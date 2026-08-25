Janita Autio kuvasi 16 yrittäjää heidän työympäristöissään – Oodi yrittäjyydelle -näyttely avautui Helsingissä
3.9.2026 22:25:41 EEST | UKKO.fi | Tiedote
Valokuvaaja Janita Aution ja UKKO.fi:n yhteisen Oodi yrittäjyydelle -valokuvanäyttelyn avajaisia vietettiin 3. syyskuuta kutsuvierastilaisuudessa Mall of Triplassa. Näyttely esittelee 16 suomalaista yrittäjää ja heidän tarinansa. Triplasta näyttely jatkaa Helsingin päärautatieasemalle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ja se on yleisön nähtävillä 25. lokakuuta asti. Näyttely on kaikille avoin ja maksuton.
”Pienyrittäjät eivät ole Suomen talouden sivuroolissa, vaan aivan sen ytimessä. Yli 90 prosenttia suomalaisista yrityksistä on alle kymmenen hengen yrityksiä. Suuria, yli 250 hengen yrityksiä on koko Suomessa noin 0,2 prosenttia yrityskannasta. Eli ne menestystarinat, joita me yleisesti pidämme yrittäjyyden esikuvana, ovat kirjaimellisesti kahden promillen ilmiö”, UKKO.fin toimitusjohtaja Aleksi Simola sanoi avajaisissa.
Suomessa toimii yli 600 000 yritystä, joista 96 prosenttia on alle kymmenen henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Yrittäjistä 72 prosenttia työskentelee yksin. Lukujen, ennusteiden ja tulosten taakse jää kuitenkin helposti näkymättömiin se, keitä yrittäjät ovat, mitä he tekevät ja miksi he ovat valinneet yrittäjyyden.
Janita Aution ja UKKO.fi:n toteuttama Oodi yrittäjyydelle -näyttely tekee nämä ihmiset näkyviksi ja näyttää 15 valokuvan voimin, kuinka monella tavalla Suomessa voi toimia yrittäjänä. Nämä kuvat eivät ole näkyvillä pienessä galleriassa. Ne ovat Triplan aukiolla, sen jälkeen päärautatieaseman postihallissa, ja lokakuun ajan Helsinki-Vantaan lentokentän saapuvien aulassa.
“Syy tähän on yksinkertainen. Taidegalleriaan tulevat ne, jotka ovat jo kiinnostuneita. Me halusimme ihmisiä, jotka eivät taidegalleriaan tulisi. Siksi on hienoa, että saimme ikuistettua tähän näyttelyyn 16 keskenään hyvin erilaista yrittäjää ja näyttelyn esille eri puolille pääkaupunkiseutua”, Simola totesi avajaisissa.
Maanviljelijästä psykoterapeuttiin ja hävikkikukkakauppiaaseen
Näyttelyyn haettiin yrittäjiä avoimella haulla, joka keräsi satoja hakemuksia. Hakijoiden joukosta valitut 16 yrittäjää kuvattiin heidän omissa työympäristöissään eri puolilla Suomea.
Mukana on muun muassa maanviljelijöitä, remontoija, hävikkikukkakauppias, psykoterapeutti, ratsastusvalmentaja, kuvataiteilija, rikoskirjailija, sisällöntuottaja, säveltäjä-sovittaja, metsureita, parturi-kampaaja, handpoke-tatuoija ja toimitusjohtaja.
”Kun UKKO.fi pyysi minua toteuttamaan kanssaan näyttelyn, joka nostaisi suomalaiset pienyrittäjät valokeilaan, ajatus tuntui heti tärkeältä. Jo avoimeen hakuun tulleiden hakemuksen määrä osoitti, kuinka paljon erilaisia yrittäjätarinoita Suomessa on. Vielä vaikuttavampaa oli päästä tapaamaan nämä 16 yrittäjää. Vaikka halusimme näyttää ennen kaikkea yrittäjyyden monimuotoisuuden, huomasin nopeasti, kuinka paljon yhteistä yrittäjissä on: rohkeutta, sitkeyttä, periksiantamattomuutta, ratkaisukeskeisyyttä, paineensietokykyä ja myös sitä kuuluisaa hulluuskerrointa”, Autio sanoi avajaisissa.
Yksi näyttelyyn kuvatuista yrittäjistä on siivouspalveluyrittäjä ja viiden lapsen äiti Kristiina Kemppainen. Hän kiteyttää oman yrittäjyytensä näin:
”Ensin rakastuin yrittämiseen ja sitten vielä toiseen yrittäjään. Aika kokonaisvaltaisen yrittämisen tiellä tässä on oltu jo yli 15 vuotta.”
Vaikka näyttelyn yrittäjät ovat eri-ikäisiä, eri puolilta Suomea ja keskenään hyvin erilaisilta aloilta, heitä yhdistävät avarakatseisuus, luovuus sekä kyky toimia ja löytää ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa. Monelle yrittäjyys merkitsee vapautta, elämäntapaa ja jatkuvaa oppimista.
