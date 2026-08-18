IFA 2026: ECOVACS esittelee uuden sukupolven kotirobotit

ECOVACS jatkaa työtään Robotics for All -mission mukaisesti. Yhtiön robotteja käytetään jo yli 38 miljoonassa kotitaloudessa lähes 180 maassa. Forbesin äskettäin julkaisemassa tutkimusraportissa ECOVACS nimettiin maailman johtavaksi kotirobotiikan brändiksi.

Kotirobotiikan yleistymisessä on kyse ennen kaikkea siitä, että ihmisille vapautuu enemmän aikaa arjen askareilta. ECOVACS kehittää teknologiansa itse ja yhdistää tutkimuksen ja tuotekehityksen valmistusprosessiin. Integroitu toimintamalli mahdollistaa hyväksi havaittujen teknologioiden, kuten navigoinnin, esteiden tunnistamisen ja itsenäisen toiminnan, hyödyntämisen ja soveltamisen eri tuoteryhmissä.

– Hyödynnämme noin 80 prosenttia ydinosaamisestamme uudelleen eri tarpeisiin ja mukautamme noin 20 prosenttia käyttöspesifiin kohteeseen. Robotiikkateknologia siirtyy nyt lattioilta ja ikkunoista pihalle ja jopa uima-altaisiin, ECOVACS ROBOTICSin toimitusjohtaja David Qian sanoo.

Yksi teknologiaperusta, useita käyttökohteita

IFA 2026 -messuilla ECOVACS esitteli uuden teknologiaperustan hyödyntämistä käytännössä useissa tuotekategorioissa. Tuoteuutuuksia ovat muun muassa DEEBOT T90 MAX PRO OMNI -siivousrobotti ja WINBOT W2S PRO OMNI -ikkunanpesurobotti sekä uima-altaiden puhdistukseen suunnitellut ULTRAMARINE L1 PRO- ja ULTRAMARINE P3 -robotit. Lisäksi yhtiö esitteli uuden sukupolven GOAT-robottiruohonleikkureita.

Laaja tuotevalikoima havainnollistaa, miten yhteinen teknologiaperusta mahdollistaa innovaatioiden nopean kehittämisen ja tuomisen markkinoille eri kotirobotiikan käyttökohteissa.

– Jatkamme innovointia, jotta robotiikasta tulee entistä älykkäämpää, itsenäisempää ja helpommin saavutettavaa. Haluamme auttaa yhä useampia ihmisiä tekemään arjestaan sujuvampaa, Qian sanoo.

Tuotetiedot:

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI

Uusi DEEBOT T90 MAX PRO OMNI -siivousrobotti vaatii vain vähän manuaalista huolenpitoa ja se soveltuu myös lemmikkitalouksiin.

Robotissa on OZMO ROLLER 3.0 -moppausteknologia, joka on suunniteltu irrottamaan likaa ilman, että käytettyä vettä levitetään toistuvasti takaisin lattialle. TruEdge 3.0 -ominaisuus ulottaa moppausrullan lähemmäs seiniä, nurkkia ja jalkalistoja, mikä vähentää pyöreille roboteille tyypillisiä katvealueita.

Jopa 40 000 pascalin imutehon BLAST-järjestelmä yhdistää tehokkaan imun ja suuren ilmavirtauksen, poistaen pölyn, muruset ja lemmikkien karvat sekä kovilta lattioilta että matoilta. ZeroTangle 4.0 ohjaa karvat suoraan ilmavirran kulkureitille, mikä vähentää harjaan takertuvien karvojen määrää ja tarvetta poistaa niitä käsin.

Navigoinnissa DEEBOT T90 MAX PRO OMNI hyödyntää dToF LiDAR -teknologiaa, joka kartoittaa huoneet infrapunalaserin avulla ja suunnittelee puhdistusreitit tehokkaasti. TrueDetect 3D puolestaan tunnistaa robotin kulkureitillä olevat esineet, kuten huonekalut ja kasvit, auttaen näin robottia väistämään siivouksen tiellä olevat esteet. Yhdessä nämä teknologiat mahdollistavat tarkan ja luotettavan siivouksen myös monimuotoisissa kodeissa.

