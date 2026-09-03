Eurooppalaiset teknologiajohtajat uskovat eurooppalaiseen malliin, vaikka ihailevat Piilaaksoa

Alustoituminen muuttaa yhteiskuntaa yhtä perusteellisesti kuin teollistuminen aikanaan. Amerikkalaiset suuryritykset hallitsevat globaalia alustainfrastruktuuria. Eurooppalaisilla johtajilla on silti merkittävä rooli alakohtaisten alustojen rakentamisessa Euroopassa.

Piilaakson kapinahenki vastaan eurooppalainen unelma

Väitöstutkimuksen mukaan Piilaakson visiota on ohjannut libertaarismi, kylmän sodan innovaatiokulttuuri ja 1960-luvun vastakulttuuri. Visio korostaa individualismia ja näkee teknologian välineenä irtautua yhteiskunnan rakenteista.

Euroopan unioni on rakentanut digitaalisen sääntelynsä toisenlaiselle pohjalle: demokratialle, perusoikeuksille ja sosiaaliselle markkinataloudelle. Väitöskirja kutsuu tätä lähtökohtaa eurooppalaiseksi unelmaksi.

Kolme käsitystä yhteiskunnasta

Kiiski-Kataja haastatteli väitöskirjaansa 20 teknologia-alan johtajaa ja vaikuttajaa eri puolilta Eurooppaa, sekä suurista että pienistä yrityksistä.

Johtajien jaetut käsitykset yhteiskunnasta jakautuvat kolmeen tyyppiin. Talousliberaali ryhmä ihailee yhdysvaltalaista innovaatiokykyä, mutta sitoutuu silti eurooppalaiseen malliin ja suhtautuu kriittisesti EU:n teknologiasääntelyyn.

Sosiaaliliberaali ryhmä torjuu amerikkalaisen innovaatiomallin. Se korostaa eurooppalaista sosiaalista mallia ja suhtautuu myönteisesti EU-sääntelyyn. Radikaali ryhmä on pienempi vähemmistö, joka kyseenalaistaa uskon jatkuvaan talouskasvuun ja teknologiseen kehitykseen.

Johtajat kritisoivat sääntelyä, eivät demokratiaa

Johtajat näkevät demokratian kolmella tavalla: turvallisuutena, tulonjaon sosiaalisena sopimuksena tai yhteisinä arvoina ja instituutioina. He suhtautuvat teknologiaan myönteisesti, mutta eivät pidä sitä ratkaisuna yhteiskunnan ongelmiin.

Sääntelyä kritisoidaan, mutta instituutioille ei käännetä selkää. Johtajat tukevat demokratiaa ja vakiintuneita rakenteita sääntelykritiikistä huolimatta.

Väitöskirja kannustaa eurooppalaisia teknologiatoimijoita rakentamaan omia visioitaan Piilaakson mallien ihailun sijaan. Luovuuden merkitys voi olla eurooppalaisessa teknologiakentässä aliarvostettua, vaikka se voisi toimia kehityksen voimavarana.

Lisätiedot:

Elina Kiiski-Kataja

Puh. 044-5403367

elina.kiiski-kataja@helsinki.fi

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VTM Elina Kiiski-Kataja väittelee 4.9.2026 kello 13 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Imaginaries of European Technology Frontrunners - Towards the Silicon Valley Vision or the European Dream?". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Karoliina Eskelin -sali U3032, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on Assistant Professor Elisabetta Ferrari, Aarhus University, ja kustoksena on Janne Matikainen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.