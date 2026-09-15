JULKISTUS: Nämä rohkeat pariskunnat testaavat rakkauttaan Temptation Island Suomen 15. kaudella!

Viettelysten kiihkeät tuulet puhaltavat jälleen, kun Temptation Island Suomen 15. kausi alkaa yksinoikeudella Ruudussa keskiviikkona 30.9.

15. juhlakaudella neljä eri elämäntilanteessa ja parisuhteen vaiheessa olevaa pariskuntaa matkaa Espanjan lämpöön selvittämään, onko nykyinen kumppani se oikea, vai odottaako jossain joku vielä sopivampi.



Sami Kurosen isännöimät iltanuotiot tarjoilevat tuttuun tapaan tirkistyksiä kumppanin matkaan toisella villalla. Ennen kaikkea ne kuitenkin pakottavat tekemään tutkimusmatkan itseen, hakemaan vastauksia avoimiin kysymyksiin ja ratkaisuja suhteen pinttyneisiin toimintamalleihin.

VIDEO: Traileri julki – Tältä näyttää 15. Temptation Island Suomi -kausi!

Temppareita pääsee seuraamaan tälläkin kaudella kaksi jaksoa viikossa, kun uudet jaksot ilmestyvät Ruudun tilaajille keskiviikkoisin ja torstaisin.

Lopulta, kun pariskunnat ovat poistuneet saarelta ja Kurosen iltanuotio hiipuu hiillokseksi, alkaa sinkkujen oma bileidentäyteinen deittiruletti Temptation Island Suomi: Sinkut, jossa ilman rakkautta jääneet sinkut molemmilta villoilta kohtaavat toisensa.

Temptation Island Suomi alkaa Ruudussa 30.9.

Uudet jaksot ilmestyvät Ruudun tilaajille keskiviikkoisin ja torstaisin.

Osallistujien promokuvat pääset lataamaan TÄÄLTÄ

Temptation Island Suomi: Sinkut alkaa Ruudussa heti varsinaisen kauden päätyttyä.

Ihaniin TIS-sinkkuihin pääset tutustumaan paremmin TÄÄLLÄ ja TÄÄLLÄ.

Aino, 24 & Ville, 38, Vihti

@villekotiranta @_ainoows_

Hieman yli vuoden yhdessä ollut pariskunta ei ole se ihan perinteisin rakkaustarina. Vihtiläisessä omakotitalossa, luonnon keskellä ja lemmikkikäärmeen kanssa asuva kaksikko yhdistää vastakohdat: esiintyvän, vahvasanaisen Villen ja syvällisen, herkästi tuntevan Ainon.

Pariskunnan arki on kaikkea muuta kuin tasaisen turvallista. Se on räiskyvää ja täynnä rakkautta, mutta myös kitkaa. Yksi hankala tekijä on se, että pariskunta elää täysin erilaista vuorokausirytmiä. Ville on yövartija, muusikko ja harrastajateatterintekijä, joka elää rytmissä, joka ei tunne perinteistä arkea. Yöt kuluvat töissä tai lavalla, päivät nukkuessa. Aino puolestaan työskentelee päivävuoroissa sairaanhoitajana.

Aino kaipaa Villen puolelta enemmän läsnäoloa vähäisinä yhteisinä hetkinä sekä kykyä kohdata Ainon tunteet ja ilmaista omansa. Ville puolestaan kokee Ainon odotusten menevän välillä hänen vastuunsa ulkopuolelle. Silti molemmat näkevät suhteessa potentiaalia, mikäli he onnistuvat löytämään Temptation Islandilta työkaluja tulevaisuutta varten.

VIDEO: Katso Ainon ja Villen esittelyvideo

Riia, 28 & Miko, 32, Orimattila

@riiiasuonio @mikouska

Orimattilassa omakotitaloarkea elävä Riia ja Miko ovat intensiivinen ja nopeasti syventynyt pari, jonka rakkaustarina alkoi yllättävästi.

