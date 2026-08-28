Hahtikarin lukumetsä on nyt suojeltu

Hahtikarin lukumetsä sijaitsee kansainvälisesti merkittävän Liminganlahden lintukosteikon tuntumassa noin kahden kilometrin päässä koulusta ja tarjoaa helposti saavutettavan kohteen opetukseen ja retkeilyyn.

”Lukumetsä täydentää erinomaisesti koulun luontopainotteista opetusta ja retkikohteita, joihin kuuluvat myös Liminganlahden alue ja luontokeskus sekä Rantakylän virkistysalue. Lukumetsään laaditaan retkietiketti ja linkitetään alueen käyttö retkisuunnitelmaan. Hanke tukee koulun keskeistä painopistettä, ympäristötyötä sekä edistää myös koulujen liikunnallistamisvelvoitteen toteuttamista”, kertovat Liminganlahden koulun rehtorit Antti Junttola ja Sari Sipola.



Lukumetsähankkeessa yhdistyivät lasten ja nuorten lukemisen edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Lukusponsoreiden avulla oppilaat keräsivät lukemalla varoja metsän suojeluun. Hanke teki luonnonsuojelusta konkreettista, ja sen tuloksena alueelle syntyi pysyvä luonnonsuojelualue.



”Hahtikarin lukumetsä osoittaa, että ympäristökasvatus, lukeminen ja luonnonsuojelu tukevat toisiaan erinomaisesti. On hienoa, että nuorten oma työ näkyy nyt konkreettisena luonnonsuojelualueena. Toivomme, että lukumetsäidea leviää ympäri Suomen ja yhä useampi koulu löytää oman metsänsä suojeltavaksi”, sanoo Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Petri Haapala.



Hahtikarin lukumetsähankkeen suojelijoina toimivat ympäristökasvattaja Ulla Matturi ja luontokuvaaja Mika Honkalinna. Suojelijat iloitsevat saavutetusta tavoitteesta:



”Lukumetsässä toteutuu hienolla tavalla ympäristökasvatuksen ydin: lapset ja nuoret eivät ole vain luonnonsuojelun kohderyhmä, vaan aktiivisia toimijoita, jotka ovat lukemalla auttaneet turvaamaan oman lähimetsänsä. Hankkeen suojelijoina koemme suurta ylpeyttä siitä, mitä koulut, oppilaat ja yhteistyökumppanit ovat yhdessä saaneet aikaan – tämä metsä on pysyvä lahja sekä luonnolle että liminkalaisille.”





Monimuotoinen metsä säilyy tuleville sukupolville



Limingan kunnalta ostettu metsä sijaitsee Liminganlahden maankohoamisrannikolla. Alueella kasvaa haapoja, järeitä mäntyjä ja eri-ikäisiä koivuja sekä runsaasti lahopuuta, joka on tärkeää monille metsälajeille. Metsästä on löydetty 35 kääpä- ja kääväkäslajia, mikä kertoo sen merkittävistä luontoarvoista. Alueen reunalla kulkee koululaisten suunnittelema opastauluin varustettu luontopolku. Jokaisenoikeudet ovat alueella edelleen voimassa, ja kävijöiden on syytä huomioida kulkureitit sekä lintujen pesimäajat.



Hahtikarin lukumetsähanketta tuki merkittävällä tavalla myös Oulu Urban Culture ry. Yhdistyksen perustaman Kesytön metsä -kampanjan tuotolla rahoitettiin metsän ostamista.



”Kesytön metsä -kampanjan ideana on ollut muuttaa kulttuurista syntyvä innostus konkreettisiksi teoiksi luonnon hyväksi. On upeaa, että kampanjan tuotolla on voitu auttaa suojelemaan Hahtikarin lukumetsä tulevien sukupolvien iloksi ja hyödyksi”, kertoo Oulu Urban Culture ry:n toiminnanjohtaja Heikki Myllylahti.



Myös Luonnonperintösäätiön tukiyhdistys Ikimetsän ystävät ry osallistui lukumetsähankkeeseen innostuneesti. Yhdistys esitteli lukumetsän ideaa ja suunnitelmia muun muassa Tampereen kirjamessuilla ja tuki hanketta monin toimin.



Hahtikarin lukumetsä on Luonnonperintösäätiön toinen toteutunut lukumetsähanke. Ensimmäinen kohde, Tupoksen lukevien lasten metsä, hankittiin ja suojeltiin kesällä 2025.



