Syksyn vetovoima- ja rekrytointikampanja KokkolaWorks käynnistyi
3.9.2026 14:17:36 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan kaupungin, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten, koulutusorganisaatioiden ja Kokkola Industrial Parkin alueella toimivien teollisuusyritysten yhteinen KokkolaWorks-kampanja on jälleen käynnissä. Kampanja painottuu syys- ja lokakuulle.
Meillä meri opettaa, tuuli kasvattaa ja työ palkitsee
Syksyn kampanjateema ”Tuulta päin” tuo esille paitsi alueen työnantajia, työ- ja opiskelupaikkoja, myös kokkolalaista elämänmenoa ja tuulen kasvattamia henkilötarinoita. ”Niissä korostuvat periksiantamattomuus ja rohkeus: me kokkolalaiset menemme etukenossa kohti uusia mahdollisuuksia”, kuvailee Kokkolan kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Korpisalo.
Vahvasti videovetoinen kampanjaa painottuu pääkaupunkiseudun ja Länsi-Suomen kasvukeskuksiin ja sen kohderyhmänä ovat 25–54-vuotiaat. Syys-lokakuun aikana kokkolaworks.fi-sivustolle tavoitellaan noin 40 000 vierailijaa tutustumaan alueen työnantajiin ja avoimiin työpaikkoihin.
Kampanjan mediabudjetti on noin 98 000 euroa. Kanavina ovat YouTube, televisio (MTV:n verkosto), elokuvateatterit Helsingissä, Vaasassa ja Seinäjoella, ulkomainonta pääradan varressa olevilla asemilla sekä metroasemilla, kauppakeskuksissa ja bussipysäkeillä, Metan somekanavat, Sanoma-verkoston somenostot sekä Suomen johtavat natiivimainonnan alustat Readpeak ja Azerion.
Kampanja on esillä myös mukana olevien toimijoiden messuosastoilla ja omissa tilaisuuksissa. Lisäksi sen aikana muistetaan myös uusia kokkolalaisvauvoja perheineen. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan synnytysosastolla maailmaan tulleet vauvat saavat kokkolalaisen Paapiin valmistaman bodyn saatesanoineen.
Kampanjan ilmeestä vastaa mainostoimisto Kaski Creative Agency ja mediasuunnittelusta Insight- ja mediatoimisto NØRR3, jotka ovat olleet toteuttamassa myös aiempia KokkolaWorks-kampanjoita.
Yhteyshenkilöt
Päivi KorpisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:044 780 9095paivi.korpisalo@kokkola.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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