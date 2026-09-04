Seniorin hyvinvointineuvola -toimintaa nyt jokaisella Keski-Suomen paikkakunnalla
4.9.2026 08:40:31 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Seniorin hyvinvointineuvolan toiminta laajenee koko Keski-Suomen alueelle ja toiminta käynnistyy nyt myös Joutsassa, Luhangassa, Muuramessa ja Toivakassa.
Seniorin hyvinvointineuvolan toiminta laajenee koko Keski-Suomen alueelle ja toiminta käynnistyy nyt myös Joutsassa, Luhangassa, Muuramessa ja Toivakassa.
Seniorin hyvinvointineuvola tarjoaa yli 65-vuotiaille matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta, erilaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tapahtumia sekä hyvinvointitarkastuksia yli 68-vuotiaille eri puolilla Keski-Suomea.
Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorin hyvinvointineuvola on suunnattu niille yli 65-vuotiaille, jotka asuvat kotona, eivätkä ole esimerkiksi säännöllisen kotihoidon tai asumispalveluiden piirissä.
– Seniorin hyvinvointineuvolassa voi keskustella omaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista sekä saada yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Asiakkaita voidaan ohjata myös sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä selvittää palveluvastaava Hanna-Mari Uusitalo.
– Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja tunnistaa ikääntyvän terveysriskejä, tukea turvallista arkea omassa kotiympäristössä, vahvistaa omahoitoa ja palveluiden saantia oikea-aikaisesti. Sairauksien hoitoon, arviointiin ja seurantaan liittyvissä asioissa asiakkaat ottavat yhteyttä omalle sosiaali- ja terveysasemalle, kertoo palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala.
Hyvinvointitarkastus 68-vuotiaille
68-vuotiaat kutsutaan kutsukirjeellä seniorin hyvinvointitarkastukseen. Tarkastuksen tavoitteena on tukea terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa mahdollisia hyvinvointiin vaikuttavia riskejä mahdollisimman varhain.
Ennen tarkastusta asiakas voi täyttää esitietolomakkeen ja seniorin itsearvioinnin sekä samalla pohtia omaa tilannettaan jo etukäteen. Tarkastus voidaan toteuttaa puhelimitse, videovastaanottona tai kasvotusten hoitajan kanssa. Tarkastuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.
Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä oman alueen seniorin hyvinvointineuvolan hoitajaan puhelimitse tai tulla neuvontaan ilman ajanvarausta. Paikkakuntakohtaiset aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.
Yhteyshenkilöt
Anne-Mari Hakala, palvelupäällikkö, p. 040 358 1565, anne-mari.hakala(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Hanna-Mari Uusitalo, palveluvastaava, p. 040 011 5375, hanna-mari.uusitalo(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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