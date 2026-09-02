Vielä ehtii mukaan Oulu2026-ohjelmaan – haku päättyy syyskuun lopussa
4.9.2026 12:52:21 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Oulun kulttuurisäätiön avoimet ohjelmahaut ovat tarjonneet mahdollisuuden liittyä osaksi Oulu2026-ohjelmaa. Tavoitteena on ollut laajentaa kulttuuripääkaupunkivuoden tarjontaa erilaisten tekijöiden ja sisältöjen kautta.
”Kiinnostus on ollut valtavaa. Olemme saaneet hurjan paljon hyviä hakemuksia. Hyväksytyt tapahtumat pääsevät mukaan Oulu2026-ohjelmaan ja osaksi viestintää, mikä tuo niille näkyvyyttä osana kansainvälisesti kiinnostavaa kulttuuripääkaupunkivuotta”, kertoo Oulu2026:n yhteisöpäällikkö Heli Metsäpelto.
Ohjelmaan valitut sitoutuvat raportointiin ja yhteisiin viestintäohjeisiin. Rahoitusta ei ole jaossa.
Ohjelmahaku päättyy 30. syyskuuta 2026, jonka jälkeen uusia sisältöjä ei enää oteta ohjelmaan. Hakuun liittyy kriteereitä, joten tapahtumat eivät automaattisesti pääse mukaan ohjelmaan.
”Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota tapahtuman uutuusarvoon, ja miten tapahtumassa toteutetaan kulttuuri-ilmastonmuutosta”, Metsäpelto kiteyttää.
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa on mukana yli tuhat ohjelmakokonaisuutta ja ohjelmaa toteuttavat sadat eri toimijat.
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta on vielä neljä kuukautta jäljellä ja monipuolista ohjelmaa on tarjolla loppuun saakka.
”Nyt on kuitenkin aika loppukirille, joten jokaisen, joka mielii osaksi Oulu2026-ohjelmaa, kannattaa hakeutua nyt mukaan.”
Yhteyshenkilöt
Annu HöttönenViestintä- ja markkinointipäällikkö, Oulu2026Puh:+358447034021annu.hottonen@oulu2026.eu
Heli MetsäpeltoYhteisöpäällikkö / Oulu2026Puh:044 703 7554heli.metsapelto@oulu2026.eu
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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