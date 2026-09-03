Vaasassa sijaitsevan Kullervon hautausmaan hautauskielto purettiin

Lupa- ja valvontavirasto kumosi 4.9.2026 Vaasassa sijaitsevan Kullervon hautausmaan hautauskiellon, jonka Itä-Suomen aluehallintovirasto asetti lokakuussa 2025. Päätöksen kumoaminen perustuu ylläpitoa koskeviin muutoksiin. Pohjanmaan vapaa-ajattelijat ry haki 22.4.2026 lupaa Kullervon hautausmaan ylläpitämiseksi. Lupa myönnettiin, koska hakijalla todettiin olevan edellytykset hautausmaan ylläpitämiseksi ja koska hautausmaakiinteistön nähtiin soveltuvan hautauskäyttöön.

Hautauskiellon kumoamisen myötä Pohjanmaan vapaa-ajattelijat ry voi harjoittaa hautaustoimintaa Kullervon hautausmaalla.

Itä-Suomen aluehallintoviraston antama hautauskielto perustui syksyllä 2025 tehtyyn valvontakäyntiin, jonka aikana havaittiin, että hautausmaalla oli jatkettu hautauksia, vaikka alkuperäisen hautausluvan saanut ylläpitäjäyhdistys oli lakkautettu. Lisäksi jotkut haudat oli merkitty epäselvästi ja puutteellisesti. Osa hautapaikoista oli merkitty hautakivellä tai muulla muistomerkillä. Valvontakäynnillä ilmeni, että viimeisimmät hautaukset olivat tapahtuneet 2020-luvulla.

Aluehallintovirasto ei pystynyt määrittämään hautapaikkojen tarkkaa lukumäärää. Hautausmaalla on arviolta yhteensä 80–90 hautapaikkaa.

“Hautausmaan ylläpitäjän on noudatettava hautaustoimilaissa säädettyjä velvoitteita. Ylläpitäjän on sitouduttava pitkäaikaiseen vastuuseen, joka jatkuu vähintään 100 vuotta viimeisestä hautauksesta”, muistuttaa osastopäällikkö Anu Liljeström Lupa- ja valvontavirastosta.

“Hautausmaata on hoidettava sen arvon ja vainajien muiston kunnioittamisen edellyttämällä tavalla", Liljeström korostaa.

Kullervon hautausmaata kunnostetaan

Lupa- ja valvontaviraston käsittelemän lupahakemuksen mukaan vapaa-ajattelijain liitto on myöntänyt avustusta sekä konkreettista apua muun muassa työvoiman ja osaamisen myötä hautausmaan kunnostukseen ja hoitoon nyt ja tulevaisuudessa. Liitto on myös sitoutunut varmistamaan hautausmaan toiminnan jatkumisen tai sen lopettamisen, mikäli yhdistyksen toiminnassa ilmenisi muutoksia. Liitto on lisäksi perustamassa hautausmaarahastoa vapaa-ajattelijoiden hautausmaiden toiminnan turvaamiseksi ja laajentamiseksi.

Lupa- ja valvontaviraston päätös on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona verkkosivulla www.lvv.fi/ajankohtaista.



Lupa- ja valvontaviraston varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin osasto hoitaa hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa-, valvonta- ja kiinteistörekisteritehtävät koko maan alueella sekä luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon liittyvät tehtävät.