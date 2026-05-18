Administer-konserniin kuuluva Kuntalaskenta laajenee yritysostolla: ostaa Tilikunnan
4.9.2026 12:30:00 EEST | Administer Oyj | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 4.9.2026 klo 12.30
Administer-konserniin kuuluva Kuntalaskenta Oy on tehnyt aiesopimuksen yrityskaupasta, jolla se ostaa Varsinais-Suomessa toimivan, kuntaomisteisen Tilikunta Oy:n. Yritys on erikoistunut julkisen sektorin talous- ja palkkahallintopalveluihin ja sen liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on noin 30.
Uusi yrityskauppa tukee konsernin kasvustrategiaa ja vahvistaa sen toimintaa julkisella sektorilla. Administer hankki aiemmin tänä vuonna omistukseensa julkishallinnon talous-, palkka- ja ohjelmistopalveluita tarjoavan Sarastia Oy:n.
”Kuntalaskennalle kauppa on merkittävä askel kasvuun. Asiakkaanamme on kymmeniä kuntia sekä kuntaomisteisia yhteisöjä ja yrityksiä eri puolilla Suomea. Tilikunnan asiakkuudet täydentävät valtakunnallista kattavuuttamme,” sanoo Kuntalaskenta Oy:n toimitusjohtaja Leila Aalto.
”Administer-konserni on Suomen markkinajohtaja julkisen sektorin talous- ja palkkahallintopalveluissa. Näemme julkisen sektorin meille erittäin tärkeänä asiakassegmenttinä, ja strategiamme mukaisesti se on yksi kasvualueistamme. Tämä kauppa vahvistaa julkisen sektorin toimintaamme erityisesti pienissä ja keskisuurissa kunta-asiakkaissa.” sanoo Administer Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Herranen.
Kaupan arvioidaan vahvistuvan vuoden 2026 loppuun mennessä.
Lisätiedot:
Kimmo Herranen
toimitusjohtaja
Administer Oyj
puh. 050 560 6322
kimmo.herranen@administer.fi
Leila Aalto
toimitusjohtaja
Kuntalaskenta Oy
puh. 040 869 6330
leila.aalto@kuntalaskenta.fi
Kuntalaskenta tarjoaa digitaalisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja ja kehittämiskonsultointia julkisyhteisöille ympäri Suomen. Kuntalaskennassa työskentelee 30 talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaista, joilla on vankka kunta-alan työkokemus ja osaaminen. Kuntalaskennan liikevaihto on noin 3 milj. euroa. Kuntalaskenta on osa Administer-konsernia. www.kuntalaskenta.fi
Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat julkisen sektorin palkka-, talous- ja ohjelmistopalveluita tarjoavat Sarastia Oy ja Kuntalaskenta Oy, palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.
www.administergroup.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Administer Oyj
Administer laajentaa liiketoimintaansa Ruotsissa18.5.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 18.5.2026 klo 12.30
Administer expands its business in Sweden18.5.2026 12:30:00 EEST | Press release
Administer Plc Press release 18 May 2026 12.30 EET
Administer vahvistaa viiden yrityskaupan myötä tilitoimistoliiketoimintaansa useilla eri paikkakunnilla Suomessa11.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 11.5.2026 klo 8.30
Administer strengthens its accounting business in several locations in Finland through five acquisitions11.5.2026 08:30:00 EEST | Press release
Administer Oyj Press release 11 May 2026 8.30 EET
Administer julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 2026 keskiviikkona 13.5.202629.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 29.4.2026 klo 8.30
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme