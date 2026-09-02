Lapin elinvoimakeskus

Lapin elinvoimakeskuksen yksiköiden päälliköt on valittu

4.9.2026 09:42:01 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

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Lapin elinvoimakeskuksen uuden organisaatiorakenteen mukaiset esihenkilöt on nimetty tehtäviinsä 1.9.2026 alkaen. Yksikön päälliköitä on nimetty kuusi ja ryhmäpäälliköitä kaksi.

Valkotiilinen rakennus, jonka kyljessä on Lapin elinvoimakeskuksen logo.
Kuvituskuva, Lapin elinvoimakeskus

Lapin elinvoimakeskuksessa on ollut haettavana uuden organisaation mukaiset esihenkilötehtävät sisäisen ilmoittautumismenettelyn kautta. Esihenkilöt on määrätty tehtäviinsä ajalle 1.9.2026 - 31.12.2028.  

Haastattelujen jälkeen Lapin elinvoimakeskukselle on nimetty kuusi yksikön päällikköä ja kaksi ryhmäpäällikköä.  

- Valitsimme esihenkilötehtäviin kokeneet osaajat. Tehtäviin valitut henkilöt edesauttavat osaamisensa ja kokemuksensa avulla henkilöstöämme saavuttamaan organisaatiomme tavoitteet, Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa sanoo. 

- Yksiköiden päälliköillä on keskeinen rooli yhteistyön tekemisessä sidosryhmien, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Vahvan yhteistyön avulla voimme edistää maakunnallisia ja ylimaakunnallisia tavoitteita ja vastata alueen tarpeisiin vaikuttavasti, Ylinampa jatkaa.

Seuraaviin yksiköihin ja ryhmiin on valittu esihenkilöt:  
 
Liikennejärjestelmä: yksikön päällikkö Juha Tapio 

Tienpidon hankinnat: yksikön päällikkö Ari Kilponen 

  • Maanteiden hoito: ryhmäpäällikkö Joona Peltoniemi 

Vesistö: yksikön päällikkö Tero Väisänen 

Ilmasto ja patoturvallisuus: yksikön päällikkö Riitta Syvälä 

  • Ilmasto: ryhmäpäällikkö Riitta Syvälä oto. 

  • Patoturvallisuus: ryhmäpäällikkö Timo Regina 

Maaseutu: yksikön päällikkö Anne Ristioja 1.9.2026 - 31.1.2027 saakka ja Inka Ahonen 1.2.2027 - 31.12.2028. 

  • Maaseudun kehittäminen: ryhmäpäällikkö (yks. päällikkö oto.) 

  • Valvonnat, tarkastus ja maksatus: ryhmäpäällikkö Inka Ahonen 1.9.2026 - 31.1.2027 saakka ja Vili-Matti Kraatari 1.2.2027-31.12.2028. 

Kalatalous ja ympäristö: yksikön päällikkö Jermi Tertsunen

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Yhteyshenkilöt

Ylijohtaja Jaakko Ylinampa, puh. +358 295 037 199, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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