Hitachi Energy rakentaa Mustasaaren Vikbyyhyn palvelukeskuksen – monipuolisia palveluita kasvavan teollisuusalueen tueksi

Vikbyyn uuden palvelukeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä ja se tulee sijoittumaan rakenteilla olevan Hitachi Energy Park -tuotanto- ja teknologiakeskuksen kupeeseen. Palvelukeskukseen sijoittuvat Antell, Caverion, Terveystalo ja Etra.

"Vikbyn palvelukeskus täydentää Hitachi Energy Park -tuotanto ja teknologiakeskuksemme¹ kokonaisuutta ja luo entistä paremmat edellytykset alueen yritysten toiminnalle sekä henkilöstön hyvinvoinnille ja työnarjen sujuvuudelle. Olemme iloisia siitä, että alueelle saadaan monipuolisia palveluita kasvun tueksi", toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.

Palvelukeskuksen toimijat tarjoavat laajan valikoiman palveluita alueen yritysten ja työntekijöiden käyttöön:

Antell: ravintolapalvelut

Terveystalo: työterveys- ja terveyspalvelut

Caverion: kiinteistöjen ja teollisuuden kunnossapitopalvelut

Etra: teollisuus- ja työympäristöpalvelut

Vikbyn palvelukeskuksen omistaa Hitachi Energy ja sen rakennuttaa WasaGroup. Keskus otetaan käyttöön helmikuussa 2027.

¹ Hitachi Energy Park on Hitachi Energyn 170 miljoonan euron investointi tuotanto- ja teknologiakeskukseen tukemaan vihreää energiasiirtymää ja huoltovarmuutta. Suomen merkittävimmän vihreän energiasiirtymän tuotanto‑ ja teknologiakeskuksen harjakaisia vietettiin huhtikuussa 2026 ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2027. Keskus kaksinkertaistaa muuntajien tuotantokapasiteetin ja tuo isot suurmuuntajat osaksi tuotevalikoimaa.