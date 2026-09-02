Fingridin selvitys: Teollisuuskulutuksen sijoittuminen lähelle sähköntuotantoa lisää kantaverkon liitettävyyttä merkittävästi
3.9.2026 10:00:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Sähkönkulutus on kääntymässä Suomessa voimakkaaseen kasvuun erityisesti datakeskus- ja sähkökattilahankkeiden vauhdittamana. Sähköverkon liityntäsopimuksen tehneet hankkeet voivat toteutuessaan kasvattaa kulutusta viidessä vuodessa jopa 40 prosenttia. Fingridin tänään julkaiseman selvityksen mukaan uusien liittyjien tehokas sijoittuminen Suomen sähköjärjestelmään voi kasvattaa kantaverkon kokonaisliitettävyyttä jopa 20 gigawattia. Tämä vastaa kymmeniä suurteollisuushankkeita, jotka toteutuessaan voivat tuoda Suomeen merkittävää taloudellista hyvinvointia. Tästä ja muista sähköjärjestelmän ja sähkön riittävyyden ajankohtaisista aiheista keskustellaan tänään Fingrid Current -tilaisuudessa, jonka suoraa verkkolähetystä voi seurata klo 13-16.40.
Sähkön tuotanto ja kulutus sijoittuvat Suomessa epätasapainoisesti, sillä tuotannosta yli 70 % sijoittuu länsirannikolle ja pohjoiseen, kun taas yli 50 % sähköstä kulutetaan Etelä-Suomessa. Tämän kehityksen jatkuessa uusien voimajohtoyhteyksien tarve maankäyttövaikutuksineen ja pitkine sähkösiirtomatkoineen kasvaisi edelleen.
Fingridin 5,2 miljardin euron investointiohjelman myötä kantaverkon kapasiteetti vahvistuu seuraavien kymmenen vuoden aikana merkittävästi, mutta kasvu ei voi olla rajatonta. Kantaverkkovahvistusten mahdollistama kasvu onkin sitä suurempaa, mitä lähemmäksi toisiaan uusi sähkön tuotanto ja kulutus sijoittuvat.
Fingrid on selvittänyt sijaintiriippumattomien teollisuuslaitosten sekä sähkövarastojen maantieteellisen sijoittumisen vaikutuksia kantaverkon liitettävyyteen ja liityntäaikoihin. Selvityksen mukaan uusien liittyjien parempi sijoittuminen mahdollistaa sähköjärjestelmään jopa 20 gigawattia enemmän uutta sähkönkulutusta, -tuotantoa ja -varastoja. Tämä vastaa kymmeniä suurteollisuushankkeita, jotka toteutuessaan voivat tuoda Suomeen merkittävää taloudellista hyvinvointia. Tehokkaampi sijoittuminen hillitsee myös kantaverkon investointitarpeita, maankäyttövaikutuksia ja kustannuksia.
Tärkeä askel on myös työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema hanke verkkoliityntöjen priorisoinnista. ”Tämä on erittäin toivottu muutos ja helpottaa tilannetta liityntäkapasiteetin niukkuustilanteissa”, sanoo Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.
”Verkon rakentamisen, laitosten sopivan sijoittumisen sekä liityntöjen priorisoinnin ohella tarvitaan myös joustavia liityntöjä ja sujuvuutta lunastuslupien käsittelyyn. Unohtaa ei sovi myöskään uutta joustavaa tuotantokapasiteettia sähköjärjestelmän tarpeisiin ja sähkön riittävyyden varmistamiseksi”, Sihvonen-Punkka toteaa.
Lisätiedot:
Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 050 573 9053 (3.9.2026 klo 11.00-12.00).
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Fingrid Sähkön kulutuksen sijaintiselvitys 3.9.2026.pdf (liitteenä)
Fingrid Currentin ohjelma ja linkki verkkolähetykseen fingrid.fi/current
Lisätietoa myös aiemmin julkaistuista aineistoista:
Fingridin helmikuussa julkaisema Sähköllä kasvua. Varmasti. -toimenpideohjelma >
Fingridin tiedote 18.8.2026: Sähkönkulutus on kääntymässä voimakkaaseen kasvuun – rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa
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Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
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