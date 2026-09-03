Remppa vai muutto Suomi alkaa mahdottomalla haasteella – pariskunnan toive lyö Tero Pennasen ällikällä

Remppa vai muutto Suomi palaa ruutuihin maanantaina 7. syyskuuta. Uudella kaudella kiinteistönvälittäjä Nina Schönberg saa leikkimieliseksi kilpakumppanikseen sisustusarkkitehti Tero Pennasen. Tero ja Nina muodostavat kiinnostavan parin: molemmat ovat vahvoja ammattilaisia, mutta he lähestyvät koteja eri näkökulmista. Tero tarkastelee koteja mahdollisuuksien, tunnelman ja tilaratkaisujen kautta, kun taas Nina pohtii asumista arjen, sijainnin ja elämäntilanteiden näkökulmasta. Yhdessä Nina ja Tero johdattavat perheet suuren kysymyksen äärelle: remppa vai muutto?

Kauden avausjaksossa nähdään Ruusu ja Timo, jotka ovat rakentaneet yhteistä arkea 60-luvun kerrostalokodissa Helsingin Kamppissa. Nyt kahden hengen taloudessa huoneita on liikaa ja väärissä paikoissa. Arki kaipaa avaruutta, toimivampaa pohjaa ja uutta ilmettä. Myös eteisen vaatekaapissa oleva pyykkikone tarvitsee uuden sijoituspaikan.

Remontin puolella oleva Timo uskoo, että seinien avaaminen tekisi kodista täydellisen, mutta Ruusu haaveilee kokonaan uudesta alusta vanhan talon korkeissa huoneissa, jossain Helsingin keskustassa.

– Oho, tervetuloa meille – ota pyykkisi mukaan, Tero sanoo nähdessään eteisessä olevan pyykkikoneen.

– Ensimmäinen asia, johon kiinnität huomiota, oli se ainoa negatiivinen juttu, joka käytävästä löytyi, Nina huomauttaa Terolle.

Tero kiinnittää huomiota asunnon haastavuuteen.

– Toiminnat ovat väärinpäin. On yleistä sekavuutta, hän sanoo.

Ruusu avaa Ninalle ja Terolle syitä, miksi asunto ei enää toimi hänen ja Timon tarpeisiin.

– Tämä ei sovellu tämänhetkiseen elämäämme ja tarpeisiimme. Täällä on yksi huone liikaa, ja se on pois säilytystiloista. Pyykkikone on eteisessä. Nykyinen makuuhuoneemme on hirveän ahdas, Ruusu listaa.

Tero sanoo saaneensa hyvän käsityksen pariskunnan asunnon haasteista. Samalla hän haluaa tietää, minkä kaiken pitää muuttua, jotta Tero saa Ruusun jäämään nykyiseen kotiin.

– Haaveilen huonekorkeudesta, joka olisi vähän enemmän kuin tämä, Ruusu sanoo.

Vastaus lyö Teron ällikällä.

– Käyn kysymässä yläkerrasta, Tero naureskelee.

– Onko tässä vielä yksi kerros? Voimmeko kysyä naapureilta, voisiko heidän lattiaansa korottaa hieman, Nina vitsailee.

Remppa vai muutto Ruudussa ja Nelosella maanantaisin 7.9. alkaen. Ruutu+-tilauksella näet seuraavan viikon jakson ennen muita.

VIDEO: Uusi Remppa vai muutto -sisustusarkkitehti Tero Pennanen lähes kolminkertaistaa Kampissa sijaitsevan asunnon arvon

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