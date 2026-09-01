Lapelland viisinkertaistaa valmistuskapasiteettinsa miljoonainvestoinnilla – uusi tehdas avataan syyskuussa

Suomen suurin vaunuvalmistaja ensirekisteröinneillä mitattuna, Lapelland, avaa uuden 4 000 neliömetrin tuotantolaitoksen Pyhännällä syyskuussa. Kyseessä on yhtiön historian suurin investointi, arvoltaan yli 3 miljoonaa euroa. Investointi vastaa yhtiön voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään ja mahdollistaa tuotannon merkittävän kasvattamisen sekä kansainvälisen kasvun jatkumisen.

Uusi tehdas sijaitsee Lapellandin nykyisen tuotantolaitoksen välittömässä läheisyydessä. Myös vanha tehdas jatkaa toimintaansa uuden tehtaan rinnalla, joten Lapellandin tuotantokapasiteetti kasvaa merkittävästi kahden tuotantolaitoksen muodostamana kokonaisuutena. Uuden tehtaan avajaisia vietetään keskiviikkona 9. syyskuuta 2026 Pyhännällä.

”Kysyntä on kasvanut niin nopeasti, että nykyinen tehtaamme ei enää riittänyt vastaamaan siihen. Uusi tuotantolaitos mahdollistaa sen, että pystymme kasvattamaan valmistusmääriä menettämättä sitä laatua ja käsityön jälkeä, josta Lapelland tunnetaan. Haluamme jatkossakin rakentaa mökit ja saunat Suomessa. Se on meille periaatteellinen valinta, ei vain kilpailuetu.”

– Pete Lohi, toimitusjohtaja, Lapelland Oy

Kasvava kysyntä vauhdittaa tuotannon laajentamista

Lapelland valmistaa Pyhännällä suomalaisia vaunumökkejä ja vaunusaunoja, jotka toimitetaan asiakkaille täysin käyttövalmiina. Liikuteltavuuden mahdollistava alustaratkaisu tekee mökin tai saunan siirtämisestä vaivatonta ja mahdollistaa sijoittamisen monenlaisiin ympäristöihin ilman perinteisen rakentamisen vaatimaa työmaata.

Yhtiön tuotteiden kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti sekä Suomessa että ulkomailla. Uuden tuotantolaitoksen tavoitteena on kasvattaa valmistuskapasiteettia, tehostaa tuotantoa ja luoda entistä paremmat edellytykset tuotekehitykselle.

Lapellandin valmistus perustuu pitkälle standardoituun tuotantoprosessiin, jossa kokeneet puusepät rakentavat jokaisen mökin ja saunan sisätiloissa, säältä suojassa, käytännössä täysin valmiiksi jo tehtaalla. Näin asiakkaalle voidaan toimittaa käyttövalmis kokonaisuus, joka ei vaadi maatöitä tai muita raskaita työvaiheita tontilla.

Rakennushanke käynnistyi keväällä 2025

Uuden tuotantolaitoksen rakennushanke käynnistyi huhtikuussa 2025. Ensimmäinen tuotantolinja käynnistyi toukokuussa 2026, ja koko tuotantolaitos otetaan virallisesti käyttöön syyskuun avajaisten yhteydessä.

Yli 3 miljoonan euron investointi on Lapellandin historian suurin yksittäinen tehdasinvestointi. Uusi tuotantolaitos tuo noin 4 000 neliömetriä uutta tuotantotilaa nykyisen tehtaan rinnalle.

Kaksi tuotantolaitosta Pyhännällä

Uuden tehtaan käyttöönotto ei tarkoita vanhan tuotantolaitoksen sulkemista. Molemmat tehtaat jäävät Lapellandin käyttöön ja muodostavat jatkossa yhtiön Pyhännän tuotantokokonaisuuden.

”Pyhäntä on Lapellandille enemmän kuin pelkkä tehtaan sijaintipaikkakunta. Täältä löytyvät osaaminen, tekijät ja yhteistyöhaluinen kunta, joiden varaan koko yrityksemme on rakennettu. Kaksi tehdasta samalla paikkakunnalla kertoo siitä, että uskomme vahvasti sekä Pyhääntään että suomalaiseen valmistukseen myös tulevina vuosina.” – Pete Lohi, toimitusjohtaja, Lapelland Oy

Lapelland on kasvanut viime vuosina nopeasti ja noussut ensirekisteröinneillä mitattuna Suomen suurimmaksi vaunuvalmistajaksi. Uuden tuotantolaitoksen tavoitteena on mahdollistaa kasvun jatkuminen ja vahvistaa yhtiön asemaa myös kansainvälisillä markkinoilla.

Median edustajat tervetulleita avajaisiin

Lapellandin uuden tuotantolaitoksen avajaisia vietetään keskiviikkona 9.9.2026 klo 13.00 alkaen Pyhännällä.

Avajaisten yhteydessä medialla on mahdollisuus tutustua uuteen tuotantolaitokseen, nähdä vaunumökkien ja vaunusaunojen valmistusta sekä haastatella Lapellandin johtoa.

Paikka: Lapellandin uusi tuotantolaitos, Leiviskäntie 2, 92930 Pyhäntä

Ajankohta: keskiviikko 9.9.2026 klo 13.00