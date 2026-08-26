VR ja Puolustusvoimat syventävät yhteistyötä Suomen huoltovarmuuden vahvistamiseksi
3.9.2026 15:18:31 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
Rautatiekuljetukset ovat keskeinen osa sotilaallista liikkuvuutta. VR ja Puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, joka vahvistaa Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisiä rautatieliikenteen kyvykkyyksiä sekä tukee Puolustusvoimien sotilaallista liikkuvuutta.
VR tuo yhteistyöhön valtakunnallisen rautatieosaamisen, laajan kalusto- ja kunnossapito-osaamisen sekä kyvyn toteuttaa vaativia kuljetuksia erilaisissa turvallisuustilanteissa. Sopimus vahvistaa yhteistä suunnittelua, toimintojen yhteensovittamista sekä luo edellytykset toimintavarmuuden pitkäjänteiselle kehittämiselle.
”Pitkäaikainen yhteistyömme on rakentunut vahvalle luottamukselle ja yhteiselle halulle kehittää toimintaa pitkäjänteisesti. Kumppanuussopimus vahvistaa tätä perustaa entisestään ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää toimintavarmuutta sekä yhteistä suorituskykyä. Samalla se tukee huoltovarmuuden kannalta tärkeiden rautatieliikenteen kyvykkyyksien kehittämistä Suomessa”, VR:n logistiikkaliiketoiminnan johtaja Eljas Koistinen sanoo.
"Suomen Nato-jäsenyyden myötä sotilaallisen liikkuvuuden merkitys on korostunut entisestään. Meidän on kyettävä siirtämään omia joukkojamme ja materiaaliamme sekä mahdollistamaan liittolaisjoukkojen vastaanottaminen, liikkuminen ja logistinen tuki Suomessa. Toimivat rautatiekuljetukset ja tiivis yhteistyö VR:n kanssa ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta", Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja kenraalimajuri Tero Ylitalo sanoo.
Pieksämäen konepaja vahvistaa kriittisten raidekuljetusten toimintavarmuutta
VR on viime vuosina investoinut merkittävästi Pieksämäen konepajan tuotantotiloihin ja laitteisiin asiakasprojektien tarpeiden mukaan, erityisesti vaunuvalmistuksen osalta. Konepajalla valmistetaan muun muassa raskaskuljetusvaunuja Ruotsin ja Norjan puolustusvoimille sekä säiliö- ja raakapuuvaunuja teollisuuden tarpeisiin. Investoinnit vahvistavat kykyä turvata kriittiset raidekuljetukset kaikissa tilanteissa.
Kuvan lähde: Puolustusvoimat
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Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
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