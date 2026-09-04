Espoon seurakuntayhtymä

Espoon seurakunnilta katastrofiapua Nepalin tulvan uhrien auttamiseen

4.9.2026 12:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

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Espoon seurakunnat päättivät myöntää 30 000 euroa katastrofiavustusta Nepalin tulvan uhrien auttamiseen. Apu kanavoidaan alueella toimivan Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Kuvassa on tulvaveden vaurioittama katu ja rakennuksia Nepalissa.
Tulva-aluetta Nuwakotista. Kuva: Uma Bista / KUA.

Voimakkaat ja äkilliset tulvat iskivät Nepaliin keskiviikkona 26.8.2026. Tulva tuhosi kokonaisia kaupunkeja, kymmeniä siltoja ja teitä. Kuolleita on tällä hetkellä yli tuhatkaksisataa ja kadoksissa on noin viisituhatta ihmistä. Uhriluku tulee kasvamaan.

Pelastustoimet on aloitettu, mutta ne on jouduttu useasti keskeyttämään huonon sään ja tulvien vuoksi.

Kirkon Ulkomaanavun (KUA) avustustyö keskittyy käteisavustuksiin, joilla tulvan uhrit voivat hankkia tarvittavia tarvikkeita. Tämän lisäksi lapsille ja nuorille tullaan järjestämään väliaikaisia koulutiloja opiskelun jatkumiseksi. KUA tulee myös tukemaan toimeentulonsa menettäneiden ihmisten elinkeinon palauttamiseksi.

KUA koordinoi ja johtaa kristillisten järjestöjen ACT-allianssin avustustyötä Nepalissa. KUA toimii alueella oman maatoimiston kautta ja koordinoi Dan Church Aidin (DCA), Luterilaisen maailmanliiton (LML) ja International Nepal Fellowshipin (INF Nepal) avustustyötä.

KUA:n työntekijät tarkkailevat tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa tulevat laajentamaan avustustoimintaa ja vastaamaan ihmisten tarpeisiin.

Kirkon Ulkomaanapu raportoi kirjallisesti avustuksen käytöstä ja tilanteesta alueella 30.9.2027 mennessä.

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Kuvassa on tulvaveden vaurioittama katu ja rakennuksia Nepalissa.
Tulva-aluetta Nuwakotista.
Kuva: Uma Bista / KUA.
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Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

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