Seniorin hyvinvointineuvola -toimintaa nyt jokaisella Keski-Suomen paikkakunnalla

Seniorin hyvinvointineuvolan toiminta laajenee koko Keski-Suomen alueelle ja toiminta käynnistyy nyt myös Joutsassa, Luhangassa, Muuramessa ja Toivakassa.

Seniorin hyvinvointineuvola tarjoaa yli 65-vuotiaille matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta, erilaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tapahtumia sekä hyvinvointitarkastuksia yli 68-vuotiaille eri puolilla Keski-Suomea.

Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorin hyvinvointineuvola on suunnattu niille yli 65-vuotiaille, jotka asuvat kotona, eivätkä ole esimerkiksi säännöllisen kotihoidon tai asumispalveluiden piirissä.

– Seniorin hyvinvointineuvolassa voi keskustella omaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista sekä saada yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Asiakkaita voidaan ohjata myös sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä selvittää palveluvastaava Hanna-Mari Uusitalo.

– Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja tunnistaa ikääntyvän terveysriskejä, tukea turvallista arkea omassa kotiympäristössä, vahvistaa omahoitoa ja palveluiden saantia oikea-aikaisesti. Sairauksien hoitoon, arviointiin ja seurantaan liittyvissä asioissa asiakkaat ottavat yhteyttä omalle sosiaali- ja terveysasemalle, kertoo palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala.

Hyvinvointitarkastus 68-vuotiaille

68-vuotiaat kutsutaan kutsukirjeellä seniorin hyvinvointitarkastukseen. Tarkastuksen tavoitteena on tukea terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa mahdollisia hyvinvointiin vaikuttavia riskejä mahdollisimman varhain.

Ennen tarkastusta asiakas voi täyttää esitietolomakkeen ja seniorin itsearvioinnin sekä samalla pohtia omaa tilannettaan jo etukäteen. Tarkastus voidaan toteuttaa puhelimitse, videovastaanottona tai kasvotusten hoitajan kanssa. Tarkastuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä oman alueen seniorin hyvinvointineuvolan hoitajaan puhelimitse tai tulla neuvontaan ilman ajanvarausta. Paikkakuntakohtaiset aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.