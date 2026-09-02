Tays Keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen käynnistyy
3.9.2026 13:57:38 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
R-rakennuksen ensimmäisen kerroksen aulan yhteyteen tehdään laajennusosa, jonka rakentaminen käynnistyy maanantaina 7. syyskuuta.
R-rakennuksen laajennusosalla turvataan MRI-kuvausten jatkuminen uuden M-rakennuksen rakentamisen aikana. R-rakennuksen laajennusosasta tulee kaksikerroksinen: MRI-tilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen. Toiseen kerrokseen puolestaan rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennusosan urakoitsijaksi valittiin Rakennusliike J. Malm Oy. Urakan kokonaiskustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa.
Laajennusosan rakentamisen ajaksi R-rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen pystytetään koko aulan pituinen suojaseinä, joka erottaa työmaa-alueen käytävästä. R-rakennuksen aulan wc-tilat poistuvat käytöstä laajennusosan rakentamisen ajaksi. Lähimmät wc-tilat sijaitsevat rakentamisen aikana R-rakennuksen entisissä Fimlabin tiloissa. Myös viereisessä H-rakennuksessa on wc-tiloja.
Laajennusosan rakentamiseen on valmistauduttu kesän aikana rakentamalla kahvilalle uudet tilat aulan toiseen reunaan sekä aloittamalla R-rakennuksen pohjoispuolella sijaitsevan Niveltien siirtotyöt. Tien osalta työt valmistuvat lokakuun puoliväliin mennessä.
Tays Keskussairaalan alueen työmaat kartalla: pirha.fi/tayskartta
Yhteyshenkilöt
Försti JyrkiSairaalainsinööri, rakennuttamispalvelutPuh:050 556 8651jyrki.forsti@pirha.fi
Kuvat
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus käsittelee 7.9. ikäihmisten palvelujen seurantaraportteja ja vastausta arviointikertomukseen2.9.2026 16:13:49 EEST | Tiedote
Hallitukselle raportoidaan erityisesti ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelmasta ja IKI2035-kehittämisohjelman raportista. Ne ovat menossa tiedoksi myös aluevaltuustolle.
Pirkanmaan hyvinvointialueella on tapahtunut tietosuojapoikkeama2.9.2026 14:35:00 EEST | Tiedote
Seulontapotilaiden tiedonsiirrossa uudelle palveluntuottajalle on tapahtunut tietosuojapoikkeama. Uudelle palveluntuottajalle siirretyissä asiakastiedoissa on ilmennyt virheitä.
Pirha muistuttaa: epäasiallinen käytös kuormittaa hyvinvointialueen ammattilaisia2.9.2026 13:54:55 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha toivoo asiakkailta, potilailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta kaikissa kohtaamisissa.
Kanta-tiedoista apua sairauksien ennaltaehkäisyyn – Pirkanmaalla pilotoidaan uutta toimintamallia2.9.2026 09:58:26 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella KATSO-hankkeessa omalääkärien tueksi kehitetty toimintamalli etenee pilotointivaiheeseen. Mallissa omalääkäri voi Kanta-tietojen avulla tunnistaa potilaita, jotka tarvitsevat hoitonsa tehostamista tai joilla on kohonnut sairastumisriski. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla.
Hiljainen sairaus koskettaa monia – Pirkanmaa kutsuu nyt 65‑vuotiaat maksuttomaan kroonisen munuaistaudin seulontaan1.9.2026 10:00:39 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa kroonisen munuaistaudin seulontapilotin 65-vuotiaille pirkanmaalaisille. Syyskuussa 2026 käynnistyvässä pilotissa kutsu lähetetään kaikille tänä vuonna 65 vuotta täyttäville pirkanmaalaisille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme