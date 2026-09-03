Remppa vai muutto Suomi alkaa mahdottomalla haasteella – pariskunnan toive lyö Tero Pennasen ällikällä
4.9.2026 09:30:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Remppa vai muutto Suomen uusi kausi alkaa maanantaina. Ensimmäisessä jaksossa sisustusarkkitehti Tero Pennanen saa mahdottoman haasteen.
Remppa vai muutto Suomi palaa ruutuihin maanantaina 7. syyskuuta. Uudella kaudella kiinteistönvälittäjä Nina Schönberg saa leikkimieliseksi kilpakumppanikseen sisustusarkkitehti Tero Pennasen. Tero ja Nina muodostavat kiinnostavan parin: molemmat ovat vahvoja ammattilaisia, mutta he lähestyvät koteja eri näkökulmista. Tero tarkastelee koteja mahdollisuuksien, tunnelman ja tilaratkaisujen kautta, kun taas Nina pohtii asumista arjen, sijainnin ja elämäntilanteiden näkökulmasta. Yhdessä Nina ja Tero johdattavat perheet suuren kysymyksen äärelle: remppa vai muutto?
Kauden avausjaksossa nähdään Ruusu ja Timo, jotka ovat rakentaneet yhteistä arkea 60-luvun kerrostalokodissa Helsingin Kamppissa. Nyt kahden hengen taloudessa huoneita on liikaa ja väärissä paikoissa. Arki kaipaa avaruutta, toimivampaa pohjaa ja uutta ilmettä. Myös eteisen vaatekaapissa oleva pyykkikone tarvitsee uuden sijoituspaikan.
Remontin puolella oleva Timo uskoo, että seinien avaaminen tekisi kodista täydellisen, mutta Ruusu haaveilee kokonaan uudesta alusta vanhan talon korkeissa huoneissa, jossain Helsingin keskustassa.
– Oho, tervetuloa meille – ota pyykkisi mukaan, Tero sanoo nähdessään eteisessä olevan pyykkikoneen.
– Ensimmäinen asia, johon kiinnität huomiota, oli se ainoa negatiivinen juttu, joka käytävästä löytyi, Nina huomauttaa Terolle.
Tero kiinnittää huomiota asunnon haastavuuteen.
– Toiminnat ovat väärinpäin. On yleistä sekavuutta, hän sanoo.
Ruusu avaa Ninalle ja Terolle syitä, miksi asunto ei enää toimi hänen ja Timon tarpeisiin.
– Tämä ei sovellu tämänhetkiseen elämäämme ja tarpeisiimme. Täällä on yksi huone liikaa, ja se on pois säilytystiloista. Pyykkikone on eteisessä. Nykyinen makuuhuoneemme on hirveän ahdas, Ruusu listaa.
Tero sanoo saaneensa hyvän käsityksen pariskunnan asunnon haasteista. Samalla hän haluaa tietää, minkä kaiken pitää muuttua, jotta Tero saa Ruusun jäämään nykyiseen kotiin.
– Haaveilen huonekorkeudesta, joka olisi vähän enemmän kuin tämä, Ruusu sanoo.
Vastaus lyö Teron ällikällä.
– Käyn kysymässä yläkerrasta, Tero naureskelee.
– Onko tässä vielä yksi kerros? Voimmeko kysyä naapureilta, voisiko heidän lattiaansa korottaa hieman, Nina vitsailee.
Remppa vai muutto Ruudussa ja Nelosella maanantaisin 7.9. alkaen. Ruutu+-tilauksella näet seuraavan viikon jakson ennen muita.
VIDEO: Uusi Remppa vai muutto -sisustusarkkitehti Tero Pennanen lähes kolminkertaistaa Kampissa sijaitsevan asunnon arvon
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Yllätys hautausmaalla sekoittaa Petolliset-kilpailijoiden pasmat: "Miettikää, jos joku nousee haudasta!"3.9.2026 10:07:54 EEST | Tiedote
Petollisten 6. kausi starttaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 5.9.
Vain elämää alkaa perjantaina – yksi artisteista puuttuu joukosta1.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Rakastettu musiikkiohjelma Vain elämää palaa ruutuihin perjantaina. Ensimmäisessä jaksossa ohjelman kahdeksan artistia suuntaavat musiikkileirille vajaalukuisena.
Yllättävä tilanne Erikoisjoukoissa: kokelas kieltäytyy tehtävästä ja vaati vastauksia: "Nyt sinä kuuntelet!"1.9.2026 08:00:38 EEST | Tiedote
Erikoisjoukkojen 6. kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 3.9.
The Voice of Finlandissa tähtivalmentajamuutoksia – Arttu Wiskari jättää suosikkiohjelman28.8.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
The Voice of Finlandin tähtivalmentajana kolmen kauden ajan toiminut Arttu Wiskari jää pois ohjelmasta.
Selviytyjät Suomi alkaa sunnuntaina – peli alkaa historiallisella käänteellä26.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Selviytyjät Suomi palaa ruutuihin sunnuntaina. Heti pelin alussa kilpailijat joutuvat taistelemaan aivan perustarvikkeista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme