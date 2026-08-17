Keskimaa ja S-Pankki rakentavat uuden palvelukokonaisuuden Seppälän Prismaan

Seppälän Prisman kiinteistöön suunniteltu uusi S-Pankin palvelukokonaisuus kokoaa nykyisen Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen sekä S-Pankkiirien palvelut saman katon alle. Kevääksi 2027 valmistuvat uudet tilat tarjoavat toimivat ja modernit puitteet henkilökohtaiseen pankkiasiointiin. Seppälän Prisman keskeinen sijainti sekä hyvät pysäköintimahdollisuudet tekevät pankkiasioinnista helposti saavutettavan. S-Pankkiirit palvelevat tällä hetkellä Jyväskylän keskustassa Torikulman liiketiloissa.

− Haluamme tarjota asiakkaille mahdollisimman sujuvan ja mutkattoman palvelukokemuksen kokoamalla pankkimme palveluita saman katon alle. Tämä kun päästään toteuttamaan vieläpä moderneilla tiloilla ja erinomaisella saavutettavuudella, olemme todella innoissamme muutoksesta, toteaa S-Pankin Tampereen ja Jyväskylän aluejohtaja Ilari Tyrkkö.

S-Pankin uusien palvelutilojen suunnittelu on käynnissä, ja rakentaminen alkaa tammikuussa 2027. Tilajärjestelyt aiheuttavat joitakin muutoksia Prisma Seppälän vuokralaisten sijoittumiseen.

– S-Pankin palvelujen keskittäminen Seppälän Prismaan tarjoaa asiakasomistajille jatkossa entistä kattavammat palvelut yhdestä paikasta, toteaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

Tilojen rakentaminen toteutetaan talven aikana, ja uuden palvelukokonaisuuden tavoitteena on avautua keväällä 2027. Remontin tarkempi aloitusajankohta ja avauspäivä täsmentyvät suunnittelun edetessä.



S-Pankin palvelut ovat asiakkaiden saatavilla myös S-mobiilissa ja verkkopankissa ajasta ja paikasta riippumatta. Muutoksella ei ole vaikutusta Keskimaan alueen muihin Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki –pisteisiin.