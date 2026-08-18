Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vahvasti mukana LIVELY STRONGHOLD 26 -paikallispuolustusharjoituksessa

Kolmipäiväisen harjoituksen aikana pelastuslaitos harjoitteli sodan ajan tehtäviä ja toimintamalleja useissa eri kokonaisuuksissa. Harjoituksiin sisältyivät muun muassa pelastustoiminnan johtaminen, turvallisuustilannekuvan muodostaminen, laajamittaisten onnettomuuksien hallinta sekä moniviranomaistoiminta vaativissa tilanteissa.

Pelastuslaitoksen johtokeskus harjoitteli häiriö- ja ruuhkatilanteiden hallintaa, vaativien tehtävien johtamista sekä turvallisuustilanteen seurantaa ja siihen reagoimista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Yhteistyötä ja toimintakykyä vaativissa tilanteissa

Ensimmäisenä harjoituspäivänä Keravan Energian voimalaitoksella järjestetyssä harjoituksessa testattiin pelastustoimintaa tilanteessa, jossa tulipalo yhdistyi samanaikaiseen vesihuollon häiriöön. Harjoituksessa kehitettiin erityisesti kykyä järjestää sammutusvesiä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Keskiviikkona ohjelmassa oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutettu moniviranomaisharjoitus. Se keskittyi vakavaan turvallisuustilanteeseen, jossa tarvittiin useiden viranomaisten yhteisiä toimenpiteitä. Harjoituksessa kehitettiin toimintaa muun muassa kohteen tiedustelussa, evakuoinneissa, vaarallisille aineille altistuneiden henkilöiden puhdistamisessa sekä pelastus-, ensihoito-, poliisi- ja puolustusviranomaisten yhteistoiminnassa.

Harjoitukseen osallistui Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen oman henkilöstön lisäksi useita sopimuspalokuntia sekä laaja joukko muita viranomaisia ja yhteistyökumppaneita.

– Harjoituksen opit käsitellään ja dokumentoidaan sekä viedään johdonmukaisesti osaksi pelastuslaitoksen valmius- ja varautumissuunnitelmia. Saadut opit tuodaan käytäntöön kouluttamalla henkilöstöä ja sopimuspalokuntia, sanoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen.

LIVELY STRONGHOLD 26 -harjoitus on osa viranomaisten jatkuvaa varautumista muuttuvaan turvallisuusympäristöön. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää toimintakykyään säännöllisellä koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä muiden viranomaisten kanssa.