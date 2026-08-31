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Kiihdytysmestaruudet ratkaistaan Pieksämäellä viikonloppuna

4.9.2026 09:33:04 EEST | FHRA | Tiedote

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Kotimainen kiihdytyskausi huipentuu, kun Finnkone Finals SM4 -osakilpailu ajetaan 5.-6.9. Pieksämäen Motoparkissa. 

Pro Comp Bike.
Pro Comp Bike. Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

Ajoajat ovat lauantaina kello 10-19 ja sunnuntaina kello 10-17. Osakilpailu on kiihdytysajon Blåkläder Drag Racing Series 2026 neljäs ja viimeinen SM-osakilpailu.

Lauantaina ajetaan lajitteluajot, sunnuntaina pudotusajokaaviot ja finaalit.

Oheiskilpailuina tapahtuman yhteydessä ajetaan Vintage Drags -osakilpailu ja lauantaina Street Kings -kilpailu.

Tapahtumapaikoilla on maksuton pysäköinti ja liikenteenohjaajat opastavat ajoneuvoilijoita alueella.

Kaikki liput vaihdetaan koko viikonlopun voimassa oleviin rannekkeisiin.

Perus-/Aluelippu, 2 Päivää – ennakkoon 22€/12€ (15-17v.)
Perus-/Aluelippu, 2 Päivää – portilta 25€/15€ (15-17v.)
Alle 15-vuotias veloituksetta maksavan aikuisen kanssa.

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Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja 

16.-17.5. / Helsingin Hihna SM1, Kauhava 
13.-14.6. / CRT Race Products SM2, Pieksämäki 
18.-19.7. / SPTR Summer Nationals SM3, Kauhava 
5.-6.9. / Finnkone Finals SM4, Pieksämäki 

Avainsanat

fhrafinnish hot rod associationkiihdytysurheilukiihdytysajoautourheilumoottoriurheilu

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Kuvat

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Pro Comp Bike.
Pro Comp Bike.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Vintage Drags.
Vintage Drags.
Pasi Haila. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Original Street.
Original Street.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Super Comp Bike.
Super Comp Bike.
Pasi Haila. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Super Pro ET.
Super Pro ET.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Junior Bike.
Junior Bike.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Junior Dragster.
Junior Dragster.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Mäntsälän Autopalvelu S/SS.
Mäntsälän Autopalvelu S/SS.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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ET Bike.
ET Bike.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Pro ET.
Pro ET.
Pasi Haila. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Top Doorslammer.
Top Doorslammer.
Pasi Haila. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Street Kings.
Street Kings.
Pasi Haila. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Pro Street.
Pro Street.
Pasi Haila. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Top Street.
Top Street.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Top Fuel Bike.
Top Fuel Bike.
Pasi Haila. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

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