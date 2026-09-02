Pirkanmaan hyvinvointialue

Tays Keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen käynnistyy

3.9.2026 13:57:38 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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R-rakennuksen ensimmäisen kerroksen aulan yhteyteen tehdään laajennusosa, jonka rakentaminen käynnistyy maanantaina 7. syyskuuta.

R-rakennuksen laajennusosalla turvataan MRI-kuvausten jatkuminen uuden M-rakennuksen rakentamisen aikana. R-rakennuksen laajennusosasta tulee kaksikerroksinen: MRI-tilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen. Toiseen kerrokseen puolestaan rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennusosan urakoitsijaksi valittiin Rakennusliike J. Malm Oy. Urakan kokonaiskustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa.

Laajennusosan rakentamisen ajaksi R-rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen pystytetään koko aulan pituinen suojaseinä, joka erottaa työmaa-alueen käytävästä. R-rakennuksen aulan wc-tilat poistuvat käytöstä laajennusosan rakentamisen ajaksi. Lähimmät wc-tilat sijaitsevat rakentamisen aikana R-rakennuksen entisissä Fimlabin tiloissa. Myös viereisessä H-rakennuksessa on wc-tiloja.

Laajennusosan rakentamiseen on valmistauduttu kesän aikana rakentamalla kahvilalle uudet tilat aulan toiseen reunaan sekä aloittamalla R-rakennuksen pohjoispuolella sijaitsevan Niveltien siirtotyöt. Tien osalta työt valmistuvat lokakuun puoliväliin mennessä.

Tays Keskussairaalan alueen työmaat kartalla: pirha.fi/tayskartta

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vaaleansinisävyinen rakennusosa nykyisen R-rakennuksen ulkoseinään kytkettynä.
Havainnekuva.
Työyhteenliittymä ManU
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Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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