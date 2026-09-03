Ensimmäiset Teosto Global Breakthrough -palkinnot kansainvälistä musiikkiuraa rakentaville tekijöille
3.9.2026 16:36:20 EEST | Teosto ry | Tiedote
Teosto on jakanut ensimmäiset Global Breakthrough -kunniamaininnat kymmenelle suomalaiselle musiikin tekijälle. Uudella tunnustuksella nostetaan esiin tekijöitä, jotka rakentavat kansainvälistä musiikkiuraa ja joiden teokset menestyvät kasvavassa määrin Suomen rajojen ulkopuolella.
Suomalaisen musiikin kasvu syntyy yhä useammin kansainvälisiltä markkinoilta. Viime vuosina erityisesti suomalaisten biisintekijöiden osaaminen, biisivienti sekä kansainväliset yhteistyöt ovat vahvistaneet suomalaisen musiikin asemaa maailmalla.
Kunniamaininta perustuu mitattaviin tuloksiin. Se myönnetään vuosittain tekijöille, joiden tekijänoikeuskorvauksista merkittävä osa tulee kansainvälisiltä markkinoilta, ja joiden korvaukset ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana.
Teosto haluaa uudella tunnustuksella lisätä kansainvälisesti toimivien musiikintekijöiden näkyvyyttä ja arvostusta sekä kannustaa yhä useampia rakentamaan uraansa myös Suomen ulkopuolella. Teosto on viime vuosina panostanut kansainväliseen toimintaan, ja Teoston asiakkaille tilittämät korvaukset ulkomailta kasvoivat viime vuonna 14 prosenttia.
Suomalaisella osaamisella on kysyntää maailmalla, muistutti Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen puheenvuorossaan palkintojenjakotilaisuudessa.
” Musiikin arvo syntyy viime kädessä tekijän kädenjäljestä. Menestys vaatii kuitenkin lisäksi rohkeaa asennetta, aktiivista verkostojen rakentamista ja ennen kaikkea pitkäjänteistä työtä. On myös tärkeää, että tekijällä on ympärillään hyvä tiimi ja yhteistyökumppanit, kuten kustantaja tai manageri. Tällä palkinnolla haluamme tehdä näkyväksi niitä tekijöitä, joiden työ kasvattaa suomalaisen musiikin vaikuttavuutta maailmalla ja rohkaista yhä uusia tekijöitä kohti kansainvälistä uraa.”
Kymmenen tekijää suomalaisen musiikkiviennin eturintamassa
Ensimmäiset Teosto Global Breakthrough -kunniamaininnat saavat:
- Aleksi Kiiskinen: biisintekijä ja tuottaja tunnetaan erityisesti brittiartisti James Marriottin vastaavana tuottajana. Hänen tuotantojaan on kuunneltu ulkomailla yli 200 miljoonaa kertaa. Hän tekee myös elektronista tanssimusiikkia artistinimellä Psylla, jonka julkaisuja on synkronoitu kansainvälisiin mainoskampanjoihin.
- Olli-Pekka Lankinen (Obi Blanche): kokeellinen kitaristi, tuottaja ja säveltäjä, joka on rakentanut oman tunnistettavan lähestymistapansa kitaraan ja elektroniseen musiikkiin. Lankisen ja Thomas Azierin Love, Disorderly kuullaan maailmanlaajuisesti levitetyssä The Equalizer 3 -elokuvassa.
- Johannes Naukkarinen (KIRO): Euroviisubiisit Cha Cha Cha ja Espresso Macchiato ovat nostaneet Naukkarisen kansainvälisesti tunnetuksi kirjoittajaksi. Käärijän, Tommy Cashin ja Joostin tuotannoissa toimiminen on vasta alkua kansainväliselle uralle.
- Jere Pöyhönen (Käärijä): Cha Cha Cha nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi ja kaikkien aikojen striimatuimmaksi suomenkieliseksi kappaleeksi. Ura on jatkunut kansainvälisillä esiintymislavoilla myös pitkään Euroviisujen jälkeen.
- Aleksi Nurmi: pääsääntöisesti Käärijän kanssa työskentelevä musiikkituottaja ja biisinkirjoittaja, joka kuuluu myös artistin livekokoonpanoon. Räpin ja konemusiikin parista ponnistavan Nurmen kädenjälkeä kuullaan monilla Käärijän teoksilla.
- Jussi Roine: yhteistyö Windows95manin kautta toi Euroviisunäkyvyyttä ja runsaasti kansainvälistä huomiota. Roine on myös helsinkiläisen All Day Agency -ohjelmatoimiston toimitusjohtaja ja vaikuttaa Mary Ann Hawkins surf rock -yhtyeessä.
- Eeli Savolainen: pitkä yhteistyö brittiartisti James Marriottin kanssa on tuonut lähes 200 miljoonaa striimiä ja Britannian albumilistan ykkössijan. Taidokkaana rumpalina ja äänittäjänä tunnettu Savolainen keikkailee myös kotimaassa.
- Julia Sundberg: tekijä, jonka teoksia on julkaistu Suomen lisäksi Japanissa, Kiinassa, Puolassa ja Virossa. Hänen kappaleitaan ovat esittäneet muun muassa TWICE ja BLANKA, ja BLANKAN Solo edusti Puolaa vuoden 2023 Euroviisuissa. Kappaleita on synkronoitu myös Netflixin ja HBO:n sarjoihin.
- Petja Virikko: Televisio-, elokuva- ja pelimusiikin säveltäjä, joka on saanut tunnustusta muun muassa saksalaisen Die Zweiflers -sarjan musiikista. Musiikki on palkittu sekä Cannesin tv-sarjafestivaalilla että Saksan Televisioakatemian palkinnolla.
- Tuomas Wäinölä: säveltäjä, tuottaja ja kitaristi, jonka töihin lukeutuvat muun muassa Sisu-elokuvien sekä The Flying Finns-dokumenttisarjan musiikit. Parhaillaan hän säveltää ensimmäistä sähkökitarakonserttoaan sekä työstää yhdessä Juri Sepän kanssa musiikkia John Rambo -Hollywood-elokuvaan.
Yhteyshenkilöt
Maiju RistiläInternational Member ManagerPuh:+358 50 377 6801maiju.ristila@teosto.fi
Kuvat
Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Edustamme yli 42 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Keräämme musiikin käytöstä korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin ammattilaisille, jotta he voivat keskittyä työhönsä – uuden tunteita herättävän musiikin luomiseen. Laaja repertoaarimme tunnettuja, ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia tuo lisäarvoa yrityksille, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Musiikki on voima – annetaan sen soida!
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