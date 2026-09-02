Lapin elinvoimakeskuksen yksiköiden päälliköt on valittu

Ruotsin kuningas vierailee Tengeliönjoen kalateillä Ylitorniolla 4.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Ruotsin kuningas vierailee yhdessä ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa Tengeliönjoen kalateillä Ylitorniolla. Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät Lapin elinvoimakeskuksen rakennuttamia kalateitä ja virtavesikunnostuskohteita arvovieraille.