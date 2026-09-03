Pitkäniemen sairaala-alueen myynti käynnistymässä
3.9.2026 17:41:22 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään 8.9. kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus, ja osa rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi kolmessa osassa: yhtenä isona kokonaisuutena ja kahtena yksittäisenä kohteena. Hyvinvointialueelle jää Pitkäniemeen vammaispalveluiden rakennuksia, jotka se omistaa myös jatkossa.
Pitkäniemen sairaala-alueen rakennukset puistoineen on rakennettu pääosin vuosina 1896–1899. Alueella on lokakuussa 2025 lainvoimaiseksi tullut asemakaavamuutos, jonka avulla on mahdollista säilyttää arvokas ympäristö ja suojellut rakennukset sekä muuttaa sairaala-alue asumisen ja palveluiden kaupunginosaksi.
Valtaosa vanhasta rakennuskannasta on suojeltu, ja muutaman rakennuksen voi myös purkaa. Uudisrakentamiselle on osoitettu rakennuspaikkoja etenkin alueen itäreunalle.
-Tavoitteenamme on myydä alue pääosin kokonaisuutena eikä pilkkoa sitä pieniin osiin. Haluaisimme löytää alueelle toimijan, joka ottaisi laajemman vastuun alueen kehittämisestä. Olemme valmistelleet alueen kehittämistä hyvässä yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa, joka parhaillaan suunnittelee alueelle katuverkon uudistamista. Tonttien lohkominen on niin ikään käynnistynyt, kertoo kiinteistöjohtaja Petri Laurikka.
Kokonaisuus muodostuu kolmesta myyntialueesta
Kiinteistökokonaisuutta esitetään myytäväksi kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen kohde on alueen pohjoisreunalla, varsinaisen sairaala-alueen ulkopuolella sijaitseva suojeltu puutalo, jossa on neljä vuokrattua asuinhuoneistoa. Kohde esitetään myytäväksi vuokrattuna kiinteistövälittäjän kautta tarjouskauppamenettelyllä. Pohjahinnaksi esitetään 150 000 euroa.
Toinen kohde on lähimpänä Rajasalmen siltaa sijaitseva Linna-niminen rakennus. Kohde on asemakaavassa osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi. Kohde esitetään myytäväksi kiinteistövälittäjän kautta tarjouskauppamenettelyllä, ja pohjahinnaksi esitetään 300 000 euroa.
Kolmas myyntialue kattaa kaikki muut myytävät kiinteistöt sisältäen sekä uusia rakennuspaikkoja että suojeltuja vanhoja rakennuksia. Uutta rakennusoikeutta on yhteensä noin 30 500 kerrosneliömetriä. Kohde esitetään myytäväksi tarjouskauppamenettelyllä kokonaisuutena, jotta alueen yhtenäinen kehittäminen olisi mahdollista. Pohjahinnaksi esitetään 15 577 000 euroa.
Hyvinvointialueella hyvinvointialuejohtaja päättää enintään puolen miljoonan euron kiinteistökaupasta. Yli viiden miljoonan euron kaupasta päättää aluevaltuusto.
Pitkäniemeen jää myös Pirhan toimintaa
Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet Tays Keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
Yhteyshenkilöt
Laurikka PetriKiinteistöjohtaja, kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelutPuh:044 970 5566petri.laurikka@pirha.fi
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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