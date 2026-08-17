Osuuskauppa Keskimaa

Keskimaa ja S-Pankki rakentavat uuden palvelukokonaisuuden Seppälän Prismaan

4.9.2026 08:30:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote

Jaa

Osuuskauppa Keskimaa ja S-Pankki yhdistävät S-Pankin palvelut Seppälän Prisman kiinteistöön Jyväskylässä ensi keväästä lähtien. Uusiin tiloihin yhdistyvät keskustassa sijaitsevat S-Pankkiirien palvelut sekä nykyisen Prisma Seppälän Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen palvelut. Palvelukokonaisuuden avauduttua asiakkaat saavat samasta paikasta päivittäiset asiakasomistaja- ja pankkipalvelut sekä sijoittamisen ja varainhoidon palvelut.

Nainen työskentelee tietokoneella, näytöllä näkyy S-ryhmän verkkosivu.
Seppälän Prisman kiinteistöön suunniteltu uusi S-Pankin palvelukokonaisuus kokoaa nykyisen Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen sekä S-Pankkiirien palvelut saman katon alle. Helena Vepsäläinen Osuuskauppa Keskimaa

Seppälän Prisman kiinteistöön suunniteltu uusi S-Pankin palvelukokonaisuus kokoaa nykyisen Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen sekä S-Pankkiirien palvelut saman katon alle. Kevääksi 2027 valmistuvat uudet tilat tarjoavat toimivat ja modernit puitteet henkilökohtaiseen pankkiasiointiin. Seppälän Prisman keskeinen sijainti sekä hyvät pysäköintimahdollisuudet tekevät pankkiasioinnista helposti saavutettavan. S-Pankkiirit palvelevat tällä hetkellä Jyväskylän keskustassa Torikulman liiketiloissa.

− Haluamme tarjota asiakkaille mahdollisimman sujuvan ja mutkattoman palvelukokemuksen kokoamalla pankkimme palveluita saman katon alle. Tämä kun päästään toteuttamaan vieläpä moderneilla tiloilla ja erinomaisella saavutettavuudella, olemme todella innoissamme muutoksesta, toteaa S-Pankin Tampereen ja Jyväskylän aluejohtaja Ilari Tyrkkö.

S-Pankin uusien palvelutilojen suunnittelu on käynnissä, ja rakentaminen alkaa tammikuussa 2027. Tilajärjestelyt aiheuttavat joitakin muutoksia Prisma Seppälän vuokralaisten sijoittumiseen.

– S-Pankin palvelujen keskittäminen Seppälän Prismaan tarjoaa asiakasomistajille jatkossa entistä kattavammat palvelut yhdestä paikasta, toteaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

Tilojen rakentaminen toteutetaan talven aikana, ja uuden palvelukokonaisuuden tavoitteena on avautua keväällä 2027. Remontin tarkempi aloitusajankohta ja avauspäivä täsmentyvät suunnittelun edetessä.

S-Pankin palvelut ovat asiakkaiden saatavilla myös S-mobiilissa ja verkkopankissa ajasta ja paikasta riippumatta. Muutoksella ei ole vaikutusta Keskimaan alueen muihin Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki –pisteisiin.

Avainsanat

keskimaaosuuskauppa keskimaas-pankkiasiakasomistajapalvelu ja s-pankki -pisteprisma seppäläs-pankki-palvelutasiakasomistajan palvelutpankkipalvelut

Yhteyshenkilöt

Osuuskauppa Keskimaa, Niko Toivanen, talousjohtaja, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi
S-Pankki Oyj, Tampereen ja Jyväskylän aluejohtaja Ilari Tyrkkö, 050 570 2549, ilari.tyrkko@s-pankki.fi

Kuvat

Nainen työskentelee tietokoneella, näytöllä näkyy S-ryhmän verkkosivu.
Seppälän Prisman kiinteistöön suunniteltu uusi S-Pankin palvelukokonaisuus kokoaa nykyisen Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen sekä S-Pankkiirien palvelut saman katon alle.
Helena Vepsäläinen Osuuskauppa Keskimaa
Lataa

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye