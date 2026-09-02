Kelan kirjeistä yli 80 % toimitetaan sähköisesti – muista tarkistaa Suomi.fi-viestisi
3.9.2026 10:06:52 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Yli 80 % Kelan kirjeistä toimitetaan nykyisin vain sähköisesti. Jo 95 % asiakkaista saa ilmoituksen OmaKelaan saapuneesta postista Suomi.fi-viestinä. Asiakkaan on tärkeää tarkistaa Suomi.fi-viestit, jotta tieto uudesta päätöksestä tai kirjeestä ei jää huomaamatta. Paperipostia saavat edelleen asiakkaat, jotka eivät käytä OmaKelaa tai ovat valinneet paperisen asioinnin.
Kelan päätökset ja kirjeet ovat olleet asiakkaiden luettavissa OmaKelassa jo pitkään, mutta vuoden 2026 alussa muuttuneet lähetyskäytännöt ovat lisänneet sähköisen viestinnän osuutta entisestään. Tällä hetkellä yli 80 % Kelan kirjeistä toimitetaan vain sähköisesti OmaKelaan.
Kun uusi päätös tai kirje on luettavissa OmaKelassa, asiakas saa siitä ilmoituksen Suomi.fi-viestinä. Suomi.fi-viestit on tärkeää tarkistaa, jotta Kelan päätökset ja kirjeet eivät jää huomaamatta. Osa Kelan kirjeistä vaatii asiakkaalta reagointia. Tällaisia ovat esimerkiksi lisätietopyyntöihin tai perintään liittyvät kirjeet.
– Suurin osa asiakkaista haluaa käyttää sähköistä asiointia, sillä OmaKelassa päätökset ovat nähtävissä heti ilman postin odottelua. Samalla vähennämme turhaa postitusta ja säästämme merkittävästi postituskuluissa. Jo 95 % asiakkaistamme saa ilmoituksen OmaKelaan saapuneesta postista Suomi.fi-viestien kautta, kertoo ryhmäpäällikkö Anu Lantonen Kelan etuusasiakirjatuotannosta.
OmaKelassa oli vuonna 2025 yli 47 miljoonaa käyntiä, ja hakemuksista 84 % tehtiin verkossa. Vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana OmaKelassa oli 13,2 miljoonaa käyntiä.
Suomi.fi-viestit kannattaa tarkistaa, jotta tärkeä kirje ei jää huomaamatta
Suomi.fi-viestit on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) ylläpitämä sähköinen postilaatikko, jota käyttää jo 3,9 miljoonaa henkilöä. Sen kautta viestejä lähettävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja julkinen terveydenhuolto.
Viestit voi lukea Suomi.fi-sovelluksessa tai verkkopalvelussa osoitteessa suomi.fi/viestit. Suomi.fi lähettää saapuneista viesteistä ilmoituksen sähköpostilla, joten kannattaa seurata sitä sähköpostia, jonka on ilmoittanut palveluun. Vaihtoehtoisesti voi ladata Suomi.fi-sovelluksen ja ottaa käyttöön sovelluksen ilmoitukset, jolloin tiedon uudesta Suomi.fi-viestistä saa suoraan puhelimeen.
Suomi.fi-viestien käyttäjien on hyvä huomioida mahdolliset huijausyritykset. Suomi.fin lähettämissä sähköposteissa ei ole linkkejä, eikä Suomi.fi lähetä tekstiviestejä, WhatsApp-viestejä tai muita pikaviestejä.
Näin Kelan päätökset ja kirjeet toimitetaan
Kelan kirjeiden lähetyskäytännöt perustuvat vuoden 2026 alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen.
- Kelan päätökset ja kirjeet toimitetaan vain sähköisesti OmaKelaan asiakkaille, jotka asioivat OmaKelassa ja ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa.
- Kun uusi päätös tai kirje on luettavissa OmaKelassa, asiakas saa siitä ilmoituksen Suomi.fi-viestinä. Jos asiakkaalla ei ole Suomi.fi-viestejä käytössä, Kela lähettää asiasta sähköpostin tai tekstiviestin.
- Asiakas voi halutessaan valita paperipostin OmaKelassa tai asiakaspalvelussa, ja valinta on voimassa toistaiseksi. Suomi.fi-viestien käytön lopettaminen ei muuta Kelan kirjeiden toimitustapaa.
- Asiakkaat, jotka eivät käytä OmaKelaa, saavat postin edelleen paperilla kotiin.
Kela lähettää Suomi.fi-postilaatikkoon vain ilmoituksen uudesta postista. Varsinaiset päätökset ja kirjeet täytyy käydä lukemassa OmaKelassa.
Lisätietoja
Hakemukset ja päätökset OmaKelassa
DVV:n ohjevideo: Mikä on Suomi.fi-viestit
Yhteyshenkilöt
Anu LantonenryhmäpäällikköKela, etuusasiakirjatuotantoPuh:020 634 3049anu.lantonen@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
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