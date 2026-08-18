Vantaan ja Keravan hyvinvointialueVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vahvasti mukana LIVELY STRONGHOLD 26 -paikallispuolustusharjoituksessa

3.9.2026 15:02:20 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Uudenmaan pelastuslaitos osallistui 1.–3. syyskuuta Kaartin jääkärirykmentin järjestämään LIVELY STRONGHOLD 26 -paikallispuolustusharjoitukseen Vantaalla ja Keravalla. Harjoituksessa kehitettiin viranomaisten yhteistoimintaa sekä valmiutta toimia erilaisissa häiriö- ja poikkeusolojen tilanteissa.

Pelastuslaitoksen työasuihin sekä valkoisiin suoja-asuihin pukeutuneita työntekijöitä sekä pelastusajoneuvoja.
Combat camera / Puolustusvoimat Puolustusvoimat

Kolmipäiväisen harjoituksen aikana pelastuslaitos harjoitteli sodan ajan tehtäviä ja toimintamalleja useissa eri kokonaisuuksissa. Harjoituksiin sisältyivät muun muassa pelastustoiminnan johtaminen, turvallisuustilannekuvan muodostaminen, laajamittaisten onnettomuuksien hallinta sekä moniviranomaistoiminta vaativissa tilanteissa. 

Pelastuslaitoksen johtokeskus harjoitteli häiriö- ja ruuhkatilanteiden hallintaa, vaativien tehtävien johtamista sekä turvallisuustilanteen seurantaa ja siihen reagoimista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

Yhteistyötä ja toimintakykyä vaativissa tilanteissa

Ensimmäisenä harjoituspäivänä Keravan Energian voimalaitoksella järjestetyssä harjoituksessa testattiin pelastustoimintaa tilanteessa, jossa tulipalo yhdistyi samanaikaiseen vesihuollon häiriöön. Harjoituksessa kehitettiin erityisesti kykyä järjestää sammutusvesiä poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Keskiviikkona ohjelmassa oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutettu moniviranomaisharjoitus. Se keskittyi vakavaan turvallisuustilanteeseen, jossa tarvittiin useiden viranomaisten yhteisiä toimenpiteitä. Harjoituksessa kehitettiin toimintaa muun muassa kohteen tiedustelussa, evakuoinneissa, vaarallisille aineille altistuneiden henkilöiden puhdistamisessa sekä pelastus-, ensihoito-, poliisi- ja puolustusviranomaisten yhteistoiminnassa. 

Harjoitukseen osallistui Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen oman henkilöstön lisäksi useita sopimuspalokuntia sekä laaja joukko muita viranomaisia ja yhteistyökumppaneita. 

– Harjoituksen opit käsitellään ja dokumentoidaan sekä viedään johdonmukaisesti osaksi pelastuslaitoksen valmius- ja varautumissuunnitelmia. Saadut opit tuodaan käytäntöön kouluttamalla henkilöstöä ja sopimuspalokuntia, sanoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen

LIVELY STRONGHOLD 26 -harjoitus on osa viranomaisten jatkuvaa varautumista muuttuvaan turvallisuusympäristöön. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää toimintakykyään säännöllisellä koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Avainsanat

harjoituspaikallispuolustusharjoitus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Pelastuslaitoksen työasuihin sekä valkoisiin suoja-asuihin pukeutuneita työntekijöitä sekä pelastusajoneuvoja.
Combat camera / Puolustusvoimat Puolustusvoimat
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Oranssiin palomestariliiviin, keltaiseen Puolustusvoimien liiviin ja varusmiesvaatetukseen pukeutuneet miehet keskustelevat. Taustalla palomestarin auto.
Puolustusvoimat Puolustusvoimat
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Valkoisiin ja keltaisiin suoja-asuihin ja happinaamareihin pukeutuneita henkilöitä paarien ympärillä. Paareilla ensihoitajan vaatteisiin pukeutunut henkilö.
Combat camera / Puolustusvoimat Puolustusvoimat
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Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Kolme paloautoa ja kaksi ambulanssia vierekkäin paloaseman pihalla.

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