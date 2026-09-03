Ensimmäiset Teosto Global Breakthrough -palkinnot kansainvälistä musiikkiuraa rakentaville tekijöille

Suomalaisen musiikin kasvu syntyy yhä useammin kansainvälisiltä markkinoilta. Viime vuosina erityisesti suomalaisten biisintekijöiden osaaminen, biisivienti sekä kansainväliset yhteistyöt ovat vahvistaneet suomalaisen musiikin asemaa maailmalla.

Kunniamaininta perustuu mitattaviin tuloksiin. Se myönnetään vuosittain tekijöille, joiden tekijänoikeuskorvauksista merkittävä osa tulee kansainvälisiltä markkinoilta, ja joiden korvaukset ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana.

Teosto haluaa uudella tunnustuksella lisätä kansainvälisesti toimivien musiikintekijöiden näkyvyyttä ja arvostusta sekä kannustaa yhä useampia rakentamaan uraansa myös Suomen ulkopuolella. Teosto on viime vuosina panostanut kansainväliseen toimintaan, ja Teoston asiakkaille tilittämät korvaukset ulkomailta kasvoivat viime vuonna 14 prosenttia.

Suomalaisella osaamisella on kysyntää maailmalla, muistutti Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen puheenvuorossaan palkintojenjakotilaisuudessa.

” Musiikin arvo syntyy viime kädessä tekijän kädenjäljestä. Menestys vaatii kuitenkin lisäksi rohkeaa asennetta, aktiivista verkostojen rakentamista ja ennen kaikkea pitkäjänteistä työtä. On myös tärkeää, että tekijällä on ympärillään hyvä tiimi ja yhteistyökumppanit, kuten kustantaja tai manageri. Tällä palkinnolla haluamme tehdä näkyväksi niitä tekijöitä, joiden työ kasvattaa suomalaisen musiikin vaikuttavuutta maailmalla ja rohkaista yhä uusia tekijöitä kohti kansainvälistä uraa.”

Kymmenen tekijää suomalaisen musiikkiviennin eturintamassa

Ensimmäiset Teosto Global Breakthrough -kunniamaininnat saavat: