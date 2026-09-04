Espoon seurakunnilta katastrofiapua Nepalin tulvan uhrien auttamiseen

Voimakkaat ja äkilliset tulvat iskivät Nepaliin keskiviikkona 26.8.2026. Tulva tuhosi kokonaisia kaupunkeja, kymmeniä siltoja ja teitä. Kuolleita on tällä hetkellä yli tuhatkaksisataa ja kadoksissa on noin viisituhatta ihmistä. Uhriluku tulee kasvamaan.

Pelastustoimet on aloitettu, mutta ne on jouduttu useasti keskeyttämään huonon sään ja tulvien vuoksi.

Kirkon Ulkomaanavun (KUA) avustustyö keskittyy käteisavustuksiin, joilla tulvan uhrit voivat hankkia tarvittavia tarvikkeita. Tämän lisäksi lapsille ja nuorille tullaan järjestämään väliaikaisia koulutiloja opiskelun jatkumiseksi. KUA tulee myös tukemaan toimeentulonsa menettäneiden ihmisten elinkeinon palauttamiseksi.

KUA koordinoi ja johtaa kristillisten järjestöjen ACT-allianssin avustustyötä Nepalissa. KUA toimii alueella oman maatoimiston kautta ja koordinoi Dan Church Aidin (DCA), Luterilaisen maailmanliiton (LML) ja International Nepal Fellowshipin (INF Nepal) avustustyötä.

KUA:n työntekijät tarkkailevat tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa tulevat laajentamaan avustustoimintaa ja vastaamaan ihmisten tarpeisiin.

Kirkon Ulkomaanapu raportoi kirjallisesti avustuksen käytöstä ja tilanteesta alueella 30.9.2027 mennessä.