Palkittu hollantilainen suurromaani kirjallisuudesta, rakkaudesta ja kuoleman jäljistä
12.10.2026 11:13:02 EEST | Kustantamo S&S | Tiedote
Anjet Daanjen Laulu haikarasta ja dromedaarista on vuosisatoja kattava kirjallinen arvoitus ja rakkaudentunnustus kirjallisuudelle. Emily Brontën elämästä ja Humisevasta harjusta inspiroitunut romaani kertoo fiktiivisestä kirjailijasta, jonka elämä ja kuolema kiehtovat ihmisiä sukupolvesta toiseen. Titia Schuurmanin suomentama romaani ilmestyy 22. lokakuuta.
Laulu haikarasta ja dromedaarista (Het lied van ooievaar en dromedaris) rakentuu yhdestätoista toisiinsa kietoutuvasta kertomuksesta, jotka ulottuvat 1800-luvulta nykypäivään. Kirjeet, päiväkirjat, lehtiartikkelit ja elämäkerrat muodostavat moniäänisen kokonaisuuden, jossa yhden ihmisen elämä ja kirjallisuus alkavat elää yhä uusissa tarinoissa.
Romaanin keskushahmo Eliza May Drayden varttuu vaatimattomissa oloissa Yorkshiren nummilla ja julkaisee elinaikanaan vain yhden romaanin. Synkkä Haeger Mass herättää ilmestyessään pahennusta, mutta myöhemmin se nostetaan mestariteokseksi. Nuorena kuolleen Elizan elämästä ja kuolemasta syntyy arvoitus, jota yhä uudet sukupolvet yrittävät ratkaista. Hänen kuolemansa jälkeen löydetyt kirjeet, runot ja salaperäinen muistivihko ruokkivat tulkintoja, mutta mitä enemmän Elizasta saadaan tietää, sitä vaikeammaksi hänen todellisen persoonansa tavoittaminen käy.
Romaanin keskiössä on paitsi kirjailija, myös ihmiset, joiden elämään hänen kirjallisuutensa tavalla tai toisella vaikuttaa. Laulu haikarasta ja dromedaarista pohtii kertomusten kautta rakkautta, kuolemaa, sisaruutta ja kaipuuta sekä sitä, miten kirjallisuus voi ylittää ajan ja kuoleman.
Laulu haikarasta ja dromedaarista on voittanut kaksi Hollannin merkittävintä kirjallisuuspalkintoa. Sitä on myyty kotimaassaan yli 100 000 kappaletta, ja se on valittu parhaaksi 2000-luvulla ilmestyneeksi hollanninkieliseksi kirjaksi.
Kansainvälinen kiinnostus Daanjea kohtaan on kasvanut nopeasti. The Wall Street Journalin kriitikko Sam Sacks kirjoitti 18.8.2026, että Alankomailla on Daanjessa varteenotettava ehdokas kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajaksi.
”Jos kriitikko voisi kerran urallaan antaa kirjalle kuusi tähteä viiden sijaan, antaisin ne Laululle haikarasta ja dromedaarista.”
– NRC Handelsblad
Anjet Daanje (s. 1965) on hollantilainen kirjailija ja käsikirjoittaja, joka nousi kansainväliseen maineeseen Laulu haikarasta ja dromedaarista -romaanillaan. Hänen romaaninsa The Remembered Soldier (De herinnerde soldaat) oli vuonna 2026 International Booker Prize -palkinnon longlistalla.
Anjet Daanje: Laulu haikarasta ja dromedaarista ilmestyy 22.10.2026
Suomentanut Titia Schuurman
Arvostelukappaleet, PDF-tiedostot ja haastattelupyynnöt:
susanna.sucksdorff@sets.fi
Daanje ei matkusta kirjailijavierailuille, mutta antaa rajallisesti etähaastatteluja sekä haastatteluja kotikaupungissaan Groningenissa. Autan haastatteluyhteyden järjestämisessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna SucksdorffTuottajaPuh:0505746966susanna.sucksdorff@sets.fi
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Kustantamo S&S
Kustantamo S&S
Ritarikatu 5
00170 Helsinki
https://kustantamo.sets.fi/
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