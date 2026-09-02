Vielä ehtii mukaan Oulu2026-ohjelmaan – haku päättyy syyskuun lopussa

Ennätysmäärä ravintoloita ja kahviloita kisaa Makuseikkailussa Oulun seudulla 1.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestetään 23.–26. syyskuuta. Tapahtumaan ilmoittautui 23 ravintolaa ja kahvilaa Oulun seudulta. Niissä on suunniteltu tapahtumaa varten 5 ja 7 euron hintaisia annoksia. Asiakkaat pisteyttävät maistamansa annokset, ja tapahtuman jälkeen julistetaan voittajat.