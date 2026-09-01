Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 8.9. kokouksen ennakkotiedote
4.9.2026 15:53:19 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 8. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa toimialan ensi vuoden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelman käsittelyä. Lisäksi lautakunta käsittelee muun muassa omalääkäripalvelujen hankintaa.
Vuoden 2027 talousarvioehdotus ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelma
Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa toimialan ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelman käsittelyä.
Toimiala tavoittelee ensi vuonna 31 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta. Ylijäämällä varaudutaan valtion rahoituksen nopeaan tiukkenemiseen.
Toimialan vuoden 2027 arvioidut tulot ovat 288,6 miljoonaa euroa ja menot 3 446,1 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus Helsingille on tämän hetken tiedon mukaan ensi vuodelle 3 185,6 miljoonaa euroa. Menojen arvioidaan kasvavan noin 4,8 prosenttia vuoden 2026 talousarvioon verrattuna.
Merkittävimmät kustannusten kasvua selittävät tekijät ovat palkankorotukset, ostettavien palvelujen ja tarvikkeiden kustannustason nousu sekä lakisääteisten muutosten kustannusvaikutukset.
Lisätietoa
- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus 2027 ja talousarviosuunnitelma 2027–2029
- toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi
- talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi
Helsinki haluaa parantaa hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta omahoitaja-omalääkärimallilla
Lautakunnalle esitetään, että Helsinki hankkisi omalääkärin palveluja yrittäjänä toimivilta lääkäreiltä. Hankinnan tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä, vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja tukea omahoitaja-omalääkärimallin käyttöönottoa Helsingin terveysasemilla.
Terveysasemilla otetaan asteittain käyttöön omahoitaja-omalääkärimalli. Hankinta tukee toimintamallin ripeää laajentamista ja tarjoaa yhä useammalle helsinkiläiselle mahdollisuuden asioida tuttujen ammattilaisten kanssa.
Omahoitaja-omalääkärimalli tukee myös terveys- ja hyvinvointikeskusten toimintatapaa, joka takaa helsinkiläisille tarvittaessa moniammatillisen tuen.
Lautakunta käsittelee periaatteita, joiden mukaisesti omalääkäripalveluja hankittaisiin Omalääkärirekisteriin hyväksytyiltä palveluntuottajilta.
Omalääkäri hoitaa asiakkaansa kokonaisvaltaisesti
Omalääkärimallissa lääkäri vastaa sovitun väestön omalääkäripalveluista pitkäjänteisesti ja sitoutuu huolehtimaan asiakkaidensa hoidosta kokonaisvaltaisesti. Yrittäjäomalääkärit eivät ole virkasuhteessa Helsinkiin, vaan he tarjoavat palveluja sovitun alueen asukkaille sopimuksen mukaisesti.
Tavoitteeksi on asetettu, että Helsingissä toimisi vuoden 2027 loppuun mennessä kymmenen yrittäjäomalääkäriä. Yhteensä Helsingin terveysasemilla työskentelee yli 400 lääkäriä.
Ammatinharjoittajamallin kokeilu tukee omahoitaja-omalääkärimallin laajentamista
Helsingin kaupunkistrategian 2025–2029 ja toimialan palvelustrategian tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta sekä ottaa käyttöön omalääkärimalli. Strategioissa on lisäksi asetettu tavoitteeksi kokeilla ammatinharjoittajamallia, jossa omalääkärinä toimii yrittäjä.
Helsinki on saanut hoidon jatkuvuuden parantamiseen ja ammatinharjoittajamallin kehittämiseen valtionavustusta 4,33 miljoonaa euroa.
Lisätietoa:
- terveysasemien johtajalääkäri Kaisa Kivistö, p. 09 310 42700, kaisa.kivisto@hel.fi
Linkit
- Kokouksen esityslista liitteineen
- Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
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