Riia saapui Mikon autokorjaamolle menopelinsä kanssa ja kipinä syttyi saman tien. Niinkin saman tien, että jo viikon sisällä hän oli muuttanut Mikon ja tämän alakouluikäisen pojan luokse. Nyt, noin puoli vuotta myöhemmin alkuhuuma elää yhä vahvana, mutta rinnalle on tullut myös arki.

Riia ja Miko tekevät paljon yhdessä. He matkustavat, kokkaavat ja tukevat toistensa arkea. Suhteessa ei juurikaan riidellä, ainoat kitkat syntyvät lähinnä ikävästä silloin, kun työt vievät eri puolille Suomea tai maailmaa.

Suhteen suurimpia haasteita ovat olleet alkuvaiheen ulkopuolisten aiheuttamat paineet sekä erossa vietetty aika, kuten Riian kolmen viikon työreissu Saksaan, joka koetteli paria. Temptation Islandille he lähtevät selvittämään, onko kaikki todella niin hyvin kuin he luulevat.

VIDEO: Katso Riian ja Mikon esittelyvideo

Memmi, 28 & Tomi, 34, Oulu

@memmimaa @mansikkatomi

Kaksi vuotta yhdessä ollut Memmi ja Tomi ovat pariskunta, jonka tarina ei todellakaan alkanut perinteisesti. Impulsiivisuus ja vahva kemia ovat vieneet tätä kaksikkoa eteenpäin alusta asti. Kaikki sai alkunsa kampaamosta, jossa Memmi työskentelee. Yksi keskustelu johti toiseen ja lopulta kaverin vierashuoneen punkkaan. Tilanne ei kuitenkaan ollut täysin yksinkertainen: Memmi oli tuolloin vielä naimisissa ex-vaimonsa kanssa. Ero seurasi nopeasti.

Nyt, kahden vuoden jälkeen, suhde on kuitenkin murrosvaiheessa. Alkuhuuman intensiivinen symbioosi on alkanut hellittää, ja Tomi on alkanut kaivata enemmän omaa tilaa. Memmille tämä ei ole ollut helppoa.

Tomi puolestaan on ajoittain hyvin mustasukkainen Memmin menemisistä ja reagoi vahvasti, jos Memmi päätyy esimerkiksi miespuolisen ystävän luokse jatkoille. Tomi myös tiedostaa, että hänellä on taipumus kostomentaliteettiin ja pelkää, että tulkitsee iltanuotiovideolla jonkin asian väärin ja he ajautuvat koston kierteeseen.

VIDEO: Katso Memmin ja Tomin esittelyvideo

Eleni, 34 & Niki, 29, Helsinki

@eleniniye @fleekyastorres

Instagramissa toisensa löytänyt tulisieluinen pariskunta on seurustellut Temptation Islandille lähtiessään noin puoli vuotta. Kaikki alkoi, kun Niki rohkaistui laittamaan Elenille viestin, joka johti nopeasti ensitreffeihin Linnanmäen valokarnevaaleilla viinin ja naurun siivittämänä.

Alusta asti vahva kemia ja yhteinen huumorintaju ovat kannatelleet suhdetta, mutta pinnan alla kuplii myös paljon muuta. Pari kuvailee suhdettaan pääosin toimivaksi, mutta myöntää olevansa nyt selvässä risteyskohdassa.

Ystävien mukaan Niki ja Eleni ovat äänekkäitä, malttamattomia ja tulisieluisia, eikä draamalta ole vältytty. Riidat syntyvät usein pienistä asioista, mutta taustalla vaikuttavat molempien aiemmat kokemukset ja vahvat persoonat.

Eleni on kahden lapsen äiti, joka on kokenut paljon. Hän tietää nykyään, mitä haluaa eikä suostu jäämään epävarmaan suhteeseen. Temptation Islandille pari lähtee hakemaan vastauksia suureen kysymykseen: onko heidän suhteensa valmis seuraavalle tasolle eli yhteen muuttoon ja mahdollisesti avioliittoon vai onko parempi jatkaa eri teitä?

VIDEO: Katso Elenin ja Nikin esittelyvideo