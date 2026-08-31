Kiihdytysmestaruudet ratkaistaan Pieksämäellä viikonloppuna
4.9.2026 09:33:04 EEST | FHRA | Tiedote
Kotimainen kiihdytyskausi huipentuu, kun Finnkone Finals SM4 -osakilpailu ajetaan 5.-6.9. Pieksämäen Motoparkissa.
Ajoajat ovat lauantaina kello 10-19 ja sunnuntaina kello 10-17. Osakilpailu on kiihdytysajon Blåkläder Drag Racing Series 2026 neljäs ja viimeinen SM-osakilpailu.
Lauantaina ajetaan lajitteluajot, sunnuntaina pudotusajokaaviot ja finaalit.
Oheiskilpailuina tapahtuman yhteydessä ajetaan Vintage Drags -osakilpailu ja lauantaina Street Kings -kilpailu.
Tapahtumapaikoilla on maksuton pysäköinti ja liikenteenohjaajat opastavat ajoneuvoilijoita alueella.
Kaikki liput vaihdetaan koko viikonlopun voimassa oleviin rannekkeisiin.
Perus-/Aluelippu, 2 Päivää – ennakkoon 22€/12€ (15-17v.)
Perus-/Aluelippu, 2 Päivää – portilta 25€/15€ (15-17v.)
Alle 15-vuotias veloituksetta maksavan aikuisen kanssa.
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Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja
16.-17.5. / Helsingin Hihna SM1, Kauhava
13.-14.6. / CRT Race Products SM2, Pieksämäki
18.-19.7. / SPTR Summer Nationals SM3, Kauhava
5.-6.9. / Finnkone Finals SM4, Pieksämäki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat, myynti ja yhteistyökumppanuudet
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus, sisältömarkkinointi
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Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
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