Mobiilipeli aktivoi kaupunkilaiset suojelemaan uhanalaista perhosta Tampereella

Kesäkuussa käynnistyneessä luontotehtävässä kaupunkilaisia kutsuttiin etsimään metsäapilaa Nekalan pelialueelta ja kuvaamaan löytämänsä kasvustot Crowdsorsa-sovelluksella. Metsäapilan esiintymistä kartoittamalla saadaan tietoa, jota voidaan hyödyntää erittäin uhanalaisen mäkihiilikoin elinympäristön suojelussa ja vahvistamisessa. Perhoslajin toukka elää metsäapilalla.

Peli liittyy Tampereen yliopiston koordinoimaan INNATURE-hankkeeseen. EU:n Horizon-ohjelman rahoittamassa hankkeessa etsitään ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen yhdessä asukkaiden kanssa viidessä eurooppalaisessa kaupungissa. Tampereelle rakennetaan hankkeen aikana uusia niittyalueita Nekalaan ja Härmälänrantaan.

Kaupunkilaiset lähtivät mukaan ilman palkkiota

Crowdsorsan tehtävissä osallistumisesta maksetaan usein rahallinen palkkio, mutta INNATURE-luontopelissä tehtävä oli täysin vapaaehtoinen. Kolmetoista aktiivista osallistujaa tallensivat kesän aikana yhteensä 85 havaintoa Nekalan alueelta. Tehtävään osallistuneille luonto ja sen suojeleminen olivat itsessään syitä lähteä mukaan.

– Huoli luonnon tilasta on hyvä motivaattori, vaikka rahaa ei osallistumisesta saisikaan. Kävelen joka tapauksessa lähialueella päivittäin, ja metsäapila on jo lapsuudesta tuttu kasvi. Myös kuvien ottaminen oli helppoa. Sovellus on hyvä idea! kertoo tehtävään osallistunut Anu Rajala.

Uusi ja innovatiivinen tapa suojella uhanalaisia lajeja?

INNATURE-peli avasi samalla Crowdsorsalle uudenlaisen tavan hyödyntää joukkoistamista luonnonsuojelussa. Aiemmin mobiilipeliä on käytetty esimerkiksi haitallisten vieraslajien torjuntaan ja kaupunkiympäristöä koskevan tiedon keräämiseen. Nyt tietoa hyödynnetään ensimmäistä kertaa suoraan erittäin uhanalaisen lajin suojelussa.

– Näemme tässä paljon mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Pelin avulla suuri joukko ihmisiä voidaan ottaa mukaan keräämään luontotietoa, jota voidaan hyödyntää uhanalaisten lajien ja niiden elinympäristöjen parantamisessa. Olisi hienoa nähdä vastaavanlaista joukkoistamista hyödynnettävän tulevaisuudessa myös muiden lajien ja alueiden hyväksi, sanoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.

Kesän havainnot auttavat jatkamaan työtä Nekalassa

Seuraavaksi kaupunkilaisten keräämää kuvallista paikkatietoa päästään tarkastelemaan tarkemmin ja suunnittelemaan, kuinka pelin ensimmäistä versiota voisi kehittää ja laajentaa. Samalla lähdetään toteuttamaan uutta monilajista niittyä alueelle. Niityt ovat yksi uhanalaisimmista kaupunkiluontotyypeistä.

– Mäkihiilikoi viihtyy erityisesti paahteisilla paikoilla. Nekalab:in edustalla on yksi tällainen kohta. Lokakuun 21. päivä klo 17 järjestämme talkoot, jossa Villi vyöhyke ry:n johdolla yhdessä kiinnostuneiden vapaaehtoisten kanssa siihen kylvetään metsäapilaa ja muita sopivia niittykasveja. Tarkempaa tietoa ja talkoisiin ilmoittautumista varten kannattaa seurata hankkeen nettisivuja, kertoo Katja Maununaho Tampereen yliopistolta.

Kesän tulokset

Metsäapilahavaintoja: 85

Osallistujia: 13

Pelialue: Nekalan kaupunginosa, Tampere

Havainnoinnin kohde: Metsäapila

Suojeltava laji: Erittäin uhanalainen perhoslaji mäkihiilikoi

Palkkio osallistumisesta: Vapaaehtoistehtävä, ei rahallista palkkiota