”Yrittäjät ovat ennen kaikkea tekijöitä”
Autio on itse toiminut yrittäjänä lähes 11 vuotta. Hänen mukaansa yrittäjyys on mahdollistanut sekä oman työn että koko elämän rakentamisen omannäköiseksi.
”Yrittäjänä parasta on se, ettei itseään tarvitse lokeroida. Voin olla valokuvaaja, tapahtumien juontaja, kampanjoiden ideoija ja uusien maailmojen luoja – välillä kaikkea samana päivänä. Yrittäjyys on vienyt minut paikkoihin ja huoneisiin, joihin en olisi koskaan kuvitellut pääseväni. Sen kautta olen oikeastaan löytänyt myös itseni”, Autio sanoi.
Aution mukaan julkisessa keskustelussa yrittäjyyttä käsitellään usein riskien ja epävarmuuden tai poikkeuksellisten menestystarinoiden kautta. Näyttely tuo niiden rinnalle tavallisten mutta vaikuttavien yrittäjien todellisuuden.
”Puhuisin yrittäjien sijaan mielelläni myös tekijöistä, sillä juuri sitä yrittäjät ovat: ihmisiä, jotka saavat asioita aikaan. Yrittäjyydestä puhutaan liian usein riskien, epävarmuuden ja epäonnistumisen kautta. Jos haluamme Suomeen lisää yrittäjyyttä, tarvitsemme enemmän myönteisiä, samaistuttavia ja inspiroivia yrittäjätarinoita. Kuten yksi näyttelyyn kuvatuista yrittäjistä sanoi: yrittäjyys pelastaa vielä Suomen. Tämä näyttely on minun rakkauskirjeeni yrittäjyydelle ja kaikille näille tekijöille”, Autio totesi avajaisissa.
Oodi yrittäjyydelle -näyttely avautui valtakunnallisen yrittäjän päivän kynnyksellä kunnianosoituksena suomalaisille yrittäjille ja heidän tekemälleen työlle. Näyttely on avoinna yleisölle maksutta.
Oodi yrittäjyydelle by Janita Autio x UKKO.fi -näyttelykiertue
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Mall of Tripla, Helsinki: 4.-9.9.2026
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Helsingin päärautatieasema, Postihalli 10.9.-16.9.2026
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Finavian saapuvat-aula lentoasema 26.9.-25.10.2026
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Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Tutustu näyttelyyn ja yrittäjätarinoihin: https://ukko.fi/oodi-yrittajyydelle-valokuvanayttely/
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Leena Honkajuuri
Viestintä, UKKO.fi
leena.honkajuuri@ukko.fi P. 040 1955943
Kaikki näyttelyn painokelpoiset kuvat löytyvät täältä:
https://www.dropbox.com/scl/fo/vodjj28tdyt05rtyez22t/AEQ0Mua6X3sCZ83igzxDojk?rlkey=yxfnbmz724lbf950vaj7cxtsu&st=p3ysea1w&e=1&dl=0
Kuvia näyttelyn avajaisista löytyy täältä: https://www.dropbox.com/scl/fo/pov3082dbsd5kp2hd91wz/ADePX4mwbPupi28KtZqeQpQ/OODI%20YRITT%C3%84JYYDELLE_PRESS?dl=0&rlkey=aotll8iymq1627fv42dntq7rp&subfolder_nav_tracking=1
Kuvatut yrittäjät:
- Sami Benamed – Helsinki
- Maija Eskelinen – Liminka
- Veli-Pekka Franssila – Tampere
- Rolf Gustavson – Porvoo
- Heidi Hetemäki – Espoo
- Janita Hirvihuhta – Helsinki
- Kristiina Kemppainen – Raahe
- Johanna Oras – Koski TL
- Petri Peltoniemi & Jani Ryhänen – Pornainen
- Linda Rantanen – Rauma
- Lee Su Ling – Helsinki
- Wilma Teittinen – Mikkeli / Lissabon / Helsinki
- Ville Vaurio – Vantaa
- Salla von Arb – Espoo
- Henrik Wennerstrand – Lohja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miko PaassiltaViestintäUKKO Yrittäjyyspalvelut Oy / UKKO.fiPuh:044 306 1981miko.paassilta@ukko.fi
Kuvat
UKKO.fi
UKKO.fi on suomalainen yrittäjyyspalvelu, joka tukee pienyrittäjää yrittäjyyspolun kaikissa vaiheissa – aina kevytyrittäjän ensimmäisestä laskusta osakeyhtiön tilinpäätökseen.
Palvelu on helpottanut yrittäjän hallinnollista taakkaa vuodesta 2012, ja tähän mennessä sen puoleen on kääntynyt yli 230 000 pienyrittäjää. Samalla UKKO.fi on kertonut tarinoita lukujen takaa. UKKO.fi:n missio on luoda maailma, jossa jokainen haluaa olla yrittäjä.
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