Eurooppalaiset teknologiajohtajat uskovat eurooppalaiseen malliin, vaikka ihailevat Piilaaksoa
4.9.2026 08:30:00 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Eurooppalaiset teknologia- ja alusta-alan johtajat pitävät kiinni eurooppalaisesta yhteiskuntamallista. He arvostavat Yhdysvaltojen innovaatiokykyä, mutta eivät jaa Piilaakson libertaaria aatetta. Näin todetaan VTM Elina Kiiski-Katajan väitöskirjassa, joka tarkastetaan Helsingin yliopistossa.
Alustoituminen muuttaa yhteiskuntaa yhtä perusteellisesti kuin teollistuminen aikanaan. Amerikkalaiset suuryritykset hallitsevat globaalia alustainfrastruktuuria. Eurooppalaisilla johtajilla on silti merkittävä rooli alakohtaisten alustojen rakentamisessa Euroopassa.
Piilaakson kapinahenki vastaan eurooppalainen unelma
Väitöstutkimuksen mukaan Piilaakson visiota on ohjannut libertaarismi, kylmän sodan innovaatiokulttuuri ja 1960-luvun vastakulttuuri. Visio korostaa individualismia ja näkee teknologian välineenä irtautua yhteiskunnan rakenteista.
Euroopan unioni on rakentanut digitaalisen sääntelynsä toisenlaiselle pohjalle: demokratialle, perusoikeuksille ja sosiaaliselle markkinataloudelle. Väitöskirja kutsuu tätä lähtökohtaa eurooppalaiseksi unelmaksi.
Kolme käsitystä yhteiskunnasta
Kiiski-Kataja haastatteli väitöskirjaansa 20 teknologia-alan johtajaa ja vaikuttajaa eri puolilta Eurooppaa, sekä suurista että pienistä yrityksistä.
Johtajien jaetut käsitykset yhteiskunnasta jakautuvat kolmeen tyyppiin. Talousliberaali ryhmä ihailee yhdysvaltalaista innovaatiokykyä, mutta sitoutuu silti eurooppalaiseen malliin ja suhtautuu kriittisesti EU:n teknologiasääntelyyn.
Sosiaaliliberaali ryhmä torjuu amerikkalaisen innovaatiomallin. Se korostaa eurooppalaista sosiaalista mallia ja suhtautuu myönteisesti EU-sääntelyyn. Radikaali ryhmä on pienempi vähemmistö, joka kyseenalaistaa uskon jatkuvaan talouskasvuun ja teknologiseen kehitykseen.
Johtajat kritisoivat sääntelyä, eivät demokratiaa
Johtajat näkevät demokratian kolmella tavalla: turvallisuutena, tulonjaon sosiaalisena sopimuksena tai yhteisinä arvoina ja instituutioina. He suhtautuvat teknologiaan myönteisesti, mutta eivät pidä sitä ratkaisuna yhteiskunnan ongelmiin.
Sääntelyä kritisoidaan, mutta instituutioille ei käännetä selkää. Johtajat tukevat demokratiaa ja vakiintuneita rakenteita sääntelykritiikistä huolimatta.
Väitöskirja kannustaa eurooppalaisia teknologiatoimijoita rakentamaan omia visioitaan Piilaakson mallien ihailun sijaan. Luovuuden merkitys voi olla eurooppalaisessa teknologiakentässä aliarvostettua, vaikka se voisi toimia kehityksen voimavarana.
Lisätiedot:
Elina Kiiski-Kataja
Puh. 044-5403367
elina.kiiski-kataja@helsinki.fi
*******************************
VTM Elina Kiiski-Kataja väittelee 4.9.2026 kello 13 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Imaginaries of European Technology Frontrunners - Towards the Silicon Valley Vision or the European Dream?". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Karoliina Eskelin -sali U3032, Fabianinkatu 33.
Vastaväittäjänä on Assistant Professor Elisabetta Ferrari, Aarhus University, ja kustoksena on Janne Matikainen.
Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Terveet elintavat keski-iässä tuovat paitsi vuosia myös onnellisuutta vanhuuteen3.9.2026 08:52:08 EEST | Tiedote
Miehet, joilla oli nelikymppisenä matala sydän- ja verisuonitautiriski, säilyttivät toimintakykynsä, onnellisuutensa ja elämänlaatunsa muita paremmin ikääntyessä, osoittaa miesten 50 vuoden seurantatutkimus.
Suomessa rahoitetaan jihadismia – tuomioita ei ole, vaikka sääntely on kattavaa1.9.2026 08:11:00 EEST | Tiedote
Väitöstutkimus osoittaa, että Suomi on toimeenpannut terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan kansainvälisen normiston kattavasti, mutta tästä huolimatta Suomessa ei ole annettu yhtään lainvoimaista tuomiota terrorismin rahoittamisesta.
Ilmastopolitiikkaan oppia kohtuuden rajoissa eläviltä28.8.2026 11:33:41 EEST | Tiedote
Noin 40 % maailman väestöstä elää tavalla, joka pitää heidän hiilijalanjälkensä lähes tai kokonaan kohtuuden rajoissa. Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ilmastopolitiikassa voitaisiin ottaa oppia heidän elämäntavoistaan ja samalla räätälöidä politiikkatoimet eri tuloluokille.
Koko suomalainen rengastusaineisto on nyt avoimesti saatavilla sähköisessä muodossa28.8.2026 07:15:00 EEST | Tiedote
Vuodesta 1913 lähtien Suomessa rengastetut linnut, yli 14 miljoonaa yksilöä, löytyvät nyt kaikki samasta sähköisestä tietokannasta, joka on tutkijoiden ja kansalaisten käytössä.
Elintapaohjaus pysäytti ikääntyneiden haurastumisen vuosiksi – ja toipuminenkin on mahdollista27.8.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Kahden vuoden monitekijäinen elintapaohjaus ehkäisi ikääntyneiden gerasteniaa eli toimintakykyä heikentävää oireyhtymää vielä viisi vuotta ohjelman päättymisen jälkeen. Ohjaus paransi myös muistitoimintoja gerastenian asteesta riippumatta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme