Finlands Jägareförbundets Eräkontti har slutit en avsiktsförklaring om samarbete gällande Loimu Labs lokaliseringtjänst

Nätbutiken med jaktinriktat sortiment, Oy Eräkontti Ab, som ägs av Finlands Jägareförbund och dess distrikt, och startup-företaget Loimu Labs Oy från Hollola, som utvecklar en positioneringstjänst, har den 3 september 2026 ingått en avsiktsförklaring om Eräkonttis eventuella delägarskap i positioneringsföretaget.

Enligt avsiktsförklaringen kommer företagen under den stundande hösten att testa Loimu Labs positioneringstjänst för jakthundar och jägare, som har utvecklats under två års tid, i jaktföreningar runtom i Finland.

Om piloteringen av tjänsten lyckas planenligt under kommande höst, kommer det i början av 2027 att föreslås för Jägareförbundets extra förbundsmöte att Eräkontti ska ingå ett aktieägaravtal med Loimu Labs i enlighet med avsiktsförklaringen. Enligt avtalet skulle Eräkontti äga majoriteten av rösträtten.

– Om piloteringen av positioneringstjänsten i jaktföreningarna lyckas som planerat, kommer ett förslag om Eräkonttis delägarskap i positioneringsföretaget att läggas fram för Jägareförbundets extra förbundsmöte. Om delägarskapet förverkligas skulle det ge finska jägare tillgång till, och beslutanderätt över, en alldeles egen positioneringstjänst, betonar Harri Käsmä, styrelseordförande för Eräkontti Oy och 2:e vice ordförande för Finlands Jägareförbund.

Positionerings- och kartprodukter för jägare, jaktföreningar och naturvandrare

Loimu Labs produkter omfattar en positioneringstjänst för jakt, en administrativ tjänst för arrendeavtal gällande jakträtter avsedd för jaktföreningar, samt tillhörande kringprodukter. Enligt avsiktsförklaringen utvecklas och underhålls produkterna av Loimu Labs. Eräkontti har ensamrätt att sälja dem.

– Den slutna avsiktsförklaringen beseglar ett tätt och inflytelserikt partnerskap med Jägareförbundet och nätbutiken Eräkontti gällande piloteringen av applikationen samt ett eventuellt ägarskap. För oss grundare av Loimu Labs är detta en tjänst som byggs för vildmarksfararens genuina vardag – från jägare till jägare. Genom att kombinera behovet av räckvidd för Jägareförbundets 140 000 medlemmar, våra partners gedigna erfarenhet och vår egen IT-kompetens säkerställer vi att finska jägare får produkter som perfekt motsvarar deras behov och en förstklassig service, sammanfattar Loimu Labs styrelseordförande Riku Korpela.

Avsikten är att lansera produkterna på marknaden till hösten 2027. Positioneringstjänsten byggs med ett öppet gränssnitt så att olika hundpejlar kan anslutas till tjänsten, förutsatt att tillverkarna vill delta i samarbetet. I pilotfasen under hösten deltar åtminstone MiniFinder och Teltonika hundpejlar i testsamarbetet.

Positionering till medlemspris för Jägareförbundets medlemmar

Jägareförbundets ordförande Petteri Lampinen betonar betydelsen av det potentiella delägarskapet för förbundets medlemmar:

– Avsiktsförklaringen innehåller ett villkor som innebär att Eräkontti säljer positioneringsprodukter till Jägareförbundets medlemmar med en betydande medlemsrabatt. Medlemskap i Jägareförbundet medför värdefulla förmåner för jägaren, för att inte tala om allt det effektiva intressebevakningsarbetet som förbundet utför, konstaterar Lampinen.

Grundarna av Loimu Labs Oy är proffs inom informations- och kommunikationsteknik. De flesta av dem är själva jägare. Om avsiktsförklaringen förverkligas blir Loimu Labs ett företag som tjänstgör de finska jägarna. Tack vare det öppna gränssnittet kan pejlar från olika tillverkare anslutas till tjänsten. Tjänsten är pålitlig på grund av sin skalbarhet, vilket gör att den fungerar problemfritt med olika antal användare. Positioneringsdatan är krypterad och är inte ens tillgänglig för tjänsteleverantören, såvida inte användaren själv väljer att dela sin platsinformation för att till exempel öka säkerheten under jakten.

Mer information:

· Harri Käsmä, styrelseordförande, Oy Eräkontti Ab, tel. 040 501 8953, harri.kasma@metsastajaliitto.fi

· Riku Korpela, styrelseordförande, Loimu Labs Oy, tel. 040 557 7629, riku.korpela@loimulabs.fi

· Petteri Lampinen, ordförande, Finlands Jägareförbund, tel. 040 055 5790, petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi