Syksyn vetovoima- ja rekrytointikampanja KokkolaWorks käynnistyi

Meillä meri opettaa, tuuli kasvattaa ja työ palkitsee

Syksyn kampanjateema ”Tuulta päin” tuo esille paitsi alueen työnantajia, työ- ja opiskelupaikkoja, myös kokkolalaista elämänmenoa ja tuulen kasvattamia henkilötarinoita. ”Niissä korostuvat periksiantamattomuus ja rohkeus: me kokkolalaiset menemme etukenossa kohti uusia mahdollisuuksia”, kuvailee Kokkolan kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Korpisalo.

Vahvasti videovetoinen kampanjaa painottuu pääkaupunkiseudun ja Länsi-Suomen kasvukeskuksiin ja sen kohderyhmänä ovat 25–54-vuotiaat. Syys-lokakuun aikana kokkolaworks.fi-sivustolle tavoitellaan noin 40 000 vierailijaa tutustumaan alueen työnantajiin ja avoimiin työpaikkoihin.

Kampanjan mediabudjetti on noin 98 000 euroa. Kanavina ovat YouTube, televisio (MTV:n verkosto), elokuvateatterit Helsingissä, Vaasassa ja Seinäjoella, ulkomainonta pääradan varressa olevilla asemilla sekä metroasemilla, kauppakeskuksissa ja bussipysäkeillä, Metan somekanavat, Sanoma-verkoston somenostot sekä Suomen johtavat natiivimainonnan alustat Readpeak ja Azerion.

Kampanja on esillä myös mukana olevien toimijoiden messuosastoilla ja omissa tilaisuuksissa. Lisäksi sen aikana muistetaan myös uusia kokkolalaisvauvoja perheineen. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan synnytysosastolla maailmaan tulleet vauvat saavat kokkolalaisen Paapiin valmistaman bodyn saatesanoineen.

Kampanjan ilmeestä vastaa mainostoimisto Kaski Creative Agency ja mediasuunnittelusta Insight- ja mediatoimisto NØRR3, jotka ovat olleet toteuttamassa myös aiempia KokkolaWorks-kampanjoita.