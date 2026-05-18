Administer-konserniin kuuluva Kuntalaskenta laajenee yritysostolla: ostaa Tilikunnan

Administer-konserniin kuuluva Kuntalaskenta Oy on tehnyt aiesopimuksen yrityskaupasta, jolla se ostaa Varsinais-Suomessa toimivan, kuntaomisteisen Tilikunta Oy:n. Yritys on erikoistunut julkisen sektorin talous- ja palkkahallintopalveluihin ja sen liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on noin 30.

Uusi yrityskauppa tukee konsernin kasvustrategiaa ja vahvistaa sen toimintaa julkisella sektorilla. Administer hankki aiemmin tänä vuonna omistukseensa julkishallinnon talous-, palkka- ja ohjelmistopalveluita tarjoavan Sarastia Oy:n.

”Kuntalaskennalle kauppa on merkittävä askel kasvuun. Asiakkaanamme on kymmeniä kuntia sekä kuntaomisteisia yhteisöjä ja yrityksiä eri puolilla Suomea. Tilikunnan asiakkuudet täydentävät valtakunnallista kattavuuttamme,” sanoo Kuntalaskenta Oy:n toimitusjohtaja Leila Aalto.

”Administer-konserni on Suomen markkinajohtaja julkisen sektorin talous- ja palkkahallintopalveluissa. Näemme julkisen sektorin meille erittäin tärkeänä asiakassegmenttinä, ja strategiamme mukaisesti se on yksi kasvualueistamme. Tämä kauppa vahvistaa julkisen sektorin toimintaamme erityisesti pienissä ja keskisuurissa kunta-asiakkaissa.” sanoo Administer Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Herranen.

Kaupan arvioidaan vahvistuvan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Kimmo Herranen

toimitusjohtaja

Administer Oyj

puh. 050 560 6322

kimmo.herranen@administer.fi

Leila Aalto

toimitusjohtaja

Kuntalaskenta Oy

puh. 040 869 6330

leila.aalto@kuntalaskenta.fi

Kuntalaskenta tarjoaa digitaalisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja ja kehittämiskonsultointia julkisyhteisöille ympäri Suomen. Kuntalaskennassa työskentelee 30 talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaista, joilla on vankka kunta-alan työkokemus ja osaaminen. Kuntalaskennan liikevaihto on noin 3 milj. euroa. Kuntalaskenta on osa Administer-konsernia. www.kuntalaskenta.fi