PikkuNASTA Poiju 2026 vahvistaa naisten taitoja toimia arjen häiriö- ja hätätilanteissa

– Turvallisuutta rakennetaan ennakoimalla, harjoittelemalla ja tekemällä yhdessä. NASTA-harjoitukset tarjoavat naisille mahdollisuuden kehittää taitoja, joista on hyötyä niin arjessa kuin erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissakin, sanoo Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Paula Risikko.

PikkuNASTA Poiju 2026 -harjoituksessa järjestetään neljä kaikille avointa kurssia: Henkinen kriisinkestävyys, Turvallisesti vesillä, Selviytyminen sähköttä ja Tosielämän ensiapu. Osallistuja valitsee yhden kurssin, jonka ohjelmaan hän osallistuu koko viikonlopun ajan. Lisäksi harjoituksen johdolle ja muille harjoituksen toteuttamiseen osallistuville vapaaehtoisille järjestetään oma Johda PikkuNASTA -kurssi.

Henkinen kriisinkestävyys -kurssilla perehdytään ihmisten erilaisiin käyttäytymistapoihin kriisitilanteissa ja harjoitellaan vuorovaikutuskeinoja, joilla kriisin kohdannutta voidaan auttaa ja tukea. Lisäksi opitaan käsittelemään ja arvioimaan tapahtunutta jälkikäteen.

Turvallisesti vesillä -kurssilla harjoitellaan turvallista liikkumista vesillä ja toimintaa hätätilanteissa. Ohjelmassa ovat muun muassa henkilökohtaiset turvallisuus- ja pelastusvälineet, vedestä pelastautuminen, hypotermian ensiapu sekä veneilyturvallisuus. Kurssilla harjoitellaan käytännössä myös veden varaan joutumista ja pelastautumista.

Selviytyminen sähköttä -kurssi antaa tietoja ja käytännön valmiuksia pitkäkestoisten sähkökatkojen varalle. Tavoitteena on oppia keskeisiä kotitalouden varautumiskeinoja sekä ymmärtää, miten arki järjestetään ilman sähköä jopa 72 tunnin ajan ja miten omaa toimintakykyä voidaan ylläpitää poikkeavassa tilanteessa.

Tosielämän ensiapu -kurssilla harjoitellaan henkeä pelastavaa ensiapua ja toimintaa tavallisissa arjen hätätilanteissa. Kurssilla perehdytään muun muassa elvytykseen, tajuttoman ensiapuun, tavallisimpiin sairauskohtauksiin ja kotitapaturmiin sekä hätäilmoituksen tekemiseen. Taitoja harjoitellaan käytännönläheisissä ensiaputilanteissa ja soveltavassa harjoituksessa.

– Viikonlopun aikana harjoitellaan hyvin konkreettisia taitoja, joita voi tarvita yllättävissä tilanteissa. Kun toimintaa on päässyt harjoittelemaan etukäteen, tositilanteessa on helpompi säilyttää toimintakykynsä ja tietää, mitä tehdä, sanoo harjoituksen johtaja Mervi Parkkonen.

Harjoitus toteutetaan pääosin vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoiset toimivat kouluttajina, kurssien johtajina sekä erilaisissa johto- ja tukitehtävissä. Yhdessä tekeminen vahvistaa osaamisen lisäksi yhteisöllisyyttä, luottamusta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

PikkuNASTA Poiju 2026 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Naisten Valmiusliiton Lounais-Suomen alueneuvottelukunta yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n Meripuolustuspiirin kanssa Rannikkolaivaston tuella.

Median vierailut

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan harjoitusta lauantaina 19.9.2026 klo 9-11. Vierailuun pyydetään ilmoittautumaan etukäteen tämän linkin kautta viimeistään 8.9.2026.