Veikkauksen tammi–kesäkuu 2026: digikanavissa vahvaa kasvua

Veikkaus-konsernin varsinaisen liiketoiminnan tuotot vuoden 2026 tammi-kesäkuussa olivat 471,3 (466,4) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 227,7 (220,6) miljoonaa euroa ja tulos 234,2 (229,6) miljoonaa euroa. Tuottoja ja tulosta paransi erityisesti digitaalisen liiketoiminnan kasvu: Arvontapelit ja peliautomaatit -liiketoimintaryhmän pelikate digikanavissa kasvoi 9,1 % ja Nettikasino ja vedonlyönti -liiketoimintaryhmän 5,0 %. Veikkauksen rekisteröityneiden asiakkaiden määrä oli kesäkuun lopussa lähes 2,7 miljoonaa.

– Veikkauksen alkuvuosi on edennyt myönteisesti ja odotustemme mukaisesti: olemme palanneet kasvun tielle. On hienoa nähdä, että panostuksemme digitaaliseen liiketoimintaan ja teknisiin kyvykkyyksiin tuottavat tulosta jo nykyisessä toimintaympäristössä. Kotimaan liiketoimintojemme verkkokaupan kasvu on ylittänyt Suomessa yleisen markkinakehityksen, ja vuoden alkupuoliskolla 64,5 % pelikatteesta tuli digitaalisesta kanavasta, sanoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski.

Kansainvälistä B2B-liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiö Fennica Gamingin liikevaihto, mukaan lukien pelituotanto Veikkauksen kotimaisille liiketoiminnoille, kasvoi tammi-kesäkuussa 80,6 % ja oli 10,3 miljoonaa euroa (5,7).

– Fennica Gamingin kasvu on jatkunut kansainvälisillä markkinoilla, ja yhtiö on edennyt uusissa jakelukumppanuuksissa ja asiakkuuksissa suunnitelmiemme mukaisesti. Alkuvuonna Fennica Gaming on laajentanut toimintaansa useille uusille markkinoille: Italiaan, Kanadaan, kahteen Saksan osavaltioon, Meksikoon, Tšekkiin ja Islantiin, Sarekoski kertoo.

Suomen rahapelimarkkinassa siirrytään 1.7.2027 lisenssijärjestelmään. Veikkaus perusti toukokuussa tulevaa markkinaa varten kaksi erillistä tytäryhtiötä ja jätti toimilupahakemukset sekä yksinoikeustoimintaan että kilpaillulle lisenssimarkkinalle. Valmistautuminen markkinan avautumiseen etenee suunnitellusti.

– Veikkauksella on erinomaiset edellytykset menestyä myös uudessa lisenssimarkkinassa. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja tuotteitamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme viihdyttävän ja turvallisen peliympäristön. Teknologian hyödyntäminen ja kansainvälistyminen ovat tässä avainasemassa, Sarekoski sanoo.

Veikkauksen tammi-kesäkuun 2026 osavuosikatsaus



Yhteydenotot Veikkauksen mediapalvelun kautta, puh. 09 4370 7000.