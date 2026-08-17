Roborock esittelee Berliinin IFA-messuilla uuden sukupolven robotti-imureita sekä uusia ulkotilojen robotiikkaratkaisuja
3.9.2026 14:30:00 EEST | Roborock | Tiedote
Kotirobotiikan globaali edelläkävijä ja maailman johtava robotti-imuribrändi* Roborock esittelee Berliinin IFA 2026 -messuilla historiansa laajimman tuotevalikoiman, joka laajentaa brändin tarjontaa kodin sisätiloista aina takapihalle ja uima-altaaseen asti.
Roborockin tänään IFA-messuilla julkaisemat uudet lippulaivamallit Roborock Saros 20 Neo ja Roborock Saros 20 Flow Complete edustavat robotti-imureiden liikkuvuuden huippua. Saros 20 Neo on ennakkomyynnissä Suomessa 3. syyskuuta alkaen Roborockin jälleenmyyjiltä ja Saros 20 Flow Complete myöhemmin syksyn aikana.
Molemmat Saros-uutuudet ovat varustettu edistyksellisellä RetractSense-navigoinnilla sekä Reactive AI -tekoälyteknologialla, joiden avulla laitteet osaavat tunnistaa itsenäisesti yli 300 erilaista estetyyppiä ja navigoida sujuvasti niin päiväsaikaan kuin täysin pimeässäkin. Lisäksi molemmissa malleissa on tehokas 36 000 Pa:n HyperForce®-imuteho ja päivitetty AdaptiLift® Chassis 3.0 -alusta, jonka ansiosta robotit pystyvät ylittämään jopa 8,8 cm korkuisia kaksikerroksisia kynnyksiä.
“Haluamme antaa ihmisille aikaa takaisin arkeen, jotta kenenkään ei tarvitsisi murehtia kotitöistä. Tavoitteemme on, että teknologinen johtoasemamme näkyy eri markkinoille räätälöityinä ratkaisuina ja että tulevaisuuden kodinhoidon ratkaisut ovat saatavilla kotitalouksille kaikkialla”, sanoo Roborockin Euroopan ja Amerikan alueiden johtaja Ricky Ma.
F25-sarja tuo höyryn ja monitoimisuuden lattioiden puhdistukseen
Roborock laajentaa myös märkä-kuivaimurivalikoimaansa F25-sarjan uusilla malleilla.
Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 on suunniteltu erityisesti pinttyneiden ja kuivuneiden tahrojen poistamiseen kuuman höyryn avulla. Roborock F25 Pro Turbo Combo on puolestaan 5-in-1-malli, jonka voi muuntaa märkä-kuivaimurista varsi-imuriksi irrotettavan käyttömoduulin ja vaihdettavien suulakkeiden avulla.
Roborockin S20- ja F25-sarjojen laitteille on myönnetty European Centre for Allergy Research Foundationin (ECARF) Allergy Friendly -sertifiointi. Sertifioituihin tuotteisiin kuuluvat muun muassa Saros 20 Flow Complete, Saros 20 Neo ja F25 Steam Ultra Gen2.
F25-sarjan uutuudet tulevat saataville Roborockin viralliseen verkkokauppaan myöhemmin syksyllä.
Robotiikka laajenee ulkotiloihin
Lokakuussa Pohjoismaiden markkinoille saapuva Roborock RockNeo Q2 LiDAR -robottiruohonleikkuri käyttää LiDAR-teknologiaa ympäristön havainnointiin sekä ReactiVision Fusion -teknologiaa esteiden tunnistamiseen ilman kaapeleita. Kelluva leikkuukansi ja PreciEdge-reunaleikkuumoduuli auttavat leikkaamaan nurmikon reunat jopa kolmen senttimetrin tarkkuudella.
IFA-messuilla nähdään myös ensimmäistä kertaa Roborockin uusi RockAqua-tuotesarja. Sen ensimmäinen tuote on uima-allasrobotti RockAqua P1, joka on suunniteltu puhdistamaan altaan pohjaa, seiniä, vesirajaa ja matalia tasoja täysin itsenäisesti. Laitteen akku tarjoaa jopa 3,5 tunnin käyttöajan ja se latautuu täyteen 3,5 tunnissa.
Hinnat ja saatavuus:
Saros 20 Neo on ennakkomyynnissä Suomessa 3. syyskuuta alkaen Roborockin jälleenmyyjillä. Suositushinta: 1 199 €
Saros 20 Flow Complete saapuu jälleenmyyjille Suomessa myöhemmin syksyllä 2026.
F25 Ultra Steam Gen 2 ja F25 Pro Turbo Combo tulevat myyntiin syksyn aikana. Mallit ovat saatavilla ainoastaan Roborockin virallisesta verkkokaupasta.
RockNeo Q2 LiDAR -robottiruohonleikkuri saapuu myyntiin Pohjoismaissa lokakuussa 2026.
RockAqua P1 -uima-allasrobotti saapuu Pohjoismaiden markkinoille vuoden 2027 aikana.
*Roborock on robotti-imurien maailmanlaajuinen markkinajohtaja kokonaismyyntiarvolla mitattuna aikavälillä Q1/2023–Q2/2026 (Lähde: IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, 2026Q2).
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Yhteyshenkilöt
Tuotelainat ja mediapyynnöt:
Mellakka Helsinki
casper.pfitzner@mellakka.fi
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Tietoa julkaisijasta
Roborock on johtava älykkään siivouksen brändi, joka tunnetaan innovatiivisista ratkaisuistaan. IDC:n mukaan Roborock on ollut myydyin robotti-imuribrändi vuodesta 2023 lähtien ja älykkäiden siivousrobottien markkinajohtaja vuonna 2025.
Roborockin edistykselliseen tuotevalikoimaan kuuluvat robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä-kuivaimurit, robottiruohonleikkurit ja kuivaavat pesukoneet, jotka on suunniteltu helpottamaan arkea. Käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan pohjautuvat ja vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhön panostavat ratkaisumme vastaavat monenlaisiin siivoustarpeisiin yli 170 maassa ja alueella.
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