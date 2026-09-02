Suomen vetyklusteri Puolassa edistämässä Itämeren alueen vetymarkkinaa
3.9.2026 16:44:58 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Suomen vetyklusteri osallistui Puolan Varsovassa järjestettyyn merkittävään Itämeren alueen energiayhteistyötä edistävään konferenssiin torstaina 3.9.2026: ”Baltic Energy Conference – Cooperation for a Resilient Future”.
Euroopan johtaviin energiayhtiöihin lukeutuva Puolan ORLEN järjesti tilaisuuden edistääkseen alueellista energiayhteistyötä ja luodakseen lisää näkyvyyttä Itämeren alueen potentiaalille puhtaan siirtymän, energiaomavaraisuuden ja toimitusvarman energiajärjestelmän johtotähtenä koko EU:n alueella.
Tilaisuuden yhteydessä allekirjoitettiin myös aiesopimus Itämeren alueen energiayritysten yhteistyön tiivistämiseksi. Uuteen Baltic Energy Alliance -yhteenliittymään liittyi 14 energia-alan yritystä yhdeksästä Itämeren alueen maasta.
Konferenssissa keskusteltiin myös kriittisen infrastruktuurin turvaamisen tärkeydestä erityisesti Itämeren alueella sekä alueellisen infrastruktuurin ja varastojen roolista laajemman vetymarkkinan edistämisessä.
Itämeren alueen potentiaali niin uusiutuvan energian tuottajana, vedyn tuottajana kuin myös vedyn ja vedyn jatkojalosteiden käyttäjänä on merkittävä. Samanaikaisesti Itämeren alue on geopoliittisen tilanteen takia erityisen relevantti energiaturvallisuuden- ja omavaraisuuden, yhteiskunnallisen resilienssin ja kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden näkökulmasta.
Konferenssissa Suomen vetyklusteria edusti mm. hallituksen puheenjohtaja Herkko Plit: “On äärimmäisen tervetullutta, että Puola ottaa lisääntyvissä määrin roolia Itämeren alueen vetymarkkinan edistäjänä. Olemme viime aikoina nähneet Saksasta positiivisia markkinaa luovia päätöksiä. Puolan aikaisempaa aktiivisempi rooli on hyvä uutinen Suomen vetyhankkeille. Konferenssi vahvisti yhteistä näkemystä ja korosti alueellisen yhteistyön tärkeyttä”.
Lisätietoja:
Herkko Plit
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen vetyklusteri
Herkko.Plit@p2x.fi
+358 50 4620788
Suomen vetyklusteri ry – Hydrogen Cluster Finland on noin 90 eri toimialoilla toimivan yrityksen ja elinkeinoelämän liittojen yhteisö. Maaliskuussa 2025 klusteri järjestyi viralliseksi yhdistykseksi ja toimialajärjestöksi, jonka myötä sen kyky kirittää yhteistyötä ja tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa vahvistui entisestään. https://h2cluster.fi
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