 Askola

maanantai-perjantai kello 8-16

019 560 0200



Sosiaali- ja terveysasema Loviisassa:

Öhmaninkatu 4, Loviisa

maanantai–perjantai kello 8–16

019 5600 300



Sähköinen sosiaali- ja terveyspalvelu HyVä-digi