OMNI All-in-One Station automatisoi robotin säännöllisen ylläpidon tyhjentämällä kerätyn pölyn ja huoltamalla mopin puhdistuskertojen välillä. Näin robotin valmisteluun ja puhdistamiseen tarvitaan vähemmän manuaalista työtä.

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI tulee myyntiin syyskuussa 2026. Suositushinta on 599 euroa.

WINBOT W2S PRO OMNI

Uusi WINBOT W2S PRO OMNI on suunniteltu suurten lasipintojen kattavaan puhdistukseen niin, että käyttäjän tarvitsee puuttua robotin työskentelyyn mahdollisimman vähän.

TruEdge 2.0 yhdistää ikkunankehysten tunnistamisen ja kulmaharjat, joiden avulla robotti yltää myös reunoille ja nurkkiin, joihin sen varsinainen puhdistustyyny ei yllä. Näin käsin viimeisteltävää aluetta jää vähemmän.

Three-Nozzle Wide-Spray Technology levittää lasipinnalle hienojakoisen ja laaja-alaisen vesisuihkun, joka irrottaa likaa ennen kuin märkä puhdistustyyny pyyhkii pinnan puhtaaksi. WIN-SLAM 4.0 tunnistaa ikkunan rajat ja suunnittelee puhdistusreitin niin, että robotti pystyy puhdistamaan erimuotoisia ikkunoita järjestelmällisesti sen sijaan, että se liikkuisi pinnalla satunnaisesti.

120 millilitran vesisäiliö mahdollistaa jopa 75 neliömetrin puhdistamisen yhdellä täytöllä, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin aiemmissa malleissa. Sisäänrakennetun akun ansiosta robotti voi toimia johdottomasti jopa 110 minuutin ajan.

OMNI Station yhdistää robotin ohjauksen, latauksen ja säilytyksen samaan helposti siirrettävään kokonaisuuteen. Näin robotti ja sen tarvikkeet pysyvät yhdessä ja ovat valmiina seuraavaa käyttökertaa varten.

WINBOT W2S PRO OMNI tulee myyntiin syyskuussa 2026. Suositushinta on 599 euroa.

Uuden sukupolven GOAT-robottiruohonleikkurit

Uusi GOAT-mallisto pyrkii ratkaisemaan robottiruohonleikkureille haastavia alueita, kuten nurmikon reunoja, kaarevia linjoja ja epäsäännöllisen muotoisia kulmia. Uusia malleja ovat GOAT T1000 4WD, GOAT T1600 4WD PRO, GOAT XT10000 4WD PRO, GOAT O600 LiDAR.

Uuden sukupolven GOAT-robottiruohonleikkurit tulevat markkinoille vuonna 2027. Tarkemmat tiedot saatavuudesta, ominaisuuksista ja hinnoittelusta julkaistaan myöhemmin.

ULTRAMARINE-uima-altaiden puhdistusrobotit

ULTRAMARINE L1 PRO ja ULTRAMARINE P3 laajentavat ECOVACSin kotirobotiikan teknologiaperustan myös uima-altaiden puhdistukseen. Robotit on suunniteltu navigoimaan ja puhdistamaan erilaisissa uima-allasympäristöissä itsenäisesti, mikä vähentää altaan säännölliseen ylläpitoon vaadittavaa aikaa ja manuaalista työtä. Autonomisen navigoinnin ansiosta ULTRAMARINE-robotit tuovat robotiikan myös perinteisesti paljon käsityötä vaativaan tehtävään. Tavoitteena on tehdä uima-altaan ylläpidosta helpompaa ja vähentää käyttäjän tarvitsemaa päivittäistä puhdistustyötä.

Uudet ULTRAMARINE-mallit tulevat Pohjoismaiden markkinoille vuonna 2027. Tarkemmat tiedot saatavuudesta, ominaisuuksista ja hinnoittelusta julkaistaan myöhemmin.