Varman omistama Keilaniemen Portti valmistui – uniikista toimitilasta tuli Espoon näkyvä maamerkki
4.9.2026 08:43:33 EEST | Varma | Tiedote
Puuverhoiltu julkisivu ja uniikki arkkitehtuuri tekevät Varman rakennuttamasta Keilaniemen Portista Espoon sisääntulon maamerkin. Runsas luonnonvalo, puun käyttö sisätiloissa ja harkitut yksityiskohdat muodostavat toimitilasta viihtyisän ympäristön, joka tukee myös työhyvinvointia.
Keilaniemen Portti on taidokas näyte toimitilasta, joka on rakennettu pienelle tontille liikenneväylien risteykseen. Keilaniemen Portti erottuu ympäristöstään kaltevasti nousevan muotonsa ja puuverhoillun julkisivunsa ansiosta.
Rakennuksen eteläpäädyssä kerroksia on vain yksi, mutta kaikkiaan rakennus kohoaa 56 metrin korkeuteen, ja siinä on korkeimmillaan 13 maanpäällistä kerrosta. Keilaniemen Portti on yksi Euroopan korkeimmista toimitilarakennuksista, jossa käytetään rungon keskeisenä materiaalina puuta.
– Keilaniemen Portti on ollut vaativa ja arkkitehtonisesti kunnianhimoinen hanke, ja olemme iloisia, että rakennus valmistui aikataulussa. Lämmin kiitos kuuluu kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille, joiden osaaminen ja sitoutuminen ovat olleet ratkaisevassa roolissa. Olemme ylpeitä lopputuloksesta ja toivomme, että vuokralaiset viihtyvät rakennuksessa pitkään, Varman sijoitusjohtaja Sampsa Ratia sanoo.
Keilaniemen Portin arkkitehtuurista vastaa arkkitehtitoimisto ARCO Architecture Company Oy ja hankkeen toteutuksesta Jatke Toimitilat Oy. Keilaniemen Portin vuokralaisia ovat Metsä Group, CSC Tieteen tietotekniikan keskus ja ravintolatoiminnasta vastaava Soupster. Vuokrattavia tiloja on yhteensä 17 700 kerrosneliötä.
– Hanke edustaa suomalaisessa rakentamisessa uutta aikakautta, jossa vastuullisuus, arkkitehtoninen muotoilu ja käyttäjälähtöisyys yhdistyvät kestävällä tavalla. Keilaniemen edessä avautuva suomalainen saaristoluonto sekä kapea rakennuspaikka ovat toimineet arkkitehtuurin ja materiaalivalintojen lähtökohtina, ARCO Architecture Companyn arkkitehti Arndt Heinzmann sanoo.
– Keilaniemen Portti tarjoaa käytännölliset toimistotilat, joissa myös viihtyisyys ja työhyvinvointi on huomioitu poikkeuksellisen vahvasti. Laadukkaille toimitiloille on kysyntää, mistä osoituksena on se, että rakennus vuokrattiin täyteen reilussa puolessa vuodessa rakentamisen aloituspäätöksestä, Ratia kertoo.
Harkitut materiaalivalinnat ja runsas puun käyttö pienentävät hiilijalanjälkeä
Keilaniemen Portin rungon muodostavat liimapuusta valmistetut pilarit ja kierrätysteräksestä valmistetut palkit. Välipohjissa on käytetty puuta ja betonia yhdistävää rakennetta. Teräsbetoniset porras- ja hissikuilut varmistavat puupilarirakenteisen rungon jäykkyyden. Eri materiaalien vahvuudet on yhdistetty tarkoituksenmukaisesti: puu pienentää hiilijalanjälkeä ja tuo tiloihin lämpöä, kun taas teräs ja betoni tukevat rakenteiden kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä.
– Rakentamisessa on pyritty oikeiden ja kohteeseen sopivien rakennusmateriaalien valinnalla siihen, että rakennuksesta tulee mahdollisimman pitkäikäinen, huollettavissa oleva ja ympäristöystävällinen, Ratia sanoo.
– Kyseessä on yksi Jatke Toimitilojen historian merkittävimmistä hankkeista. Puurakentamisen mahdollisuudet ja osaaminen on urakassa viety uudelle tasolle erityisesti rakentamisen nopeuden, turvallisuuden ja ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Työmaaorganisaatio on tehnyt koko hankkeen ajan erinomaista työtä, ja hanketta on siivittänyt poikkeuksellisen hyvä yhteistyö tilaajan, yhteistyökumppaneiden ja aliurakoitsijoiden kanssa, Jatke Toimitilojen toimitusjohtaja Antti Raunemaa sanoo.
Luonnonvalo ja luonnonläheiset sisustusmateriaalit tukevat työhyvinvointia
Yksi näyttävä osa rakennusta on lähes maantasosta alkava kaltevasti nouseva viherkatto. Katon ylimmälle osalle on asennettu aurinkopaneeleja. 14. kerroksen kattoterassilta avautuu näkymä Espoon saaristoon.
Rakennuksen muoto on suunniteltu niin, että sisätiloihin pääsee mahdollisimman paljon luonnonvaloa lattiasta kattoon ulottuvien ikkunoiden kautta. Sisätilojen keskeinen sisustuselementti on puu. Aulaan on sijoitettu myös oikea puu, sarviketapani. Viihtyisyyttä on luotu sammalasetelmilla ja kasvi-istutuksilla.
– Tontin rajoja myötäilevä pehmeä, taitteinen ja veistoksellinen muoto avaa työtiloista näkymiä eri suuntiin, ja ylimmistä kerroksista avautuvat upeat näkymät merelle. Rakennus muodostaa samalla melusuojan Kehä I:n ja rannan oleskelualueiden väliin, Heinzmann sanoo.
Keilaniemen Portille tullaan hakemaan BREEAM Excellent -ympäristösertifikaattia, joka arvioi rakennuksen ympäristövastuullisuutta muun muassa energiatehokkuuden, materiaalivalintojen ja käyttäjien hyvinvoinnin näkökulmasta.
Keskeinen sijainti palvelee työmatkaliikennettä
Entiselle autojen pysäköintialueelle noussut Keilaniemen Portti sijaitsee Kehä I:n ja Länsiväylän risteyksessä Espoon Keilaniemessä. Välittömässä läheisyydessä ovat Keilaniemen metroasema ja Raide-Jokerin päätepysäkki. Sijainti ja saavutettavuus julkisella liikenteellä ovat olleet alusta lähtien hankkeen keskeisiä lähtökohtia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sampsa RatiaSijoitusohtaja, kiinteistötPuh:040 564 4456sampsa.ratia@varma.fi
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
Kuvat
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 1 003 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2026 lopussa 71,4 miljardia euroa.
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