Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vahvasti mukana LIVELY STRONGHOLD 26 -paikallispuolustusharjoituksessa
3.9.2026 15:02:20 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos osallistui 1.–3. syyskuuta Kaartin jääkärirykmentin järjestämään LIVELY STRONGHOLD 26 -paikallispuolustusharjoitukseen Vantaalla ja Keravalla. Harjoituksessa kehitettiin viranomaisten yhteistoimintaa sekä valmiutta toimia erilaisissa häiriö- ja poikkeusolojen tilanteissa.
Kolmipäiväisen harjoituksen aikana pelastuslaitos harjoitteli sodan ajan tehtäviä ja toimintamalleja useissa eri kokonaisuuksissa. Harjoituksiin sisältyivät muun muassa pelastustoiminnan johtaminen, turvallisuustilannekuvan muodostaminen, laajamittaisten onnettomuuksien hallinta sekä moniviranomaistoiminta vaativissa tilanteissa.
Pelastuslaitoksen johtokeskus harjoitteli häiriö- ja ruuhkatilanteiden hallintaa, vaativien tehtävien johtamista sekä turvallisuustilanteen seurantaa ja siihen reagoimista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
Yhteistyötä ja toimintakykyä vaativissa tilanteissa
Ensimmäisenä harjoituspäivänä Keravan Energian voimalaitoksella järjestetyssä harjoituksessa testattiin pelastustoimintaa tilanteessa, jossa tulipalo yhdistyi samanaikaiseen vesihuollon häiriöön. Harjoituksessa kehitettiin erityisesti kykyä järjestää sammutusvesiä poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Keskiviikkona ohjelmassa oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutettu moniviranomaisharjoitus. Se keskittyi vakavaan turvallisuustilanteeseen, jossa tarvittiin useiden viranomaisten yhteisiä toimenpiteitä. Harjoituksessa kehitettiin toimintaa muun muassa kohteen tiedustelussa, evakuoinneissa, vaarallisille aineille altistuneiden henkilöiden puhdistamisessa sekä pelastus-, ensihoito-, poliisi- ja puolustusviranomaisten yhteistoiminnassa.
Harjoitukseen osallistui Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen oman henkilöstön lisäksi useita sopimuspalokuntia sekä laaja joukko muita viranomaisia ja yhteistyökumppaneita.
– Harjoituksen opit käsitellään ja dokumentoidaan sekä viedään johdonmukaisesti osaksi pelastuslaitoksen valmius- ja varautumissuunnitelmia. Saadut opit tuodaan käytäntöön kouluttamalla henkilöstöä ja sopimuspalokuntia, sanoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen.
LIVELY STRONGHOLD 26 -harjoitus on osa viranomaisten jatkuvaa varautumista muuttuvaan turvallisuusympäristöön. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää toimintakykyään säännöllisellä koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti VähäjylkkävalmiuspäällikköKeski-Uudenmaan pelastuslaitosPuh:09 41 9140antti.vahajylkka@vakehyva.fi
Jussi RahikainenApulaispelastusjohtajaKeski-Uudenmaan pelastuslaitosPuh:09 41 9140jussi.rahikainen@vakehyva.fi
Kuvat
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
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