Finavia sai valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoaseman liikennealueremontin

Kesän aikana remontoitu lähestymisvalolinja sijaitsee Tampere-Pirkkalan lentoaseman kiitotien itäpäässä. Kyse on lentoturvallisuuden kannalta kriittisestä järjestelmästä, joka auttaa lentäjää tunnistamaan kiitotien sijainnin ja suuntauksen erityisesti pimeässä, sateessa, lumisateessa ja heikossa näkyvyydessä.

”Lähestymisvalolinjojen remontit ovat tärkeitä turvallisen ja sujuvan operoinnin jatkumisen kannalta. Rakennusprojekteina valolinjojen remontit ovat isoja, sillä valomastoja on paljon suurella alueella ja osin vaikeakulkuisessa maastossa”, sanoo Tampere-Pirkkalan lentoaseman päällikkö Mari Nurminen Finaviasta.

Finavia pystyy toteuttamaan lentoliikennealueen remonttien suunnittelun usein omien asiantuntijoidensa avulla. Suunnittelun lähtökohtana ovat kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n, Euroopan lentoturvallisuusjärjestö EASA:n, Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja lentoaseman omat operatiiviset vaatimukset. Valojen sijoittelu, korkeus, valoteho, etäisyydet ja varmistukset määräytyvät sen mukaan, millaisia lähestymisiä laskeutuvilla lentokoneilla tehdään kyseiselle kiitotielle.

”Suunnittelussa on otettava huomioon lentoasema-alueen maaston korkeuserot, puusto, rakennukset, tuleva maankäyttö ja lentoesteet. Kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan myös korkea häiriönsietokyky ja toimintavarmuus”, Nurminen kertoo.

Liikenteen kehittyminen Tampere-Pirkkalan lentoasemalla

Tampere-Pirkkalan lentoasema on yksi Finavian neljästä niin kutsutusta yhteiskäyttökentästä, jotka palvelevat samanaikaisesti sotilas- ja siviili-ilmailua. Vuonna 2025 Tampere-Pirkkalan kautta matkusti kokonaisuudessaan hieman yli 140 000 matkustajaa. Vuonna 2026 tammi-kesäkuussa Tampere-Pirkkalan kautta matkusti 66 505 matkustajaa mikä on 3,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Lentoyhtiö Finnair ilmoitti kesäkuussa aloittavansa uudelleen reittilennot Helsinki-Vantaan ja Tampere-Pirkkalan välillä. Päivittäiset lennot alkavat lokakuussa 2026. Lisäksi Air Baltic operoi lentoja Malagaan ja Riikaan.

Projektin tekniset tiedot tiivistettynä:

Lähestymisvalolinjan pituus: 900 metriä pitkä.

Valomastoja: 50 kappaletta

Valomastojen korkeus: 0,3–13,6 metriä

Uusittua sähkökaapelia: noin 12 kilometriä

Energiatehokkaita suur- ja pientehovalaisimia: 136 kappaletta yhteensä 182 erillisellä valolähteellä

Finavian ulkopuoliset työllisyysvaikutukset: noin 20 henkilöä paikallisista yrityksistä

Materiaalien uusiokäyttö: vanhat valaisimet ja kaapelit kierrätettiin, ja osa mastoista uusiokäytetään Finavian muissa kohteissa uudella käyttötarkoituksella.

Asfaltoituja ja uudelleen päällystettyjä alueita: 24 300 neliömetriä

FINAVIA OYJ

Viestintä