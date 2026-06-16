Hitachi Energy rakentaa Mustasaaren Vikbyyhyn palvelukeskuksen – monipuolisia palveluita kasvavan teollisuusalueen tueksi
4.9.2026 09:29:09 EEST | Hitachi Energy | Tiedote
Hitachi Energy rakentaa Mustasaareen Vikbyyn teollisuusalueelle yli tuhannen neliön palvelukeskuksen. Hanke on osa teollisuusalueen voimakasta kasvua ja tukee alueen kehitystä tuomalla ravintola-, terveys-, kiinteistö- ja teollisuuspalveluita kasvavan yritys- ja teknologiakeskittymän tarpeisiin.
Vikbyyn uuden palvelukeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä ja se tulee sijoittumaan rakenteilla olevan Hitachi Energy Park -tuotanto- ja teknologiakeskuksen kupeeseen. Palvelukeskukseen sijoittuvat Antell, Caverion, Terveystalo ja Etra.
"Vikbyn palvelukeskus täydentää Hitachi Energy Park -tuotanto ja teknologiakeskuksemme¹ kokonaisuutta ja luo entistä paremmat edellytykset alueen yritysten toiminnalle sekä henkilöstön hyvinvoinnille ja työnarjen sujuvuudelle. Olemme iloisia siitä, että alueelle saadaan monipuolisia palveluita kasvun tueksi", toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.
Palvelukeskuksen toimijat tarjoavat laajan valikoiman palveluita alueen yritysten ja työntekijöiden käyttöön:
Antell: ravintolapalvelut
Terveystalo: työterveys- ja terveyspalvelut
Caverion: kiinteistöjen ja teollisuuden kunnossapitopalvelut
Etra: teollisuus- ja työympäristöpalvelut
Vikbyn palvelukeskuksen omistaa Hitachi Energy ja sen rakennuttaa WasaGroup. Keskus otetaan käyttöön helmikuussa 2027.
¹ Hitachi Energy Park on Hitachi Energyn 170 miljoonan euron investointi tuotanto- ja teknologiakeskukseen tukemaan vihreää energiasiirtymää ja huoltovarmuutta. Suomen merkittävimmän vihreän energiasiirtymän tuotanto‑ ja teknologiakeskuksen harjakaisia vietettiin huhtikuussa 2026 ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2027. Keskus kaksinkertaistaa muuntajien tuotantokapasiteetin ja tuo isot suurmuuntajat osaksi tuotevalikoimaa.
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Yhteyshenkilöt
Haastattelupyynnöt:
Jaana Nikkari
Communications, Hitachi Energy
050 3344 627
jaana.nikkari@hitachienergy.com
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Hitachi Energy
Hitachi Energy on sähköistyksen globaali johtaja, joka vauhdittaa sähkön aikakautta vastaamaan tämän päivän ja seuraavien 25 vuoden energiantarpeisiin. Yhtiö on Hitachi-konsernin energiahaara ja sen uraauurtavat ja kriittiset teknologiat tukevat yli kolmen miljardin ihmisen päivittäistä sähkönsaantia osana jokapäiväistä elämää. Meillä on yli vuosisadan kokemus innovoinnista ja vastaamme aikamme kiireellisimpään energia-alan haasteeseen: edistämme maailman energiajärjestelmän kehitystä, jotta voimme taata turvallista, kohtuuhintaista ja kestävän kehityksen mukaista energiaa nykyiselle ja seuraavalle sukupolvelle. Meillä on asennuskantaa yli 140 maassa ja toimimme sähköverkkojen ekosysteemikumppanina verkkoyhtiöille, teollisuudelle, datakeskuksille ja liikenne- sekä infrastruktuurisektoreille. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme yli 56 000 henkilöä 60 maassa. Liikevaihtomme on noin 20 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
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