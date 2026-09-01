Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 8.9. kokouksen ennakkotiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 1.9. kokouksen ennakkotiedote 28.8.2026 12:46:39 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 1. syyskuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa toimialan vuoden 2027 talousarvioehdotusta ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmaa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tavoittelee ensi vuodelle 31 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta ja jatkaa muun muassa peruspalvelujen saatavuuden parantamista.